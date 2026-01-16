17 de enero de 2026 Inicio
La expareja de Elon Musk denunció a su empresa de IA por crear imágenes sexuales suyas

Ashley St. Clair es la madre de uno de los hijos del magnate dueño de X. Grok, la herramienta de IA de esa red social, utilizó una foto de ella cuando tenía 14 años para generar una "deepfake" desnuda.

Por
Ashley St. Clair

Ashley St. Clair, madre de uno de los hijos de Elon Musk, es una escritora y estratega política de 27 años. 

Ashley St. Clair, expareja de Elon Musk y madre de uno de sus hijos, demandó a la empresa de inteligencia artificial del magnate, xAI, porque la herramienta Grok fue usada para crear imágenes sexuales falsas de ella sin su consentimiento.

General Ancap, el guía en las cuentas en inglés de Javier Milei.
Según los documentos judiciales de la demanda de Clair, usuarios de la red social X usaron fotos de ella cuando tenía 14 años en las que aparecía totalmente vestida. Luego, le solicitaron a Grok que la "desnudara" y que le pusiera un bikini. La herramienta de inteligencia artificial accedió al pedido, por lo que los abogados de la expareja de Musk lo describieron como "abuso convertido en arma".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/stclairashley/status/2008005787483021611?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008006120497873067%7Ctwgr%5E9b4d0d8d830d153dbd905516ebe905f43259b71f%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Ftecnologia%2Funa-expareja-de-elon-musk-demanda-a-su-ia-por-modificar-fotos-para-desnudarla-nid16012026%2F&partner=&hide_thread=false

La compañía de Musk respondió con una contrademanda para Clair, alegando que ella violó los términos de servicio al presentar su denuncia ante los tribunales de Nueva York, en vez de Texas, que es donde está radicada la empresa xAI.

El caso de Clair, una escritora y estratega política de 27 años, no es el único que llegó a los tribunales por la creación de imágenes sexuales falsas a través de la herramienta de inteligencia artificial de X. Una de las acciones más importantes se está llevando adelante en el Reino Unido, donde la agencia de gobierno Ofcom —encargada de regular los servicios de comunicación— está llevando adelante una investigación para determinar las fallas jurídicas de Grok.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jessalinecaine/status/2007361590870327406?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007361590870327406%7Ctwgr%5E9b4d0d8d830d153dbd905516ebe905f43259b71f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Ftecnologia%2Funa-expareja-de-elon-musk-demanda-a-su-ia-por-modificar-fotos-para-desnudarla-nid16012026%2F&partner=&hide_thread=false

Además, Francia e Italia también iniciaron diferentes procesos de supervisión. La Comisión Europea le advirtió a la compañía de Musk que aplicará todo el rigor de la Ley de Servicios Digitales si no se llevan adelante cambios de seguridad efectivos.

En otros países las resoluciones fueron más determinantes. Tanto Malasia como Indonesia suspendieron temporalmente el acceso a Grok ante la proliferación de imágenes sexuales generadas por el bot de inteligencia artificial.

En respuesta a la presión mundial, la empresa xAI implementó diferentes restricciones durante los últimos días para evitar que Grok edite fotos de personas reales para mostrarlas desnudas. Además, la compañía bloqueó la herramienta en aquellos países donde este tipo de contenido es ilegal.

Elon Musk se convirtió en la primera persona del mundo con un patrimonio superior a u$s700 mil millones

El mes pasado, Elon Musk se convirtió en la primera persona de la historia en tener un patrimonio que supera los u$s700 mil millones. El récord se estableció después de que la Corte Suprema del estado norteamericano de Delaware restableciera las opciones sobre las acciones de Tesla por un valor de u$s139 que habían sido anuladas el año pasado por un tribunal inferior.

De esta manera, el paquete salarial de Musk para 2018, que alguna vez valió u$s56 mil millones, fue restaurado por el alto tribunal de Delaware, dos años después de que una corte inferior rechazara el acuerdo de compensación por considerarlo "insondable".

El fundador de Tesla y dueño de la red social X ya se había convertido esta semana en la primera persona del mundo en tener un patrimonio valuado en los u$s600 mil millones, cuando se anunció que la compañía SpaceX saldría a cotizar a la bolsa. Ahora, su fortuna ascendió a los u$s749 mil millones.

En noviembre pasado, los accionistas de Tesla habían aprobado el pago de un u$s1 billón para Musk durante los próximos diez años por dirigir la compañía, el paquete accionario más grande de la historia, al respaldar su visión de transformar a la compañía que fabrica autos eléctricos en un gigante corporativo de la inteligencia artificial y la robótica.

De esta manera, Musk es la persona más rica del mundo por una larga diferencia. En segundo lugar, se encuentra Larry Page, el fundador de Google, que tiene un patrimonio de u$s500 mil millones, según la lista de los multimillonarios que elabora la revista Forbes.

