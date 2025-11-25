25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El CELS advirtió que la designación de Carlos Presti "implica una militarización de la política"

A través de un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales remarcó que "la noción de gobierno civil apunta a que quien está a cargo de las fuerzas sea un delegado de la autoridad política y no el representante de la corporación militar".

Por
Carlos Presti reemplazará a Luis Petri en Defensa.

Carlos Presti reemplazará a Luis Petri en Defensa.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió este martes que la designación del jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Presti, como ministro de Defensa "implica una militarización de la política y una politización de las fuerzas armadas que refuerza la dependencia con Estados Unidos".

El Congreso renueva bancas en diciembre.
Te puede interesar:

Congreso: senadores electos jurarán este viernes y los diputados lo harán el miércoles 3 de diciembre

A través de un comunicado, el CELS remarcó que "la noción de gobierno civil apunta a que quien está a cargo de las fuerzas sea un delegado de la autoridad política y no el representante de la corporación militar".

"Incluso en EEUU un militar no puede ser secretario de Defensa si no pasaron 7 o 10 años desde su retiro", sostuvo la organización.

"La designación se inscribe en el alineamiento a una agenda geopolítica bélica y en una retórica que afirma que la ‘demonización’ de las fuerzas armadas debe terminar. A casi 50 años del golpe, la decisión marca el reingreso de un militar como ministro", remarca el texto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CELS_Argentina/status/1993435004773581118&partner=&hide_thread=false

Quién es Carlos Presti, el primer militar al frente del Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia

Carlos Alberto Presti es teniente general. El 10 de enero de 2024, a pocos días de la asunción de Javier Milei, había sido designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército, lo que provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad, mayores que él.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó tres años después. Ocupó los cargos de jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar y estuvo presente en misiones de paz en Haití y, desde el 15 de septiembre de 2017, fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Durante su gestión, Presti tuvo bajo su mando a 55.000 hombres y mujeres.

Noticias relacionadas

Bullrich y Monteoliva juntas en la presentación de la ANM

Bullrich deja Seguridad y asume en el Senado: el mensaje clave y la nueva Agencia de Migraciones

Diego Santilli junto a Hugo Passalacqua.

Santilli se reunió con Passalacqua en Misiones para sumar apoyo al Presupuesto 2026

Javier Milei encabezó la reunión en la Casa Rosada.

Milei recibió al canciller de Israel y viajará a Jerusalén para inaugurar la embajada argentina

Milei, Petri y Pestri participaron de la ceremonia oficial.

A la espera de la reestructuración de la cúpula militar, Milei se mostró con el nuevo ministro de Defensa

El mandatario realizará su décimo quinto viaje a EEUU desde que inició su mandato.

La agenda de Milei en EEUU: participará del sorteo del Mundial 2026 y se reunirá con empresarios

Diputados comienza el debate por el acuerdo comercial con Estados Unidos

Diputados comienza el debate por el acuerdo comercial con Estados Unidos

Rating Cero

El cantante venezolano fue bajado de un avión tras una discusión con un tripulante.

El descargo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente"

Stranger Things y las 5 claves para empezar a ver la última temporada

5 claves para entender la última temporada de Stranger Things

Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre a las 22 en Argentina

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

La plataforma de streaming anunció sus nuevos contenidos en el HBO Max Upfront 2026.

Masacre de Flores con Campanella, tercera entrega de Margarita y una serie de Don Ramón: todos los anuncios de HBO Max para 2026

El productor analizó el duro revés que vive el conductor tras el escándalo económico y familiar.

"Ésta es un poco más densa": Gustavo Yankelevich habló sobre el presente de Marcelo Tinelli

LUX se convirtió en el álbum más reproducido en un día en Spotify por una artista española.

El Vaticano se rinde ante la "espiritualidad" del nuevo álbum de Rosalía

últimas noticias

El cantante venezolano fue bajado de un avión tras una discusión con un tripulante.

El descargo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente"

Hace 28 minutos
Stranger Things y las 5 claves para empezar a ver la última temporada

5 claves para entender la última temporada de Stranger Things

Hace 32 minutos
La empresa chilena LATAM es una de las aeronáuticas que podría perder los derechos de operar en Venezuela.

Venezuela amenazó con retirarles derechos a las compañías aeronáuticas si no vuelven a operar en el país

Hace 33 minutos
El próximo secretario general asumirá sus funciones el 1 de enero de 2027.

Con un argentino entre los candidatos, la ONU inició el proceso de selección de su próximo secretario general

Hace 47 minutos
Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre a las 22 en Argentina

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

Hace 1 hora