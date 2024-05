Javier Milei se reunirá con Mark Zuckerberg en su último día en Estados Unidos

Por su parte, la reunión con Mark Zuckerberg está prevista para las 20:15 siendo esta la última actividad oficial del Presidente. El viernes a las 18, partirá el vuelo de regreso hacia la Argentina, previa escala en El Salvador donde participará de la ceremonia de asunción del mandatario Nayib Bukele.

Mark Zuckerberg Javier Milei se reunirá con Mark Zuckerberg a las 20:15 en San Francisco.

En Stanford, Milei minimizó la crisis económica: "La gente se va morir de hambre y algo va a hacer"

En medio de una crisis económica, social, política y energética en el país, el presidente Javier Milei presentó su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, donde realizó una polémica declaración sobre la gente que pasa hambre.

"¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre por lo cual va a decidir de alguna manera para no morirse. Entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad de consumo porque a la postre alguien lo va a resolver", expresó Milei mientras desarrollaba distintas teorías económicas ante el auditorio.

Días atrás, el economista libertario había sido cuestionado por las personas que no llegan a fin de mes. "Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto", respondió.

Javier Milei volvió a atacar a Pedro Sánchez

En su discurso Milei volvió referirse al presidente español Pedro Sánchez, en medio del conflicto diplomático entre Argentina y España, durante su disertación en la Universidad de Stanford.

En un momento de su exposición en la casa de altos estudios sobre capitalismo y regulación de monopolios, Milei se desvió del tema y sostuvo: "En España tienen a Pedro Sánchez, que es algo así como un kirchnerista de buenos modales...bah, tampoco porque ya ni los tiene", generando risas y aplausos en el público.