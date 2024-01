Javier Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada tras el acuerdo con el FMI

El encuentro de Milei con los ministros está previsto para las 8.30, en la Casa Rosada, a la vez que se espera que el vocero presidencial Manuel Adorni brinde su habitual conferencia de prensa desde las 11.

A la vez, secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, tiene pautada una reunión a las 10.30 con directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para analizar los beneficios del DNU y la Ley Bases para el sector.

Luego, a las 12, el secretario mantendrá un encuentro protocolar con autoridades de la Embajada de Italia en Argentina; y a las 14.30 lo hará con directivos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para evaluar las modificaciones previstas en el DNU y la Ley Bases que permiten impulsar al sector.

Reunión con el FMI

Más tarde, a las 15, Serenellini, se encontrará con referentes del mercado inmobiliario para analizar los aspectos positivos del DNU y la Ley Bases para el sector; y a las 15.30 con referentes del sector turístico para analizar los ejes del DNU y la Ley Bases que permiten potenciar la actividad.

En el marco de los debates que se desarrollan en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre la ley "Bases", a las 9 expondrá el secretario de Educación, Carlos Torrendell; a las 10 lo hará el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre; y a las 11, será el turno del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

En tanto que el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, se presentará a las 16 en la Cámara baja para explicar los alcances del nuevo régimen de incentivos y concesiones para grandes inversiones contenido en el proyecto de la ley "Bases".

El ministro de Defensa, Luis Petri, se reunirá a las 12 con el embajador argentino ante Chile, Jorge Faurie, para analizar la situación territorial; y a las 14 con el embajador de Japón, Yamauchi Hiroshi, añadieron las fuentes.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, tiene previsto recibir a las 16 al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Por último, el ministro de Salud, Mario Russo, a las 15 mantendrá una reunión protocolar con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley.

El Gobierno culpó a Alberto Fernández por la deuda con el FMI y exigió al Congreso que apruebe el mega DNU y la Ley Ómnibus

El Gobierno ratificó el nuevo acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y responsabilizó al expresidente Alberto Fernández por la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

"El Gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permitirá disponer de 4.700 millones de dólares de la deuda contraída por el expresidente Alberto Fernández", señaló el comunicado compartido a través de la cuenta Oficina del Presidente Javier Milei y responsabilizó a la gestión anterior de la deuda que tiene el país con el organismo internacional que fue contraída en 2018.

En el mismo, el Ejecutivo apuntó que "el restablecimiento del acuerdo caído con el FMI por los incumplimientos del gobierno anterior es un paso más en la dirección correcta para combatir la grave situación heredada".

Por otra parte, señalaron como "imperativo" que las Cámaras de Senadores y de Diputados den luz verde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y al proyecto de Ley Ómnibus, "reformas enviadas al Congreso, indispensables para enfrentar una de las mayores crisis económicas de nuestra historia".

Antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, había realizado una dura advertencia en la misma línea. "Si la Ley no pasara, es una mala noticia no solo para mi, sino para todos los argentinos", indicó en conferencia de prensa y concluyó: "Por supuesto, en la medida que la ley no pase, las medidas van a ser mas duras y los argentinos van a sufrirlo más".