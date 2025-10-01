1 de octubre de 2025 Inicio
El duro mensaje de Cristina Kirchner para Javier Milei: "Se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

La exmandataria le dedicó una publicación a la política económica del Gobierno, en medio del incremento de la cotización de los dólares financieros y el oficial.

La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a arremeter este miércoles contra la política económico de Javier Milei y aseguró que en el mercado "se avivaron que después del domingo 26 devaluás". Lo aseguró en medio de una jornada donde el dólar oficial y financieros sufrieron una nueva suba en su cotización.

"Ayer, el Contado con Liqui (CCL) se te fue a más de $1.500 y el Riesgo País a más de $1.200. Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Dale…", señaló la Cristina en su cuenta de X, donde chicaneó al Presidente parafraseando la frase "NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan".

En la publicación, Cristina le recordó a Milei que "no dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario 'libertario'… lo utilizas todos los días para intervenir el precio del dólar), tu 'competencia de monedas' fracasó, hay más dólares 'en el colchón' que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos".

"¡Sí Milei!... LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo! Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares. P/D: ¿Y lo del “Profe” Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba 'cárcel o bala'… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo"

NOTICIA EN DESARROLLO.

