Ley Ómnibus: último día de debate en Diputados, con exposiciones de más funcionarios

Luis Caputo advirtió que "si la Ley Ómnibus no pasa, habrá medidas más duras"

Este miércoles, durante la conferencia de prensa que brindó para explicar el acuerdo con el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una dura advertencia hacia los legisladores que deben aprobar la Ley Ómnibus.

EL GOBIERNO confirmó el ACUERDO con el FMI: la CONFERENCIA de LUIS CAPUTO y SANTIAGO BAUSILI

Ante la pregunta de la periodista de Ámbito Liliana Franco, acerca de si se contempla algún atenuante para el caso de que la Ley Ómnibus no sea aprobada en el recinto parlamentario, Caputo afirmó que, en ese caso, las medidas van a ser más duras y la gente lo va a sufrir más.

"Si la Ley no pasara -dijo el ministro-, es una mala noticia no solo para mí, sino para todos los argentinos. Eso no implica que volvamos a la meta de déficit de 0,9 que tenia la administración anterior, nosotros estamos comprometidos a cumplir con esa meta y si la ley no pasara extremaríamos los recursos". Y remató: "Por supuesto, en la medida que la ley no pase, las medidas van a ser mas duras y los argentinos van a sufrirlo más".