Todos los países de la Unión Europea deberán reconocer el matrimonio igualitario El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que todos los Estados miembros tienen que reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque sus leyes nacionales no contemplen la figura. Por + Seguir en







El matrimonio igualitario será reconocido en toda la Unión Europea Redes Sociales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoce los matrimonios homosexuales celebrados en cualquier país comunitario y obliga a todos los estados miembros de la UE a acatar la decisión.

Esta decisión histórica se centra en garantizar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la UE y sus cónyuges. En el fallo se establece que "un Estado miembro tiene la obligación de reconocer el matrimonio contraído legalmente por dos ciudadanos de la Unión del mismo sexo en otro Estado miembro, en el que han ejercido su libertad de circulación y de residencia", según indica el comunicado emitido posterior a la resolución judicial.

El TJUE aclaró que esta sentencia no interfiere con la soberanía de los Estados para decidir si modifican o no sus leyes internas sobre el matrimonio; sin embargo, sí impone la obligación de reconocer el estatus civil creado en otro Estado miembro para garantizar los derechos comunitarios fundamentales.

El fallo es de trascendencia porque consolida un principio de igualdad y no discriminación en todo el espacio europeo. Además, marca un avance significativo para las familias homoparentales en todo el mundo y sienta las bases para que otras regiones, aun muy prohibitivas en este ámbito, puedan repensar sus políticas y leyes.

La pareja europea que se plantó ante la Justicia y logró el importante precedente El caso surge con dos ciudadanos de la UE que se casaron en Alemania. Cuando intentaron gestionar la certificación matrimonial en Polonia, país de origen de uno de los miembros de la pareja, la misma fue denegada por la prohibición existente del matrimonio igualitario en ese Estado. El TJUE intervino para resolver este conflicto y sobrepuso el Derecho de la Unión, que garantiza la libertad de circulación, por sobre las leyes locales.