15 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de junio

El oficial minorista opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de lunes feriado sin movimiento en los mercados tras una semana con altibajos.

Por
El dólar oficial viene de una semana con altibajos.

El dólar oficial viene de una semana con altibajos.

Pexels

El dólar oficial minorista cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación en una jornada de lunes feriado sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes, que culminó una semana con altibajos en la que alcanzó su máximo nivel desde febrero y luego descendió, para quedar $5 por encima del cierre semanal previo.

El dólar oficial tuvo una semana con altibajos.
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de junio

En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio finalizó el viernes con una caída de $4,50 y acompañó la tendencia bajista. Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,2% a $1.496,58 y el MEP subió 0,2%, a $1.451,96. La brecha entre el CCL y el mayorista se ubica a 46%. El dólar blue, en tanto, se sostuvo en $1.450.

Detrás del retroceso aparecen cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.428.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.496,58, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.451,96.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.440 para la compra y $1.441 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de junio

El dólar cierra la semana 

El dólar cortó la racha alcista y cosechó su primera baja semanal desde mayo

El dólar oficial va recortando la subida de la semana pasada.

El dólar profundizó el retroceso y cerró en su nivel más bajo de la semana

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

Continúa el retroceso del dólar: cayó por segunda jornada consecutiva

Las exportaciones vinculadas al petróleo, gas y minería alcanzaron niveles récord.

Vaca Muerta y la minería: en el primer cuatrimestre generaron tantos dólares como el campo

El dólar oficial mantiene el impulso alcista.

Calma cambiaria: el dólar paró su racha alcista y bajó $5

Rating Cero

Primera presentación oficial de la pareja Perry-Trudeau.

La pareja del momento: así se presentaron Katy Perry y Justin Trudeau en público

Marcelo Tinelli le dedicó su programa de stream a la familia de Gaspi

La emotiva despedida de Marcelo Tinelli a Gaspi: "Tenía el humor de VideoMatch"

Plan para un físico destacado: así fue la impresionante transformación de una de las estrellas de The Boys

Plan para un físico destacado: así fue la impresionante transformación de una de las estrellas de The Boys

Anne Schedeen interpretó a Kate Tanner, la madre de Alfm serie icónica de los 80

Murió Anne Schedeen, la actriz que interpretó a la madre de Alf en la popular serie de los 80

Taylor Swift se hizo viral por este baile en la final de la NBA.

Taylor Swift celebró la victoria de los Knicks en la NBA y su baile se volvió viral

¿Qué decía el chat filtrado entre Ángela Torres y Marcos Giles que desató la polémica?

Qué decía el chat filtrado entre Marcos Giles y Ángela Torres que desató la polémica

últimas noticias

El detalle que no pasó desapercibido en la final de la Champions.

Emotivo: cuál fue el detalle del PSG en la final de la Champions con la hija de Luis Enrique

Hace 16 minutos
Gaspi tenía 23 años y Lucas Vignale, 28.

Trágica muerte de Gaspi y Lucas Vignale: revelan cómo pudo haber sucedido el choque de helicópteros

Hace 29 minutos
El primer ministro británico, Keir Starmer.

El Reino Unido también prohíbe las redes sociales para menores de 16 años

Hace 56 minutos
El dólar oficial viene de una semana con altibajos.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de junio

Hace 1 hora
Primera presentación oficial de la pareja Perry-Trudeau.

La pareja del momento: así se presentaron Katy Perry y Justin Trudeau en público

Hace 1 hora