Javier Milei viaja a Paraguay para firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El Presidente participará de la ceremonia protocolar que se llevará a cabo este sábado en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central. Lula da Silva estará ausente y hay rechazo de algunos sectores del viejo continente. De qué trata este histórico pacto y en qué beneficia a la Argentina.

Javier Milei y otros mandatarios firmarán el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El presidente Javier Milei viaja este sábado a Paraguay para participar, junto a otros mandatarios, de la esperada firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea . Luego de más de un cuarto de siglo de negociaciones, idas y vueltas, finalmente se avanzará con el pacto que establecerá un nuevo marco de relaciones entre ambos bloques.

El mandatario paraguayo, Santiago Peña, recibirá a sus pares de América del Sur y a los representantes europeos en una ceremonia que comenzará alrededor de las 13. El gran ausente, por cuestiones de agenda, será Lula Da Silva , presidente de Brasil, quien fue de los que más pujaron para cerrar el acuerdo en diciembre pasado.

Según informa la agencia Noticias Argentinas, la comitiva argentina partirá a las 9 desde Buenos Aires hacia Asunción para asistir a la concreción de un acuerdo que consideran un logro de la actual gestión, a pesar de que viene deliberándose hace casi 26 años. "La Argentina liderada por el presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad", declaró el canciller argentino, Pablo Quirno .

Tanto Milei como su equipo entienden que este pacto comercial aumentará las exportaciones y la llegada de inversiones. Otra acción que el entorno del mandatario argentino considera importante en este encuentro es el respaldo a Peña como presidente pro tempore del Mercosur , antes de que el Presidente viaje a Suiza para el Foro Económico Mundial de Davos .

"La Unión Europea y el Mercosur harán historia al crear uno de los espacios de libre comercio más grandes del mundo", había declarado Lula en una rueda de prensa en Río de Janeiro, cuando se cerró el acuerdo. En esa ocasión, el líder brasileño estuvo acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , quien junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa , y el comisario de Comercio, Maros Sefcovic , representará a su continente en la ceremonia de este sábado.

La interminable discusión, que finalmente derivó en la firma, tiene aún sus detractores y, por eso, está en duda si la aplicación se llevará a cabo plenamente. Con algunos sectores del campo europeo y varios países en contra, algunos con gobiernos de derecha y otros de izquierda, el encuentro de este sábado permitirá la aplicación del acuerdo de forma interina; aún deberá pasar por el Parlamento Europeo, en un plenario en el que podrán aprobarlo o tumbarlo definitivamente, antes de entrar en vigencia.

Francia, junto con Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, son los estados que se resisten de manera tajante al acuerdo de libre comercio. Consideran que habrá una competencia desleal en la comercialización de productos locales, que ahora también ingresarán desde el Mercosur con una marcada baja en los aranceles, como soja, azúcar, carne vacuna o pollo.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: cuáles son los principales puntos a tener en cuenta

El nuevo esquema comercial definirá cambios en las políticas comerciales que se enfocan en mejorar el intercambio de bienes entre ambos continentes:

Baja de aranceles: el Mercosur liberará el 91% de las exportaciones de la Unión Europea, con foco en el sector automotriz. El bloque europeo hará lo propio con el 92% de los productos sudamericanos por 10 años.

Mayores contingentes: se habilitará el ingreso de 99 mil toneladas de carne vacuna a Europa. El Mercosur permitirá la entrada de 30 mil toneladas de quesos sin impuestos adicionales.

Otros productos con cuotas acordadas: el texto fija cupos estrictos para el comercio de aves, cerdo, azúcar, etanol, arroz y miel. Para el Mercosur rigen cuotas especiales en leche en polvo y alimentos para lactantes.

Protección de origen: el documento reconoce 350 indicaciones geográficas de la Unión Europea. Esta norma impide la venta de copias de productos tradicionales, como por ejemplo el queso parmesano reggiano, bajo el mismo nombre.

Quienes defienden la nueva relación multilateral entre Europa y parte de Sudamérica resaltan que este vínculo político comercial permitirá minimizar, o flexibilizar, la dependencia que tienen los países que firman el acuerdo de las grandes potencias como Estados Unidos y China.