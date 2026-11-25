En el discurso de apertura de la presentación de su primer informe de gestión ante el Senado desde que asumió como jefe de Gabinete de la Nación, Santilli se enfocó en destacar las reformas del gobierno de Milei, en una jornada crítica para la economía por la suba del riesgo país y del dólar.

Diego Santilli realizó su primera exposición ante el Congreso luego de cinco meses de haber asumido como jefe de Gabinete . Previamente había respondido más de 1.200 preguntas a legisladores, que en este momento lo estan interpelando en la Cámara Alta, tras el final de su exposición.

En su discurso inicial, Santilli hizo una defensa encendida de la gestión libertaria, haciendo foco especial en los que denominó el "ordenamiento" de las cuentas públicas, del Estado, de las políticas sociales, de la educación, de la salud, de la Justicia, de las relaciones internacionales y del vínculo con las provincias.

“Los argentinos lo eligieron para ordenar este país. Y eso está haciendo. Porque sin orden ganaban los piqueteros, los delincuentes, el narcotráfico en Rosario y ese Estado gigantesco que dejaron solo para cobrar más impuestos y generar inflación. Eso se terminó”, sostuvo.

En varios momentos, Santilli se refiró a la "pesada herencia" que recibió el Gobierno, tal como lo vienen haciendo en los últimos días numerosos integrantes del Ejecutivo. “Hace casi tres años, la Argentina era un país en ruinas. Un país en plena debacle. Un país que había dejado de creer en sí mismo. Un país en coma farmacológico”, afirmó.

En ese sentido, recordó las restricciones para comprar productos en los supermercados, las remarcaciones permanentes de precios, las filas para cargar nafta por falta de combustible, los cortes de luz en verano, la falta de gas en invierno y las restricciones cambiarias y comerciales.

“En materia internacional estábamos aislados y alineados con lo peor del planeta: Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán. Esos eran nuestros socios”, señaló. Y agregó: “Antes, la política exterior servía para justificar dictaduras. Hoy sirve para atraer inversiones, crear trabajo argentino y defender lo que es nuestro”.

Los pronósticos y los resultados, según Santilli

El jefe de Gabinete también recordó los pronósticos apocalípticos que, segun su juicio, se hicieron al comienzo de la gestión: “Muchos dijeron que si hacía lo que prometía, el gobierno de Milei volaba por los aires. Dijeron que iba a haber un estallido. Dijeron que no iba a durar seis meses. Dijeron que le iban a tomar las calles. Dijeron que si cortaba los intermediarios de los planes, le iban a voltear al gobierno”.

“Dijeron que este Congreso no le iba a votar nunca una ley. Se equivocaron. Una vez más le erraron en el análisis. No hubo estallido: hubo crecimiento. No se cayó a los seis meses: hoy va por la reelección”, afirmó.

Entre los resultados económicos, Santilli destacó la reducción de la inflación anual del 211% al 30%, la baja de la pobreza del 57% al 32% y los tres años consecutivos de superávit financiero. “Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos”.

Asimismo, cuestionó el modelo de Estado de las gestiones anteriores: “Durante décadas se aprovecharon con la farsa del Estado presente, para agrandar un Estado que solo cobraba impuestos y generaba inflación. El Estado que nos dejaron tenía rutas abandonadas, obras fantasmas, hospitales que se caían a pedazos y escuelas sin clases”.

En materia de seguridad, destacó que se pasó de más de 9.000 piquetes a cero, que la Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de su historia y que este año se realizaron más de 17.000 procedimientos contra el narcotráfico.

“Rosario dejó de ser la capital del narcotráfico. Y si se pudo en Rosario, se puede en cualquier lugar de la Argentina. Se puede en el conurbano. Se puede en cada barrio donde hoy los vecinos viven con rejas y miedo. No es una cuestión de recursos: es una cuestión de decisión política y de defender a las víctimas. Y no a los delincuentes”, expresó.

Santilli también destacó la aprobación de 30 proyectos de inversión bajo el RIGI por casi 80.000 millones de dólares y el crecimiento de las exportaciones argentinas, que alcanzaron los 87.000 millones de dólares en los primeros diez meses del año.

“El presidente Milei está cambiando la Argentina para siempre. Y cuando se escriba la historia de estos años, va a ser recordado como el presidente que se animó a ir a la raíz de los problemas y sentó las bases para que la Argentina vuelva a ser una potencia”, afirmó.

Y concluyó: “Esta vez, la Argentina no vuelve para atrás. Esta vez, la Argentina va para adelante”.

Los principales temas de la primera presentación de Santilli ante el Senado

A través de un documento, el Gobierno detalló la ejecución de las políticas públicas y las proyecciones macroeconómicas de la Administración Pública Nacional. Entre los ejes centrales abordados en el documento, destacan los puntos que más roce han generado hasta el momento a lo largo de la gestión de Javier Milei.

Ellos son el proceso de auditoría en las prestaciones por discapacidad, el esquema de financiamiento para las universidades públicas y los parámetros clave de la economía: inflación, tipo de cambio y negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Senado escuchará la exposición de Diego Santilli.

Discapacidad: auditorías a pensiones no contributivas y fondos de inclusión

De acuerdo con el documento que presentará el jefe de Gabinete y a días de haber sancionado la Ley de Discapacidad, el Poder Ejecutivo lleva adelante un proceso de revisión y reordenamiento del padrón de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y asegurar la transparencia del sistema.

Durante los operativos conjuntos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y PAMI desarrollados durante 2025, se citó a un total de 1.010.576 personas, registrándose la asistencia efectiva de 505.291 titulares.

Además, para los casos bajo revisión, la reglamentación exige la notificación fehaciente mediante carta documento y fija un plazo de 60 días corridos para que los titulares soliciten la rehabilitación del beneficio y presenten documentación médica respaldatoria a través de canales presenciales o digitales.

En cuanto al padrón, el texto informa que a noviembre de 2026, el sistema contabiliza 1.128.541 prestaciones vigentes en todo el país. Las políticas públicas del área se encuentran bajo la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), a cargo de Diego Masaragián. En esa misma línea, el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS) recaudó $5.001 millones en 2024 y $14.608 millones en 2025. Entre 2024 y 2026 se financiaron 589 proyectos directos a personas humanas y jurídicas por un monto superior a $3.528 millones.

Mientras el Ministerio de Salud resalta las actualizaciones mensuales del Nomenclador de la Ley 24.901 articuladas con el IPC, el Proyecto de Presupuesto 2027 propone la descentralización de los valores universales para habilitar acuerdos por jurisdicción.

Financiamiento universitario: la gran deuda pendiente de la gestión Milei

Pese al tira y afloje constante durante los últimos meses, según el Gobierno la situación de la educación superior y la recomposición salarial de los trabajadores universitarios ocupan un lugar central: "El Ministerio de Capital Humano informa que el Poder Ejecutivo Nacional cumple la ley y acata las decisiones de la Justicia. [...] Una ley sancionada sin fuente de financiamiento se promulga y se suspende en el mismo acto, y así procedió el Presidente. Luego, con la sanción de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026, aplicó la ley de presupuesto".

El financiamiento universitario fue uno de los puntos más calientes de la gestión Milei. Web

"Cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las universidades recurrieron a la Justicia, el Gobierno Nacional cumplió con todas las instrucciones judiciales y con cada paso del procedimiento. Una vez firme la medida cautelar, el Gobierno comenzó a cumplirla. La discusión actual se refiere a su forma de implementación, sobre la que existe una diferencia de interpretación entre el Gobierno y el CIN. El Estado no dejó de financiar a las universidades", se defendieron.

En la misma línea, Santilli informó que en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el Artículo 12 asigna un total de $7,35 billones para las universidades nacionales y que dentro del Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos, se contemplan $851.558 millones destinados a financiar los incrementos salariales de docentes y no docentes, calculados sobre las plantas de personal vigentes al mes de noviembre de 2026.

La economía, también cuestionada: metas de inflación, pauta del dólar y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Las proyecciones oficiales para el cierre de 2026 y el ejercicio 2027 se apoyan en el principio irrenunciable del equilibrio financiero y el "endeudamiento neto cero" fijado en el Artículo 1° del presupuesto, siendo desde el 23 de diciembre de 2023 la meta primordial de La Libertad Avanza.

Con una inflación en alza, el documento presentado por el jefe de Gabinete señala que el índice acumulado entre enero y septiembre de 2026 fue del 23,6%, alcanzando una medición interanual del 33,4% a septiembre. Para diciembre de 2027, el marco macroeconómico prevé una desaceleración de la inflación interanual al 18%, sostenida en casi 35 meses de equilibrio fiscal continuo.

En plena escalada del dólar y del riesgo país, las pautas oficiales enviadas al Congreso fijan una proyección del tipo de cambio de $1.847,60 por dólar estadounidense para diciembre de 2027. Por su parte, se informa que la base monetaria se ubicó en $49,6 billones a inicios de noviembre de 2026.

El dólar en suba y los mercados incendiados: el Gobierno proyecta un dólar a poco más de $1.800 para diciembre de 2027. C5N

Por último, se comunicó que el Ministerio de Economía confirmó la consecución del acuerdo a nivel técnico (Staff Level Agreement) correspondiente a la tercera revisión del Programa de Facilidades Extendidas. El programa mantiene el monitoreo sobre las metas de acumulación de Reservas Internacionales Netas (RIN) y el desempeño de las cuentas públicas.

Diego Santilli y el informe de gestión del Gobierno: el documento completo