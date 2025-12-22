Martín Menem: "Ya estamos trabajando en la reelección de Javier Milei"

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que desde el Gobierno ya están trabajando en la reelección de Javier Milei. A pesar de que todavía faltan casi dos años para los comicios, desde La Libertad ya preparan el terreno para lo que el legislador consideró "un proyecto a 40 años".
El legislador riojano expresó en diálogo con El Observador que ya iniciaron el "tour de la gratitud", una iniciativa de agradecimiento a la estructura libertaria que trabaja en todas las provincias.
"Está toda la política y está Milei por otro lado. Desde el 11 de diciembre de 2023 pensamos en un proyecto a 40 años", sintetizó.
Menem comparó a Milei con el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, al ser alguien sin experiencia que se terminó alzando con el campeonato mundial. "En términos políticos ha cumplido con todo lo que ha prometido mucho antes que se termine el mandato", sentenció.
Consultado sobre la posibilidad de una reforma de la Constitución Nacional para ampliar su mandato, el legislador lo negó. "El Presidente cumple y eso tiene un valor fundamental en la política, que en los últimos veinte años en Argentina ha sido floja", sostuvo.
Karina Milei pidió por la reelección de su hermano
A fines de noviembre, Karina Milei cerró el congreso bonaerense de La Libertad Avanza en Mar del Plata y en su discurso pidió por la reelección de su hermano. “Tenemos que ir por la reelección de Javier Milei en 2027”. La secretaria general de la Presidencia apuntó a alinear a la dirigencia provincial detrás del plan político del oficialismo y pidió sostener la cohesión interna en medio de las tensiones con el sector referenciado en Santiago Caputo.
El encuentro, organizado por el titular del partido en la provincia, Sebastián Pareja, se desarrolló desde temprano en el Hotel Provincial. Reunió a legisladores, intendentes, concejales y dirigentes de más de cien distritos, con paneles dedicados a la agenda parlamentaria, la coordinación territorial y los pilares del programa libertario. En el cierre expusieron Pareja, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la propia Karina Milei.