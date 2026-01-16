Estados Unidos emitió una alerta aérea por riesgos al sobrevolar áreas de Latinoamérica La Administración Federal de Aviación advirtió a las aerolíneas comerciales con rutas que atraviesan México, Centroamérica y el norte de Sudamérica por actividad militar e interferencias. Por + Seguir en







El espacio aéreo de una zona del continente americano deberá tomar recaudos por una advertencia de Estados Unidos. Freepik

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes una alerta dirigida a las aerolíneas comerciales debido a posibles riesgos al sobrevolar zonas de México, América Central y el norte de América del Sur. El organismo detectó actividad militar y eventuales interferencias en los sistemas de navegación satelital en estos puntos.

Las advertencias se efectuaron mediante NOTAM (Notice to Air Missions), entraron en vigencia de forma inmediata y tendrán una duración de 60 días. El objetivo principal de estas notificaciones es alertar a los pilotos sobre condiciones temporales que afectan la seguridad de las operaciones y funcionan como una herramienta preventiva frente a escenarios adversos.

La medida alcanza a las rutas que conectan Centroamérica, sectores del Caribe y áreas cercanas al océano Pacífico. La preocupación central radica en el aumento de maniobras militares y el uso de tecnologías que alteran la navegación civil en el espacio aéreo.

El organismo tomó esa decisión en medio de la tensión geopolítica que existe en todo el continente. El gobierno de Donald Trump impulsó fuertes acciones militares, entre las que destacan el ataque a Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y la incautación del petróleo a barcos de Venezuela. El mandatario anticipó que seguirán los operativos por tierra contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Estados Unidos barco Cuáles son las amenazas que detectaron desde la FAA de Estados Unidos Según los reportes, las amenazas principales para los vuelos radican en las posibles interferencias electrónicas. Además, se identificaron maniobras de jamming, que bloquean las señales de GPS, y spoofing, que falsifican los datos de navegación. Estas prácticas pueden provocar errores en la posición de las aeronaves o inducir desvíos no deseados.

Los especialistas del sector indicaron que no habrá cancelaciones masivas por el momento. Sin embargo, las empresas deberán rever y rearmar sus rutas habituales para evitar las zonas sensibles que se distribuyen desde el norte de México hasta Ecuador. Este ajuste en los trayectos aéreos podría derivar en vuelos más extensos y un mayor consumo de combustible. A pesar de esto, la seguridad de los pasajeros no sufrirá un impacto directo a corto plazo. La FAA remarcó que su objetivo es anticiparse a escenarios peligrosos, reducir la posibilidad de incidentes y evitar que aviones civiles ingresen en áreas de conflicto.