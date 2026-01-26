Scott Bessent respaldó a Javier Milei y aseguró que Argentina "es una pieza central" para la estrategia de Donald Trump El secretario del Tesoro de Estados Unidos destacó que el Gobierno busca "salvaguardar la propiedad, la libertad y la libre empresa de su pueblo”. "Pasó de ser un gran pensador a un político de gran nivel", destacó. Por + Seguir en







El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a manifestar su apoyo al presidente Javier Milei y destacó su crecimiento político al asegurar que el mandatario libertario “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”.

Bessent, uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Donald Trump, sostuvo además que la Argentina ocupa un rol estratégico para Estados Unidos en América Latina. “Es un país que ya cambió, y ahora Paraguay, Chile y Bolivia cambiaron. Creo que Colombia también cambiará. Veremos qué pasa en Brasil”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario estadounidense consideró que Milei logró consolidar poder político y ampliar su base de gobernabilidad. “Milei está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel, está acercándose a los gobernadores, creo que podría estar presente durante años”, señaló.

Bessent también hizo referencia al triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales de octubre y atribuyó el resultado a un fuerte respaldo social. “Tuvo una gran victoria. Los kirchneristas estaban tratando de causar turbulencias en el mercado para afectar las elecciones”, sostuvo.

Al analizar el perfil del electorado, el secretario del Tesoro remarcó el apoyo de los sectores jóvenes y de menores ingresos. “Los jóvenes votaron por Milei, el segmento más pobre de la sociedad votó por él, porque son quienes más sufrieron bajo el kirchnerismo, bajo el peronismo. Así que creo que tiene un gran impulso”, afirmó.