22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Martín Menem: "Ya estamos trabajando en la reelección de Javier Milei"

El titular de la Cámara de Diputados aseguró que "está toda la política" de un lado y que el Presidente "está por el otro". "Desde 2023 que pensamos un proyecto a 40 años", lanzó. Además, minimizó el cruce con el PRO por las designaciones en la AGN.

Por
Menem aseguró que Milei ya cumplió con todo lo que prometió.

Menem aseguró que Milei ya "cumplió con todo lo que prometió".

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que desde el Gobierno ya están trabajando en la reelección de Javier Milei. A pesar de que todavía faltan casi dos años para los comicios, desde La Libertad ya preparan el terreno para lo que el legislador consideró "un proyecto a 40 años".

Javier Milei respaldó la reforma laboral.
Te puede interesar:

El Presidente defendió la reforma laboral: "No le quita derechos a nadie, sino que los da"

El legislador riojano expresó en diálogo con El Observador que ya iniciaron el "tour de la gratitud", una iniciativa de agradecimiento a la estructura libertaria que trabaja en todas las provincias.

"Está toda la política y está Milei por otro lado. Desde el 11 de diciembre de 2023 pensamos en un proyecto a 40 años", sintetizó.

Menem comparó a Milei con el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, al ser alguien sin experiencia que se terminó alzando con el campeonato mundial. "En términos políticos ha cumplido con todo lo que ha prometido mucho antes que se termine el mandato", sentenció.

Consultado sobre la posibilidad de una reforma de la Constitución Nacional para ampliar su mandato, el legislador lo negó. "El Presidente cumple y eso tiene un valor fundamental en la política, que en los últimos veinte años en Argentina ha sido floja", sostuvo.

Karina Milei pidió por la reelección de su hermano

A fines de noviembre, Karina Milei cerró el congreso bonaerense de La Libertad Avanza en Mar del Plata y en su discurso pidió por la reelección de su hermano. “Tenemos que ir por la reelección de Javier Milei en 2027”. La secretaria general de la Presidencia apuntó a alinear a la dirigencia provincial detrás del plan político del oficialismo y pidió sostener la cohesión interna en medio de las tensiones con el sector referenciado en Santiago Caputo.

El encuentro, organizado por el titular del partido en la provincia, Sebastián Pareja, se desarrolló desde temprano en el Hotel Provincial. Reunió a legisladores, intendentes, concejales y dirigentes de más de cien distritos, con paneles dedicados a la agenda parlamentaria, la coordinación territorial y los pilares del programa libertario. En el cierre expusieron Pareja, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la propia Karina Milei.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Máxima tensión entre la Casa Rosada y la AFA.

La respuesta de Javier Milei cuando le preguntaron si Chiqui Tapia y Pablo Toviggino deben ser investigados

Javier Milei: No voy a vetar el presupuesto, voy a acomodar la partida para tener déficit cero

Milei confirmó que no derogará el Presupuesto 2026 y ratificó el compromiso con el déficit cero

Javier Milei con su gabinete después de las últimas incorporaciones de 2025.

Con asado de por medio, Milei y su gabinete harán el balance de año y proyectarán 2026

Javier Milei y Victoria Villarruel mantienen una tensa relación.

Milei conserva una alta imagen positiva a dos años de su asunción y Villarruel tiene un fuerte rechazo

El Gobierno sufrió traspiés en ambas cámaras del Congreso.

El Gobierno intenta salir del desconcierto luego del inesperado traspié legislativo

El diputado Alberto Benegas Lynch insultó a quienes se atreven a romper filas con La Libertad Avanza.

Benegas Lynch: "El que pretenda estar fuera de Milei es un desagradecido y un imbécil"

Rating Cero

Evangelina Anderson subió una foto en bikini acompañada de la música de Ian Luca. ¿Un guiño?

Evangelina Anderson, ¿en modo soltera? Las sugerentes fotos que subió en medio de la polémica con Ian Lucas

Se convirtió en uno de los estrenos más vistos del streaming.
play

De qué se trata Miss Carbón, la emocionante película basada en una historia argentina que es de lo más visto en Netflix

La Odisea se estrenará el 17 de julio de 2026.
play

Se conoció el primer tráiler oficial de La Odisea, la película más esperada de 2026

Hasta entonces, un emoji ha sido suficiente para recordarnos que Luke Cage no está olvidado. Solo está esperando su momento. 

Apareció en una nueva producción de Marvel y un emoji desató todo tipo de rumores: quién era y qué dijeron las redes

James Ransone estaba casado con Jamie McPhee, y a sus dos hijos. 

Qué se sabe sobre la muerte de James Ransone, el actor de IT y The Wire

Ed Sheeran dejó el cigarrillo y bajó 14 kilos

La impresionante transformación de Ed Sheeran: bajó 14 kilos y dejó de fumar y tomar cerveza

últimas noticias

play

Incidentes entre trapitos y la Policía Bonaerense en el Palacio Municipal de Quilmes

Hace 35 minutos
play

El Colegio Palermo Chico expulsó a la familia del empresario acusado de abusar de los amigos de su hijo

Hace 48 minutos
Un referente de la gastronomía peruana en Buenos Aires.

El restaurante de cocina criolla peruana que tienta con sus incorporaciones gastronómicas

Hace 50 minutos
Bilbao es un bar de tapas y vermut que rinde homenaje a la tradición española. 

El bar de tapas que convierte en plan cualquier momento del día

Hace 54 minutos
Evangelina Anderson subió una foto en bikini acompañada de la música de Ian Luca. ¿Un guiño?

Evangelina Anderson, ¿en modo soltera? Las sugerentes fotos que subió en medio de la polémica con Ian Lucas

Hace 56 minutos