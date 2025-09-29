José Luis Espert reconoció que viajó en el avión del narcotraficante Fred Machado

El diputado y candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, reconoció haber tenido un vínculo con el empresario Antonio Fredy Machado, detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero. Según fuentes judiciales, el dirigente social y abogado Juan Grabois presentará en las próximas horas una denuncia formal que vincula estos movimientos financieros con la actividad política de Espert.
“En enero del 2019, yo agradecí a una persona que me habían presentado, que quería presentar mi libro en Viedma. Obviamente, le agradecí, si me llevó en su avión. Ahora, si yo hubiera sabido que esta persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos. Es otra vez la campaña sucia del kirchnerismo que no quiere debatir las cosas que hay que hacer ni la miseria que ha hecho en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Espert en TN.
El diputado agregó que la “campaña sucia” viene desde que inició su pelea por la diputación en 2021: “No se renuevan, siempre vuelven con lo mismo. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, cuando el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar. Pasó en el 2009 con De Narváez. Paso en el 2017 a Patricia Bullrich, que le quisieron tirar un muerto”.
El reconocimiento de Espert ocurre en un contexto de investigaciones internacionales. Un registro contable de la Justicia de Estados Unidos indica que, el 1° de febrero de 2020, el diputado recibió un giro de 200.000 dólares de Machado. La documentación sostiene que la organización liderada por el empresario lavaba dinero mediante la compra de aviones y desvío de fondos a través de empresas fantasma y “cómplices” identificados en planillas incautadas por el IRS.
Machado permanece bajo prisión domiciliaria desde 2021, tras ser acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína” junto a su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, condenada a 16 años de prisión en Texas.
La denuncia judicial que reúne estos elementos será presentada en las próximas horas por el dirigente social y abogado Grabois. "Va a ser presentada ante la justicia federal de San Isidro", expresó Nicolás Rechanik en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, uno de los abogados del dirigente social. En la presentación se pide la citación también de Lilia Lemoine, de Luis Rosales, quien lo acompañó en la fórmula presidencial en 2019, y de Nazareno Etchepare, otrora su jefe de campaña.