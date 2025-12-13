Israel afirma que mató a uno de los líderes de Hamás que ideó el ataque del 7 de octubre El Ejército israelí confirmó la muerte de Raad Saad, un alto mando de las Brigadas Ezzeldin al Qassam y pieza clave en la planificación de la masacre ocurrida en 2023. Por + Seguir en







Raad Saad era uno de los líderes de Hamas que fue ejecutado por las FDI. X: @estadoisrael

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la eliminación de Raad Saad, un comandante de alto rango dentro de la estructura militar de Hamás, en un reciente ataque aéreo llevado a cabo en la Franja de Gaza. Saad, quien ocupaba un rol fundamental en las Brigadas Ezzeldin al Qassam, resultó ser uno de los cerebros detrás de la planificación y coordinación de la incursión terrorista contra Israel ocurrida el 7 de octubre de 2023.

La ejecución de Saad representa un golpe significativo para la cúpula de la organización islamita, ya que se trataba de uno de los pocos altos mandos que permanecía activo tras varios meses de ofensiva militar israelí. Fuentes de seguridad de Israel indicaron que el hombre se encontraba en un vehículo que fue alcanzado por un misil proveniente de un dron de guerra.

Según la inteligencia israelí, el fallecido comandante no solo fue clave en el diseño del asalto masivo que desencadenó el actual conflicto, sino que también tuvo participación directa en decisiones operacionales de la milicia en la Franja. Su rol era esencial para la cadena de mando que conecta a la dirección política con la ejecución militar de los ataques.

El momento del ataque al vehículo que trasladaba a Raad Saad, en Franja de Gaza. Infobae Israel continúa su ofensiva contra Hamás en Gaza Este tipo de operativos selectivos constituye una parte central de la estrategia de Israel, cuyo objetivo principal es desmantelar por completo la capacidad militar y de liderazgo de Hamás. La persecución de figuras como Raad Saad busca interrumpir la organización de las células combatientes y prevenir futuras agresiones contra territorio israelí.

La noticia de la muerte de Saad llega en un contexto de intensa presión internacional y escalada militar en el enclave, donde las FDI continúan con operaciones terrestres y aéreas. El Gobierno de Benjamín Netanyahu reafirma que no detendrá sus acciones hasta lograr la eliminación total de la capacidad de combate de Hamás y liberar a los rehenes retenidos en Gaza.