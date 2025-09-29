29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

José Luis Espert reconoció que viajó en el avión del narcotraficante Fred Machado

El diputado admitió su vínculo con el empresario argentino detenido por narcotráfico, fraude y lavado, Pero dijo que desconocía el origen de la fortuna del narco y atribuyó a “campaña sucia” las críticas sobre su relación. Juan Grabois presentará una denuncia en las próximas horas.

Por
José Luis Espert reconoció que viajó en el avión del narcotraficante Fredy Machado
José Luis Espert reconoció que viajó en el avión del narcotraficante Fredy Machado

El diputado y candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, reconoció haber tenido un vínculo con el empresario Antonio Fredy Machado, detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero. Según fuentes judiciales, el dirigente social y abogado Juan Grabois presentará en las próximas horas una denuncia formal que vincula estos movimientos financieros con la actividad política de Espert.

La Justicia de Estados Unidos demostró los vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico
Te puede interesar:

La Justicia de Estados Unidos demostró los vínculos de Espert con el narcotráfico

“En enero del 2019, yo agradecí a una persona que me habían presentado, que quería presentar mi libro en Viedma. Obviamente, le agradecí, si me llevó en su avión. Ahora, si yo hubiera sabido que esta persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos. Es otra vez la campaña sucia del kirchnerismo que no quiere debatir las cosas que hay que hacer ni la miseria que ha hecho en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Espert en TN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/altoque_ok/status/1972455292626759910?t=W0yKtIK1dxeOMdrO5OPPnw&s=08&partner=&hide_thread=false

El diputado agregó que la “campaña sucia” viene desde que inició su pelea por la diputación en 2021: “No se renuevan, siempre vuelven con lo mismo. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, cuando el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar. Pasó en el 2009 con De Narváez. Paso en el 2017 a Patricia Bullrich, que le quisieron tirar un muerto”.

El reconocimiento de Espert ocurre en un contexto de investigaciones internacionales. Un registro contable de la Justicia de Estados Unidos indica que, el 1° de febrero de 2020, el diputado recibió un giro de 200.000 dólares de Machado. La documentación sostiene que la organización liderada por el empresario lavaba dinero mediante la compra de aviones y desvío de fondos a través de empresas fantasma y “cómplices” identificados en planillas incautadas por el IRS.

Machado permanece bajo prisión domiciliaria desde 2021, tras ser acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína” junto a su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, condenada a 16 años de prisión en Texas.

La denuncia judicial que reúne estos elementos será presentada en las próximas horas por el dirigente social y abogado Grabois. "Va a ser presentada ante la justicia federal de San Isidro", expresó Nicolás Rechanik en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, uno de los abogados del dirigente social. En la presentación se pide la citación también de Lilia Lemoine, de Luis Rosales, quien lo acompañó en la fórmula presidencial en 2019, y de Nazareno Etchepare, otrora su jefe de campaña.

Noticias relacionadas

Triple femicidio de Florencia Varela: la investigación apunta a una red narco que vendía tusi en la Ciudad.

Triple femicidio de Florencia Varela: la investigación apunta a una red narco que vendía tusi en la Ciudad

El Congreso vuelve a desafiar a Javier Milei: la oposición presiona para aprobar cambios en la ley de DNU

El Congreso vuelve a desafiar a Javier Milei: la oposición presiona para aprobar cambios en la ley de DNU

Con un fuerte contrate con el Gobierno, Axel Kicillof se prepara para el tramo final de la campaña en la Provincia.

Con un fuerte contraste con el Gobierno, Axel Kicillof regresó al país y se prepara para el tramo final de la campaña

La imagen del presidente Javier Milei se desmorona a gran velocidad.

Sorpresa en la previa de las elecciones: otra reciente encuesta reflejó la tendencia

Suizo Argentina. 

Coimas en Andis: el rol de la droguería Suizo Argentina

play

La historia de Mariel Fernández, la primera intendenta de Moreno: "Nadie lucha por lo que no ama"

Rating Cero

Marvel Studios quedó expuesto y se confirmó el regreso más esperado.

Una foto desencadenó el descontrol en Marvel: confirma el regreso más esperado

Julián Álvarez terminó con el misterio alrededor del nombre de su primer hijo.

Julián Álvarez confirmó el nombre de su hijo y sorprendió: cómo se llamará su bebé

Polémica en el bar tuvo números de rating peores a los esperados.

Polémica en el bar podría ser levantado del aire: se hunde en el rating

Romina Yan falleció de forma trágica hace 15 años.

El desgarrador homenaje del hijo de Romina Yan a 15 años de su muerte

El Trece decidió ir en búsqueda de las figuras de El Nueve.

El Trece le roba dos figuras a El Nueve: de quiénes se trata

Los ex-Gran Hermano﻿ suelen protagonizar polémicas en redes sociales.

Escandalosa separación de una ex-Gran Hermano: "Si la historia la cuenta caperucita..."

últimas noticias

Los beneficios a los que pueden acceder las empleadas domésticas con ANSES.

Atención empleadas domésticas: a qué beneficios de ANSES pueden acceder en octubre 2025

Hace menos de un minuto
José Luis Espert reconoció que viajó en el avión del narcotraficante Fredy Machado

Espert reconoció que viajó en el avión del narcotraficante Fred Machado

Hace 12 minutos
La Justicia de Estados Unidos demostró los vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico

La Justicia de Estados Unidos demostró los vínculos de Espert con el narcotráfico

Hace 17 minutos
Anses entrega más de $400.000 en octubre a un grupo específico de beneficiarios.

ANSES paga $408.616 desde el 9 de octubre: todo lo que tenés que saber

Hace 22 minutos
La Patagonia se verá afectada por vientos intensos.

Ahora sí, llegó la Primavera: suben las temperaturas, pero hay alerta por ráfagas en dos provincias

Hace 30 minutos