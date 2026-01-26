26 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Scott Bessent respaldó a Javier Milei y aseguró que Argentina "es una pieza central" para la estrategia de Donald Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos destacó que el Gobierno busca "salvaguardar la propiedad, la libertad y la libre empresa de su pueblo”. "Pasó de ser un gran pensador a un político de gran nivel", destacó.

Por
Fuerte respaldo de Scott Bessent a Javier Milei: Se está convirtiendo en un político de gran nivel

Fuerte respaldo de Scott Bessent a Javier Milei: "Se está convirtiendo en un político de gran nivel"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a manifestar su apoyo al presidente Javier Milei y destacó su crecimiento político al asegurar que el mandatario libertario “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”.

Fátima Florez y Javier Milei.
Te puede interesar:

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

Bessent, uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Donald Trump, sostuvo además que la Argentina ocupa un rol estratégico para Estados Unidos en América Latina. “Es un país que ya cambió, y ahora Paraguay, Chile y Bolivia cambiaron. Creo que Colombia también cambiará. Veremos qué pasa en Brasil”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario estadounidense consideró que Milei logró consolidar poder político y ampliar su base de gobernabilidad. “Milei está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel, está acercándose a los gobernadores, creo que podría estar presente durante años”, señaló.

Bessent también hizo referencia al triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales de octubre y atribuyó el resultado a un fuerte respaldo social. “Tuvo una gran victoria. Los kirchneristas estaban tratando de causar turbulencias en el mercado para afectar las elecciones”, sostuvo.

Al analizar el perfil del electorado, el secretario del Tesoro remarcó el apoyo de los sectores jóvenes y de menores ingresos. “Los jóvenes votaron por Milei, el segmento más pobre de la sociedad votó por él, porque son quienes más sufrieron bajo el kirchnerismo, bajo el peronismo. Así que creo que tiene un gran impulso”, afirmó.

En cuanto a la gestión, Bessent aseguró que el Presidente “transformó la Argentina para mejor”. Y agregó: “En lugar de una burocracia corrupta y derrochadora, la administración de Milei construyó un Gobierno austero y eficiente que busca salvaguardar la propiedad, la libertad y la libre empresa de su pueblo”.

Por último, el funcionario estadounidense subrayó el alineamiento regional impulsado desde Washington: “Creo que estamos trayendo de vuelta a nuestros grandes aliados de América Latina a nuestra esfera de influencia”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei ya estuvo en Córdoba con el Tour de la Gratitud y planea visitar otras ciudades del país.

Milei viaja este lunes a Mar del Plata para encabezar el "Tour de la Gratitud"

Marcello Hernández interpretó a Javier Milei.

Tiene un especial en Netflix: quién es el actor que imitó a Javier Milei en la TV de Estados Unidos

La TV de Estados Unidos volvió a burlarse de Javier Milei en un sketch de Saturday Night Live

La TV de EEUU volvió a burlarse de Milei en un sketch de Saturday Night Live

Qué es el Argentina Week, el evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos en busca de inversiones

Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Milei encabezará en EEUU

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos.

Milei confirmó un nuevo viaje a Estados Unidos: buscará inversiones en Nueva York

El diario norteamericano enumeró los logros económicos de la administración de Javier Milei.
play

El Washington Post destacó la "descarada" defensa de Javier Milei al capitalismo en Davos

Rating Cero

Fátima Florez y Javier Milei.
play

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana habló de una posible reconciliación con María Susini: "Si es por mí, quiero..."

Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.
play

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.

Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió otro bebé "dos o tres veces": "No doy más"

Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio.

Qué es de la vida de Georgina Mollo, Mili en Chiquititas: tiene 42 años

últimas noticias

Fuerte respaldo de Scott Bessent a Javier Milei: Se está convirtiendo en un político de gran nivel

Bessent respaldó a Milei y aseguró que Argentina "es una pieza central" para la estrategia de Trump

Hace 20 minutos
El dólar oficial se mantiene calmo en el cierre de enero.

El dólar arranca estable la última semana de enero

Hace 22 minutos
Con su estilo claro y espiritual, el vidente brinda orientación en amor, trabajo, dinero y bienestar.

Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este lunes 26 de enero de 2026

Hace 32 minutos
play

Alerta naranja por calor extremo en el AMBA: a cuánto llegará la máxima

Hace 42 minutos
Tragedia en Filipinas: al menos 15 muertos y personas desaparecidas tras el hundimiento de un ferry

Tragedia en Filipinas: al menos 15 muertos y personas desaparecidas tras el hundimiento de un ferry

Hace 51 minutos