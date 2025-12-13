13 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Israel afirma que mató a uno de los líderes de Hamás que ideó el ataque del 7 de octubre

El Ejército israelí confirmó la muerte de Raad Saad, un alto mando de las Brigadas Ezzeldin al Qassam y pieza clave en la planificación de la masacre ocurrida en 2023.

Por
Raad Saad era uno de los líderes de Hamas que fue ejecutado por las FDI.

Raad Saad era uno de los líderes de Hamas que fue ejecutado por las FDI.

X: @estadoisrael

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la eliminación de Raad Saad, un comandante de alto rango dentro de la estructura militar de Hamás, en un reciente ataque aéreo llevado a cabo en la Franja de Gaza. Saad, quien ocupaba un rol fundamental en las Brigadas Ezzeldin al Qassam, resultó ser uno de los cerebros detrás de la planificación y coordinación de la incursión terrorista contra Israel ocurrida el 7 de octubre de 2023.

En 2025, Israel obtuvo el segundo lugar en Eurovisión y su éxito despertó sospechas en torno al proceso de votación. 
Te puede interesar:

Seis países renunciaron a Eurovisión 2026 por la presencia de Israel

La ejecución de Saad representa un golpe significativo para la cúpula de la organización islamita, ya que se trataba de uno de los pocos altos mandos que permanecía activo tras varios meses de ofensiva militar israelí. Fuentes de seguridad de Israel indicaron que el hombre se encontraba en un vehículo que fue alcanzado por un misil proveniente de un dron de guerra.

Según la inteligencia israelí, el fallecido comandante no solo fue clave en el diseño del asalto masivo que desencadenó el actual conflicto, sino que también tuvo participación directa en decisiones operacionales de la milicia en la Franja. Su rol era esencial para la cadena de mando que conecta a la dirección política con la ejecución militar de los ataques.

El momento del ataque al vehículo que trasladaba a Raad Saad, en Franja de Gaza.

Israel continúa su ofensiva contra Hamás en Gaza

Este tipo de operativos selectivos constituye una parte central de la estrategia de Israel, cuyo objetivo principal es desmantelar por completo la capacidad militar y de liderazgo de Hamás. La persecución de figuras como Raad Saad busca interrumpir la organización de las células combatientes y prevenir futuras agresiones contra territorio israelí.

La noticia de la muerte de Saad llega en un contexto de intensa presión internacional y escalada militar en el enclave, donde las FDI continúan con operaciones terrestres y aéreas. El Gobierno de Benjamín Netanyahu reafirma que no detendrá sus acciones hasta lograr la eliminación total de la capacidad de combate de Hamás y liberar a los rehenes retenidos en Gaza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein y acusó a los demócratas de crear una narrativa falsa.

Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein: "Todo el mundo lo conocía"

ISIS asesinó a estadounidenses en Siria: Donald Trump prometió represalias

ISIS asesinó a estadounidenses en Siria: Donald Trump prometió represalias

La vida de Mary Magdalen giraba entornos a cambios físicos como tatuajes y cirugías. 

"Es agotador": quién era la influencer adicta a las cirugías que murió al caer de un balcón

Nuevos ataques de Rusia a Ucrania.

Rusia lanzó un ataque masivo sobre Ucrania con misiles hipersónicos

En el video se puede escuchar los gritos de la víctima pero nadie se acercó a ayudarla. 

Terror en plena calle: un hombre mató a su exnovia de 20 puñaladas

La joven de 33 años murió al caer desde un balcón de un noveno piso. 

Murió la influencer adicta a las cirugías Mary Magdalen tras caer de un balcón

Rating Cero

El espectáculo argentino lamentó la pérdida de uno de los pioneros de Les Luthiers.
play

Luto en el humor: murió Ernesto Acher, arquitecto y genial músico de Les Luthiers y La Banda Elástica

La China Suárez junto a su familia celebró el gol de Icardi.
play

Gol de Icardi y festejo íntimo: así celebró la China Suárez con su familia

Héctor Alterio estaba radicado en España, donde continuó su exitosa carrera. 

Último adiós a Héctor Alterio: las conmovedoras palabras de sus colegas en redes sociales

Esta serie mexicana es un éxito en Netflix.
play

Es una excelente serie de Netflix, acaban de lanzar su segunda temporada y tiene 6 capítulos

Esta serie argentina cuenta con Juan Minujín y un gran elenco.
play

Es un éxito en Netflix: la serie de solo 6 capítulos en la que actúa Juan Minujín

Se estrenó en Netflix en diciembre 2025. 
play

Es una de la películas del momento en Netflix: dura menos de 2 horas

últimas noticias

Racing y Estudiantes LP por el Torneo Clausura.

Racing y Estudiantes empatan en Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura

Hace 7 minutos
Verón en la tribuna de Estudiantes LP en Santiago del Estero.

Juan Sebastián Verón dijo presente en la tribuna de Estudiantes en la gran final

Hace 14 minutos
Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein y acusó a los demócratas de crear una narrativa falsa.

Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein: "Todo el mundo lo conocía"

Hace 25 minutos
La mujer mostró el proceso del grabado de la frase en su pie.

"Nacho descansaba acá": el tatuaje de una joven que conmovió a millones en TikTok

Hace 31 minutos
Así quedó el Volkswagen Gol luego del choque frontal con un camión, en Córdoba.

Tragedia en Córdoba: un muerto tras violento choque frontal entre un auto y un camión

Hace 56 minutos