La senadora volverá a participar de un evento partidario de La Libertad Avanza en medio de las tensiones con la Casa Rosada. La decisión de Javier Milei de respaldar públicamente a su jefa de bloque en el Senado obligó a recalcular estrategias y bajar el tono de la disputa.

Como si aquí no hubiese pasado nada, la próxima semana Patricia Bullrich volverá al ruedo partidario de La Libertad Avanza , instancia que había abandonado desde su elección como senadora, y participará de la cena anual de la Fundación Apertura Republicana.

El encuentro de la fundación ligada a la ex candidata a presidenta tendrá lugar el próximo martes en la Unión General Armenia de Beneficencia, en el barrio porteño de Palermo, y contará con la presencia estelar de varios funcionarios de peso de la gestión libertaria. Entre las sorpresas resalta la participación de la legisladora, Pilar Ramírez , mano derecha de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y quien oficia como su comisaria política en la Ciudad.

Desde despachos oficialistas reconocen que la presencia de la karinista, con quién la senadora mantiene una relación fluida desde que ésta ofició como su jefa de campaña en 2025, oficia como un gesto de cese del fuego -al menos momentáneo- por parte de la hermana presidencial. La decisión, sin embargo, lejos de ser una reflexión personal de la jefa espiritual de la nación libertaria responde a un alineamiento de la menor de los Milei a la orden que bajó su propio hermano.

“¿Por qué la echaría?” preguntó el jefe de Estado días atrás en una entrevista al ser consultado por el futuro de su jefa de bancada. La postura del libertario, lejos de ser sólo un guiño hacia Bullrich, ofició como un delineamiento interno para quienes dejaban trascender que pasada la algarabía papal tenían pensado convocar a la ex macrista para reprenderla por sus movimientos separatistas. “Es mi socia política”, sentenció el líder libertario en aquella ocasión para que no quedaran dudas.

Diez días atrás, el presidente le dio like a un polémico tuit publicado por el economista y militante, Mauro Mazza , conocido en redes como Oráculo de Trenque Lauquen quien, en medio del aumento de las versiones sobre una supuesta salida de la senadora del bloque, apuntó directamente contra el entorno de la secretaria general. “Cuando los que más militan que Bullrich rompa con Milei son periodistas de Clarín, LPO, El Destape, Perfil, los Menem… es que sabes que esa fórmula te puede ganar en primera vuelta. Está tan claro todo esto”, reza el posteo que cuenta con el apoyo del presidente.

No lo hago jamas. Pero hoy lo voy hacer. El presidente entiende todo. Vamos por la primera vuelta loco. Primera. pic.twitter.com/VhWlwMVi3c — El Oráculo de Trenque Lauquen (@laromadelsur) November 13, 2026

Aquella interacción cayó como una bomba en el mundillo digital y desde el entorno del líder libertario se encargaron de decir que el presidente lo hizo a conciencia. “Él tiene un código secreto con su gente. No da like a cualquier cosa, sólo lo hace cuando nos quiere validar la opinión de lo que decimos. Ésto es más grande, es Javier diciéndole a su gente que no va a dejar que le intervengan el gobierno y que las decisiones las sigue tomando él”, expuso por entonces una fuente en diálogo directo con el economista.

Quienes conocen de cerca la dinámica de los hermanos advierten que, si bien la relación es prácticamente simbiótica, el presidente aún conserva un grado de independencia que pone en manifiesto en este tipo de tironeos. Aunque con grados de cariño distintos, puesto que él mismo elevó a su asesor como su “hermano”, Milei adoptó la misma postura en la guerra fría que Karina mantuvo por meses con el cada vez más silencioso Santiago Caputo, a quien el presidente le garantizó su continuidad habilitándolo a seguir al frente de la jefatura política del Ministerio de Salud, el ARCA, la Aduana y la SIDE, en desmedro de los deseos de El Jefe, quien apostaba a quitarle el poder de fuego a su contrincante.

Redes sociales

Aunque, como contó este medio, el jefe de estado está agotado de los gestos separatistas de Bullrich, el economista entiende que si quiere alcanzar la reelección indefectiblemente necesitará de su continuidad en el espacio. “Con ella no alcanza y sin ella no se puede”, dicen cerca del presidente citando el axioma con el que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner conformaron el extinto Frente de Todos. Con esta nueva marcada de línea, Karina no tuvo otra opción que retroceder.

En este sentido, desde el entorno de la hermana presidencial advierten que el vínculo entre ambas damas de hierro libertarias está en óptimas condiciones y que la participación de Ramírez en el evento de la Fundación Apertura Republicana responde a una invitación que la legisladora recibe todos los años. “Estamos todos trabajando por la reelección del presidente”, dicen escuetos para evitar el inicio de un nuevo fuego cruzado.

La postura, en tanto, se replicó el viernes luego de que Bullrich volviera a publicar un nuevo video en sus redes con el que buscó atribuirse el triunfo de la maratónica sesión del jueves pasado en el Senado. Mañana, en tanto, el recinto tratará los proyectos de Reforma Electoral, la prórroga del estatuto del periodista y la Ley de Ludopatía que la jefa de la bancada negoció mano a mano con referentes de la iglesia católica, lo que obligó al gobierno a ceder ante las presiones de este sector, en desmedro de lo que la propia Casa Rosada pretendía sobre el caso.

En este punto, no se descarta que una vez finalizada la sesión, y en caso que todo marche acorde al plan, Bullrich publique una nueva pieza audiovisual con la que buscará hacer tronar el escarmiento libertario. Aunque esta vez con una nueva cucarda en su chaqueta: lograr el silenzio stampa del karinismo.