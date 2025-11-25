El CELS advirtió que la designación de Carlos Presti "implica una militarización de la política"

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió este martes que la designación del jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Presti, como ministro de Defensa "implica una militarización de la política y una politización de las fuerzas armadas que refuerza la dependencia con Estados Unidos".
A través de un comunicado, el CELS remarcó que "la noción de gobierno civil apunta a que quien está a cargo de las fuerzas sea un delegado de la autoridad política y no el representante de la corporación militar".
"Incluso en EEUU un militar no puede ser secretario de Defensa si no pasaron 7 o 10 años desde su retiro", sostuvo la organización.
"La designación se inscribe en el alineamiento a una agenda geopolítica bélica y en una retórica que afirma que la ‘demonización’ de las fuerzas armadas debe terminar. A casi 50 años del golpe, la decisión marca el reingreso de un militar como ministro", remarca el texto.
Quién es Carlos Presti, el primer militar al frente del Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia
Carlos Alberto Presti es teniente general. El 10 de enero de 2024, a pocos días de la asunción de Javier Milei, había sido designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército, lo que provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad, mayores que él.
Presti nació el 23 de junio de 1966. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó tres años después. Ocupó los cargos de jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar y estuvo presente en misiones de paz en Haití y, desde el 15 de septiembre de 2017, fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Durante su gestión, Presti tuvo bajo su mando a 55.000 hombres y mujeres.