José Luis Espert reconoció que viajó en el avión del narcotraficante Fred Machado

José Luis Espert reconoció que viajó en el avión del narcotraficante Fredy Machado

El diputado y candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, reconoció haber tenido un vínculo con el empresario Antonio Fredy Machado, detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero. Según fuentes judiciales, el dirigente social y abogado Juan Grabois presentará en las próximas horas una denuncia formal que vincula estos movimientos financieros con la actividad política de Espert.

“En enero del 2019, yo agradecí a una persona que me habían presentado, que quería presentar mi libro en Viedma. Obviamente, le agradecí, si me llevó en su avión. Ahora, si yo hubiera sabido que esta persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos. Es otra vez la campaña sucia del kirchnerismo que no quiere debatir las cosas que hay que hacer ni la miseria que ha hecho en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Espert en TN.

Espert dice que no sabía que el Narco Fred Machado era Narco

Que lo llevó en su avión a presentar su libro a Viedma

Pretende que alguien le crea ?

El diputado agregó que la “campaña sucia” viene desde que inició su pelea por la diputación en 2021: “No se renuevan, siempre vuelven con lo mismo. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, cuando el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar. Pasó en el 2009 con De Narváez. Paso en el 2017 a Patricia Bullrich, que le quisieron tirar un muerto”.

El reconocimiento de Espert ocurre en un contexto de investigaciones internacionales. Un registro contable de la Justicia de Estados Unidos indica que, el 1° de febrero de 2020, el diputado recibió un giro de 200.000 dólares de Machado. La documentación sostiene que la organización liderada por el empresario lavaba dinero mediante la compra de aviones y desvío de fondos a través de empresas fantasma y “cómplices” identificados en planillas incautadas por el IRS.