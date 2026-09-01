2 de septiembre de 2026 Inicio
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Adam Bareiro fue operado y ya tiene fecha estimada para volver a los entrenamientos de Boca

El delantero superó la intervención por una lesión lumbar y deberá atravesar una rehabilitación de entre tres y cuatro meses antes de volver a entrenarse con normalidad.

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Adam Bareiro

Adam Bareiro, tras la operación. 

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Boca Juniors confirmó este martes que Adam Bareiro fue operado con éxito por una hernia discal lumbar, un problema que lo mantiene fuera de competencia desde mayo y que finalmente requirió una intervención. El delantero paraguayo iniciará ahora una rehabilitación de varios meses, con la mira puesta en regresar durante la pretemporada 2027.

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La recuperación demandaría entre tres y cuatro meses, de acuerdo con las primeras estimaciones difundidas tras la cirugía, aunque el club todavía no estableció una fecha concreta para su vuelta. La evolución determinará cuándo podrá retomar los entrenamientos y, más adelante, quedar nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

Adam Bareiro se encuentra alejado de las camchas desde mayo de este año.

Adam Bareiro se encuentra alejado de las camchas desde mayo de este año.

El paraguayo no disputa un encuentro desde el 9 de mayo, cuando Boca quedó eliminado ante Huracán en La Bombonera por el Torneo Apertura; aquella noche abandonó el campo durante el primer tiempo y comenzó un largo período de inactividad que terminó con la decisión de pasar por el quirófano.

Durante los meses posteriores, el cuerpo médico intentó evitar la cirugía con distintas alternativas para controlar el cuadro lumbar, pero Bareiro no consiguió completar las cargas físicas necesarias para regresar a la competencia, por lo que finalmente se optó por resolver el problema mediante una intervención quirúrgica.

La ausencia representa otro inconveniente para un plantel que ya perdió a Tomás Aranda por una fractura de peroné y que necesita administrar sus alternativas ofensivas durante el segundo semestre, mientras el entrenador intenta consolidar una estructura capaz de competir en todos los frentes.

El momento de la lesión lumbar de Bareiro, en mayo de este año.

El momento de la lesión lumbar de Bareiro, en mayo de este año.

El ataque de Boca, obligado a buscar alternativas

Con Bareiro fuera de las canchas, Miguel Merentiel aparece como una de las principales referencias ofensivas del equipo y Enner Valencia continúa dentro de las opciones para ocupar posiciones de ataque. El ecuatoriano, sin embargo, deberá afirmarse dentro de la estructura que conduce Arruabarrena.

La situación también obliga al entrenador a contemplar variantes tácticas para distribuir responsabilidades en los últimos metros, especialmente ante la ausencia prolongada de un delantero que había sido incorporado como alternativa para el centro del ataque.

Boca, además, decidió no sumar otro atacante en el cierre del mercado después de concretar la llegada de Valencia, por lo que deberá afrontar los próximos meses con los futbolistas que ya forman parte del plantel. La recuperación de Bareiro quedará, así, como una cuestión central para la planificación del próximo año.

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