Al ritmo de Bizarrap, Vélez anunció a su flamante incorporación El Fortín presentó a su primer refuerzo con la participación del exitoso productor argentino. Se trata de un exjugador del club que decidió regresar a Liniers tras su paso por Europa. Por + Seguir en







El flamante refuerzo de Vélez viene de Almería de España. @Velez

El volante Lucas Robertone fue presentado oficialmente por Vélez Sársfield como el primer refuerzo del año, al ritmo del exitoso productor Bizarrap. El exjugador de Almería de España volvió a préstamo al club que lo formó y tuvo su bienvenida en redes sociales con la camiseta número 8 y un llamado del reconocido hincha del Fortín.

“Esperá que me están llamando”, expresó el volante, en una producción audiovisual acorde a la jerarquía del refuerzo. Enseguida, se dio el diálogo entre Robertone y Bizarrap. “Mirá qué bien te queda la camiseta. Ahora que voy para Argentina, ¿cómo te ves para grabar un temita? Me pone muy contento de verdad. Nos vemos pronto”, aseguró el artista. “Fuiste parte, venís hace rato metiéndole fichas”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/2012307943853584596&partner=&hide_thread=false L ROBERTONE || CAVS x BZRP Music Session #01



Vuelve a Casa



YA DISPONIBLE:https://t.co/xm7TCuvJJU pic.twitter.com/NyZXGXfPf1 — Vélez Sarsfield (@Velez) January 16, 2026 El surgido en "La Fábrica", las Inferiores del Fortín, llegó el miércoles al país y firmó su vínculo con Vélez, que será a préstamo por 12 meses y con una opción de compra obligatoria por alrededor de 2 millones de euros. El mediocampista vuelve al club después de su paso por Almería, que se encuentra en segunda división del fútbol de España.

En su paso por Europa, Robertone dijo presente durante cinco temporada, donde jugó 155 partidos, convirtió 23 goles y repartió 29 asistencias y fue pieza fundamental en el ascenso del equipo español a La Liga. Mientras que su anterior etapa en el Fortín, el volante disputó 73 encuentros y convirtió 12 goles.

"Estamos muy contentos. Se hizo un poquito largo. Pero ya estamos acá. Ahora, a hacer la revisión médica y todo lo que haya que hacer para sumarme al equipo cuanto antes", precisó el mediocampista de 28 años, en diálogo con Vélez 670 al llegar al país.