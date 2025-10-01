El Senado buscará rechazar los vetos de Javier Milei contra el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica Con votos asegurados, la Cámara alta insistirá este miércoles en dos proyectos clave: fondos para las universidades y asistencia al Hospital Garrahan. La Casa Rosada deberá promulgar ambas normas en lo que será una nueva derrota política para el oficialismo. Por







El Senado buscará rechazar los vetos de Javier Milei contra el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica X (@SenadoArgentina)

El Senado sesionará este jueves desde las 10 con un temario que tendrá el foco puesto en los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría, con impacto directo en el Hospital Garrahan.

Pese a los esfuerzos de la Casa Rosada en las últimas semanas por recomponer puentes a través del ministro del Interior, Lisandro Catalán, no habrá margen de maniobra para el oficialismo. Las principales bancadas ya anticiparon que ratificarán ambas normas, lo que obligará al Ejecutivo a promulgarlas.

En la última votación, el financiamiento universitario obtuvo 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, mientras que la emergencia pediátrica reunió 62 apoyos contra 8 rechazos. En los hechos, la suerte de ambas iniciativas ya está sellada.

Las leyes en debate Financiamiento universitario : actualiza los fondos destinados a las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento en un contexto de fuerte ajuste presupuestario.

Emergencia en pediatría: refuerza la asistencia al sistema de salud infantil, con especial atención al Hospital Garrahan, que enfrenta una alta demanda y dificultades operativas.

Además, la Cámara alta tratará la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, junto con dos tratados internacionales.