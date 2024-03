Una abuela se salvó de ser secuestrada por Hamas gracias a Messi: la increíble razón

Cuando la mujer estuvo frente a su secuestrador, éste le dijo que iba llevársela, pero una conversación cambió la historia: según relató la propia abuela, durante un documental, golpearon la puerta de su casa durante la mañana del 7 de octubre y dos miembros de Hamás ingresaron y le preguntaron dónde estaba su familia, pero respondió que estaba sola.

Lionel Messi campeón X

“Vos te venís conmigo, acá va a haber sólo fuego”, le gritó el terrorista, que se enojó porque la mujer no hablaba bien en hebreo ni en inglés. “No me hables, porque yo tu idioma no lo sé. El árabe y el hebreo lo hablo mal. Yo hablo en argentino, castellano”, se la escucha contar la secuencia a Cunio.

En ese instante, la mujer contó que el hombre que llevaba puesto un pasamontaña, le dijo que no conocía el país. “¿¡Qué es Argentina!?”, consultó intrigado y la respuesta de Ester fue lo que le salvó la vida.

La conversación de Ester Cunio con un grupo de Hamás que le salvó la vida

El relato de Ester Cunio sobre cómo salvó su vida por mencionar al campeón del mundo, Lionel Messi, fue durante una entrevista que se volvió viral de un nuevo documental en español, Voces del 7 de octubre, donde se exponen las historias de supervivencia relatadas en primera persona por parte de las víctimas.

“¿Vos mirás fútbol?”, le consultó Ester al hombre del grupo islamita luego que éste le dijera que no sabía qué era Argentina, pero sí aseguró que le gustaba el deporte. “Yo soy de donde es Messi”, le reveló.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/UHN_Plus/status/1765742529348030550&partner=&hide_thread=false | Una argentina de 90 años evitó ser secuestrada por miembros de Hamás en Israel gracias a mencionar a Messi, lo que llevó a uno de los atacantes a tomarse una foto con ella y posteriormente retirarse.



La señora tiene dos nietos aun secuestrados. pic.twitter.com/GhuduVnDrJ — UHN PLUS (@UHN_Plus) March 7, 2024

Tras escuchar el nombre del capitán de la Selección argentina, el hombre cambió su actitud completamente: Cunio relató que él le apoyó un brazo en el hombro, le dio sus armas, la hizo saludar a cámara y posaron para la foto.

Si bien la abuela evitó ser secuestrada por mencionar a Messi, lamentablemente sus nietos no corrieron con la misma suerte ya que continúan secuestrados. “Si él (por Lionel) sabe que yo lo mencioné y me salvé, ahora le pediría por mis dos nietos que están ahí encerrados. Le diría que por favor ruegue a Dios porque son chicos que valen oro”, agregó.