Martín Menem: "Ya estamos trabajando en la reelección de Javier Milei" El titular de la Cámara de Diputados aseguró que "está toda la política" de un lado y que el Presidente "está por el otro". "Desde 2023 que pensamos un proyecto a 40 años", lanzó. Además, minimizó el cruce con el PRO por las designaciones en la AGN.







Menem aseguró que Milei ya "cumplió con todo lo que prometió".

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que desde el Gobierno ya están trabajando en la reelección de Javier Milei. A pesar de que todavía faltan casi dos años para los comicios, desde La Libertad ya preparan el terreno para lo que el legislador consideró "un proyecto a 40 años".

El legislador riojano expresó en diálogo con El Observador que ya iniciaron el "tour de la gratitud", una iniciativa de agradecimiento a la estructura libertaria que trabaja en todas las provincias.

"Está toda la política y está Milei por otro lado. Desde el 11 de diciembre de 2023 pensamos en un proyecto a 40 años", sintetizó.

Menem comparó a Milei con el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, al ser alguien sin experiencia que se terminó alzando con el campeonato mundial. "En términos políticos ha cumplido con todo lo que ha prometido mucho antes que se termine el mandato", sentenció.

Consultado sobre la posibilidad de una reforma de la Constitución Nacional para ampliar su mandato, el legislador lo negó. "El Presidente cumple y eso tiene un valor fundamental en la política, que en los últimos veinte años en Argentina ha sido floja", sostuvo.