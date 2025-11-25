El CELS advirtió que la designación de Carlos Presti "implica una militarización de la política" A través de un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales remarcó que "la noción de gobierno civil apunta a que quien está a cargo de las fuerzas sea un delegado de la autoridad política y no el representante de la corporación militar". Por







Carlos Presti reemplazará a Luis Petri en Defensa.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió este martes que la designación del jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Presti, como ministro de Defensa "implica una militarización de la política y una politización de las fuerzas armadas que refuerza la dependencia con Estados Unidos".

A través de un comunicado, el CELS remarcó que "la noción de gobierno civil apunta a que quien está a cargo de las fuerzas sea un delegado de la autoridad política y no el representante de la corporación militar".

"Incluso en EEUU un militar no puede ser secretario de Defensa si no pasaron 7 o 10 años desde su retiro", sostuvo la organización.

"La designación se inscribe en el alineamiento a una agenda geopolítica bélica y en una retórica que afirma que la ‘demonización’ de las fuerzas armadas debe terminar. A casi 50 años del golpe, la decisión marca el reingreso de un militar como ministro", remarca el texto.

La designación del jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Alberto Presti, como ministro de Defensa implica una militarización de la política y una politización de las fuerzas armadas que refuerza la dependencia con Estados Unidos. — CELS (@CELS_Argentina) November 25, 2025 Quién es Carlos Presti, el primer militar al frente del Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia Carlos Alberto Presti es teniente general. El 10 de enero de 2024, a pocos días de la asunción de Javier Milei, había sido designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército, lo que provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad, mayores que él.