1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El Senado buscará rechazar los vetos de Javier Milei contra el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Con votos asegurados, la Cámara alta insistirá este miércoles en dos proyectos clave: fondos para las universidades y asistencia al Hospital Garrahan. La Casa Rosada deberá promulgar ambas normas en lo que será una nueva derrota política para el oficialismo.

Por
El Senado buscará rechazar los vetos de Javier Milei contra el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

El Senado buscará rechazar los vetos de Javier Milei contra el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

X (@SenadoArgentina)

El Senado sesionará este jueves desde las 10 con un temario que tendrá el foco puesto en los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría, con impacto directo en el Hospital Garrahan.

Javier Milei y Donald Trump.
Te puede interesar:

El Partido Demócrata pidió que Donald Trump no asista a la Argentina para "priorizar a los estadounidenses"

Pese a los esfuerzos de la Casa Rosada en las últimas semanas por recomponer puentes a través del ministro del Interior, Lisandro Catalán, no habrá margen de maniobra para el oficialismo. Las principales bancadas ya anticiparon que ratificarán ambas normas, lo que obligará al Ejecutivo a promulgarlas.

En la última votación, el financiamiento universitario obtuvo 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, mientras que la emergencia pediátrica reunió 62 apoyos contra 8 rechazos. En los hechos, la suerte de ambas iniciativas ya está sellada.

Las leyes en debate

  • Financiamiento universitario: actualiza los fondos destinados a las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento en un contexto de fuerte ajuste presupuestario.

  • Emergencia en pediatría: refuerza la asistencia al sistema de salud infantil, con especial atención al Hospital Garrahan, que enfrenta una alta demanda y dificultades operativas.

Además, la Cámara alta tratará la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, junto con dos tratados internacionales.

Otro punto del temario será el intento de otorgar media sanción al Programa Alerta Sofía, una herramienta creada en 2019 para difundir de forma inmediata la desaparición de menores, iniciativa que se mantiene bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los activos argentinos tuvieron una jornada de mayor a menor.

Acciones y bonos argentinos se derrumban en el inicio de octubre: la tensión cambiaria golpea fuerte a los mercados

play

Milei reunió a su Gabinete en medio del escándalo por Espert y la escalada del dólar

play

Aseguran que Matías Ozorio, presunta mano derecha de Pequeño J, es un perejil y perdió sus ahorros con $LIBRA

El deterioro de los activos se produjo por la debilidad de las expectativas en el Gobierno.

El Merval cerró con una caída de 22% mensual, volvió la brecha cambiaria y el riesgo país regresó a los 1.200 puntos

José Luis Espert volvió a negar las acusaciones por vínculos con el narco Fred Machado: Es campaña sucia del kirchnerismo

Espert volvió a negar las acusaciones de vínculos con el narco Fred Machado: "Es campaña sucia del kirchnerismo"

El encuentro tendrá lugar 12 días antes de las elecciones legislativas nacionales.

Nuevo encuentro de Milei con Trump: será el 14 de octubre en la Casa Blanca

Rating Cero

Uno de los históricos Vengadores volverá en Avengers: Doomsday.

Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

Elon Musk sorprendió al pedir un boicot a Netflix.

Elon Musk se metió al mundo del streaming: "Cancelen Netflix por..."

Marcelo Tinelli dejó en claro que sigue separado de Milett Figueroa.
play

Marcelo Tinelli volvió a asegurar que está soltero: "Fue precipitado hablar..."

El futbolista llegó acompañado de la influencer a realizar la entrevista psicológica ante la justicia.

Mauro Icardi y la China Suárez, en la Justicia de Estambul: ¿Por qué el futbolista se presentó en un juzgado turco acompañado por la actriz?

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

últimas noticias

Matías Ozorio fue detenido en Perú.

Triple femicidio: Perú expulsó a Matías Ozorio, ladero de Pequeño J

Hace 7 minutos
Uno de los históricos Vengadores volverá en Avengers: Doomsday.

Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

Hace 22 minutos
Facundo Medina se lesionó.

Dura baja para la Selección argentina: se lesionó un defensor y no podrá ser convocado

Hace 58 minutos
play
La etóloga fallecida fue parodiada en la comedia norteamericana en 2002 y 2019.

Quién fue Jane Goodall, la científica que apareció en Los Simpon y hasta tuvo su propia película

Hace 1 hora
play
Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

Triple femicidio de Florencio Varela: cómo fue el operativo para detener a "Pequeño J" y el testimonio clave de su novia

Hace 1 hora