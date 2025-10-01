El Senado buscará rechazar los vetos de Javier Milei contra el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

El Senado sesionará este jueves desde las 10 con un temario que tendrá el foco puesto en los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría, con impacto directo en el Hospital Garrahan.
Pese a los esfuerzos de la Casa Rosada en las últimas semanas por recomponer puentes a través del ministro del Interior, Lisandro Catalán, no habrá margen de maniobra para el oficialismo. Las principales bancadas ya anticiparon que ratificarán ambas normas, lo que obligará al Ejecutivo a promulgarlas.
En la última votación, el financiamiento universitario obtuvo 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, mientras que la emergencia pediátrica reunió 62 apoyos contra 8 rechazos. En los hechos, la suerte de ambas iniciativas ya está sellada.
Además, la Cámara alta tratará la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, junto con dos tratados internacionales.
Otro punto del temario será el intento de otorgar media sanción al Programa Alerta Sofía, una herramienta creada en 2019 para difundir de forma inmediata la desaparición de menores, iniciativa que se mantiene bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.