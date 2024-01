Luis Caputo advirtió que "si la Ley Ómnibus no pasa, habrá medidas más duras"

"Si la Ley no pasara -dijo el ministro-, es una mala noticia no solo para mi, sino para todos los argentinos. Eso no implica que volvamos a la meta de deficit de 0,9 que tenia la administración anterior, nosotros estamos comprometidos a cumplir con esa meta y si la ley no pasara extremaríamos los recursos". Y remató: "Por supuesto, en la medida que la ley no pase, las medidas van a ser mas duras y los argentinos van a sufrirlo más"

El FMI advirtió que con el acuerdo "las condiciones empeorarán antes de mejorar"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este miércoles que llegó a un acuerdo con el Gobierno de Javier Milei sobre la séptima revisión en el marco del acuerdo SAF, lo que le permitirá al país tener acceso a un desembolso de u$s 4.700 millones, aunque aseguró que "las condiciones empeorarán antes de mejorar".

"El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel de personal sobre la séptima revisión en el marco del SAF de Argentina. Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, Argentina tendría acceso a unos 4.700 millones de dólares", informó el organismo a través de un comunicado.

En el mismo, señalaron que "si bien el camino hacia la estabilidad será desafiante y las condiciones empeorarán antes de mejorar, las acciones iniciales lograron evitar una intensificación de la crisis". De esta manera, hicieron referencia a las políticas económicas del Gobierno, con el mega ajuste del ministro de Economía, Luis Caputo, como insignia.