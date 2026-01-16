"No tiene códigos": el Turno Husaín fulminó a Yanina Latorre y reveló un complot en Telefe El exfutbolista apuntó a la conductora que reemplazó a Maxi López en MasterChef Celebrity por la poca empatía con sus compañeros y contó qué hizo Wanda Nara para echarla. + Seguir en







No sólo las hornallas de MasterChef Celebrity están que arden, sino que hubo una nueva pelea entre sus particpantes, en la que el Claudio "el Turco" Husaín fulminó a Yanina Latorre por su participación en el reality de Telefe: "No tiene códigos", aseguró.

"Ella tiene un programa donde cuenta todo, y todo no se cuenta. Hay códigos", fue la opinión demoledora del exfutbolista sobre la conductora de SQP, en América,.

La mediática entró al certamen de cocina en reemplazo de Maxi López, y desde el primer momento empezaron los roces con sus compañeros: "Estaba desesperada por contar todo. Se le notaba en la cara que estaba desesperada por salir de acá y contar todo".

Los roces fueron evidentes y la situación se volvió insostenibles, tanto que le propio Husain contó que intentó juntar firmas para que Yanina no participe, pero no lo logró: "Mis compañeros me dejaron solo".

¿Wanda Nara participó del boicot a Yanina Latorre? El Turco Husain admitió que tuvo una aliada estratégica para armar el boicot para sacarse de encima a Yanina Latorre y que esa persona fue la propia conductora del reality, Wana Nara.. "La única que firmó fue Wanda Nara. Tengo la firma de la jefa, pensé que iba a pesar, pero no tuve éxito: Yanina estuvo igual", reconoció.