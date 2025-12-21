Con asado de por medio, Milei y su gabinete harán el balance de año y proyectarán 2026 El Presidente, como en 2024, cerrará el año con su equipo de gobierno con una cena en la Quinta de Olivos. Foto de unidad y brindis por el próximo año. Por + Seguir en







Javier Milei con su gabinete después de las últimas incorporaciones de 2025. Cena de fin de año del gabinete de Javier Milei en 2024.

El presidente Javier Milei realizará un asado este lunes con su equipo de gobierno en la Quinta de Olivos, como hizo en 2024, para resaltar los logros de este año y proyectar 2026. En esta ocasión, con gabinete renovado.

Milei reunirá a los titulares de los ministerios para una foto de unidad como la del año pasado y sumará a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y a figuras centrales del Congreso como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, entre otros.

En 2024, el entonces vocero presidencial publicó la foto de la cena de fin de año en Twitter con la leyenda: "Gran momento, gran año, gran futuro". En esta oportunidad también aparecerán las últimas incorporaciones al Ejecutivo: Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa).

Gran momento, gran año, gran futuro.
Fin. pic.twitter.com/btHJmuTV4l — Manuel Adorni (@madorni) December 27, 2024



Fin. pic.twitter.com/btHJmuTV4l — Manuel Adorni (@madorni) December 27, 2024 Semana clave para el Presupuesto 2026 El asado de fin de año llega en un momento clave porque este viernes 26 se debatirá el Presupuesto 2026 en el Senado, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Milei realizará un balance de 2025 en una semana bisagra para la segunda etapa de su gestión y para los objetivos del próximo año.