Luis Caputo, en el Amcham Summit 2026: "Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas" El ministro de Economía aseguró en el foro de Amcham que la desaceleración inflacionaria será “importante” en los próximos meses y atribuyó el repunte reciente a la caída en la demanda de dinero durante el período electoral. Por + Seguir en







Luis Caputo: "Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas"

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este martes que la inflación retomará un sendero descendente a partir de abril y que la economía argentina podría ingresar en una etapa de crecimiento sostenido en el corto plazo, durante su exposición en el foro organizado por la AmCham Argentina.

El funcionario comenzó su intervención explicando que la desinflación registrada hasta el año pasado se vio interrumpido por el proceso previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva y una caída de la demanda de dinero.

En ese sentido, remarcó que “la inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, y señaló que ese escenario “generó una suba de la inflación y del riesgo país, además de una caída del crecimiento económico”.

Caputo reconoció que el impacto de ese proceso todavía se siente: “Estamos purgando esa caída en la demanda de dinero”. Sin embargo, marcó un cambio de tendencia: “La parte positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante”.

El ministro fue más allá al proyectar el escenario de mediano plazo. “Creo que vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento. Mientras hagamos las cosas que estamos haciendo, la inflación va a tener certificado de defunción. El cuándo depende de cuánto se recupere la demanda de dinero, la confianza y las tasas de interés, que ya están bajando”, afirmó.

En ese marco, anticipó un ciclo económico favorable: “Entramos en un proceso virtuoso. A partir de abril, los próximos 18 o 20 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”. Caputo fundamentó su pronóstico afirmando en que el Gobierno logró estabilizar la situación microfinanciera, lo que valoró como fundamental para que haya inversiones. "Si no hay previsibilidad no hay inversiones. Se ha hecho un trabajo que en Argentina no se había hecho nunca”, expresó. También destacó al presidente Javier Milei como uno de los 3 líderes más importantes del mundo "El caso argentino genera admiración en el mundo. Eso es una suerte de atajo hacia las inversiones", destacó.