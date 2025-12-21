21 de diciembre de 2025 Inicio
La respuesta de Javier Milei cuando le preguntaron si Chiqui Tapia y Pablo Toviggino deben ser investigados

El Presidente volvió a arremeter contra la cúpula de la AFA durante una entrevista con el periodista Luis Majul. Afirmó que su gestión no otorgará amparos ante posibles irregularidades pero tampoco interferirá en los procesos de la Justicia.

Máxima tensión entre la Casa Rosada y la AFA.

El presidente Javier Milei volvió a arremeter contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al asegurar que sus máximos dirigentes deben someterse a la Justicia como cualquier ciudadano. Durante una entrevista con el periodista Luis Majul, el mandatario se refirió explícitamente a la situación de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, al afirmar que su gestión no otorgará amparos ante posibles irregularidades.

Respecto a la posibilidad de que los dirigentes sean investigados y condenados, Milei fue tajante al sostener la línea rectora de su administración. "Si una persona comete un delito, tiene que pagar. Acá, en Argentina, el que las hace, las paga. Esa es una regla básica de este Gobierno", señaló el jefe de Estado, dejando en manos del Poder Judicial la determinación de las responsabilidades penales.

En sus declaraciones, el Presidente estableció una distinción entre la autonomía deportiva y la responsabilidad legal, mencionando la postura de los organismos internacionales. "FIFA en eso es muy taxativo. Usted no se puede meter en la cuestión deportiva, pero no van a amparar gente cometiendo delitos, que es una cosa totalmente distinta", explicó, sugiriendo que una eventual acción judicial no debería derivar en sanciones deportivas para el país.

El mandatario también vinculó el conflicto con las recientes auditorías de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre los balances de la entidad madre del fútbol. "A todo el mundo se les exige balances. No pueden pretender estar fuera de la ley. Estamos todos sometidos a eso", advirtió Milei, argumentando que si los organismos de control no actuaran, estarían "incumpliendo los deberes de funcionario público".

Estas definiciones se producen en un contexto de máxima tensión entre la Casa Rosada y la AFA, marcado por la puja por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y las denuncias por supuestas irregularidades contables. Desde la calle Viamonte, la conducción del fútbol calificó estas acciones como una "persecución política" destinada a forzar la intervención de la asociación.

Finalmente, el Presidente buscó despejar dudas sobre una posible intromisión directa del Ejecutivo en las causas judiciales que afectan a Tapia y Toviggino. "Yo he dejado siempre que actúen los organismos y la Justicia, no interfiero en esto", concluyó, reafirmando que el avance de las investigaciones dependerá exclusivamente de los elementos que recabe la justicia ordinaria.

