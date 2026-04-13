13 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei protagonizó un corto futbolero animado al estilo de Supercampeones

El Presidente compartió el video en Instagram para repasar sus logros de gestión con tono humorístico. La oposición aparece representada con cucarachas y el jefe de Estado juega solo al fútbol la mayoría del tiempo.

Por
Luis Caputo

Luis Caputo, Javier Milei, Karina Milei y Federico Sturzenegger en el video.

Instagram

El presidente Javier Milei resumió sus logros de gestión en un video, realizado con Inteligencia Artificial (IA) con el estilo del anime Supercampeones, donde aparece como arquero de Argentina. El gobierno anterior está representado por cucarachas con remeras de argentina que salen de la cancha para que el jefe de Estado se enfrente con la inflación, el gasto público, la pobreza, el cepo cambiario, barrabravas y delincuentes.

Javier Milei en el Movistar Arena.
Te puede interesar:

Caso ANDIS: ampliaron la denuncia contra Milei por el financiamiento de su show en el Movistar Arena

Los dos detalles más llamativos son que el mandatario juega la mayor parte del partido solo y que el relator que decidieron utilizar para narrar las jugadas hizo referencias al relato del gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986 que realizó Víctor Hugo Morales.

"Sale jugando desde abajo, avanza por la derecha el genio por la libertad mundial", describe el relator en el video y segundos después agrega: "¿De qué planeta viniste?".

Embed - Javier Milei on Instagram: "VLLC!"
View this post on Instagram

El ministro de Economía, Luis Caputo, aparece brevemente para recibir un pase y la "inversión" y el "crédito" hipotecario son los únicos otros dos compañeros de equipo de Milei que ingresan a la cancha, pero no juegan. Alcanza para un partido de cuatro contra cuatro. Recién al final aparecen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para celebrar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también tuvo una participación especial como animador en el público cuando el video resalta la presencia del Gobierno en el mundo por su vínculo con el empresario republicano.

Supercampones
Supercampones, anime y manga de fútbol creado por Yoichi Takahashi en 1981.

Supercampones, anime y manga de fútbol creado por Yoichi Takahashi en 1981.

"Qué lindo sentir que todas las promesas las cumple, hay un proyecto a largo plazo que no busca resultados inmediatos", definió la voz del relator y concluyó: "Con Javier Milei pegamos la vuelta y Argentina es grande nuevamente".

El mandatario publicó el video en medio de una caída de su imagen pública vinculada con la causa por enriquecimiento ilícito iniciada contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a sus viajes y viviendas sin declarar.

El paso de Javier Milei por las inferiores de Chacarita

Hijo de un padre colectivero y madre ama de casa, Milei nació el 22 de octubre de 1970 en la Ciudad de Buenos Aires e incursionó de joven en el fútbol y en la música.

A los 18 años fue arquero en las inferiores de Chacarita Juniors e integró una banda que hacía covers de los Rolling Stones y componía "temas propios", según una entrevista publicada en el 2018 por el diario Perfil bajo el título La insólita vida privada y familiar de Milei, el economista más polémico.

Quien lo acercó al club de San Martín fue el ya fallecido Armando Cacho Alejos. "A él lo traen para que forme parte del plantel entre los 13 y los 14 años, puede ser a los 12. Siempre al arco, exactamente igual como es en la vida era de arquero. Se tiraba para todos lados, no le importaba nada, era de esos tipos fuertes, grandote, medio loco, porque le decíamos El Loco Milei. Buen arquero encima", había descripto el ex futbolista Gabriel Bonomi, integrante de aquella categoría 70 del Funebrero, a Infobae.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei en el Movistar Arena.
play

Caso ANDIS: un nuevo audio reveló cómo se pagó el acto de Milei en el Movistar Arena

El canciller Pablo Quirno saludó al nuevo primer ministro de Hungría. 

El Gobierno de Milei felicitó al nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar

Las irregularidades de Manuel Adorni salpican la imagen de Javier Milei.

A un mes del caso Adorni, Milei sigue en caída libre en las encuestas: solo un 30% lo reelegiría

Milei sostiene a Adorni, pero el costo que paga puertas adentro del Gobierno es altísimo.

El Gobierno y su choque de discursos por el rumbo económico y la defensa de Adorni: ¿desajuste o interna feroz?

play

Gerardo Romano, en el estreno de TVR: "Están perdiendo imagen el Presidente y sus elegidos"

play

Nancy Pazos arremetió contra Javier Milei: "Este es un gobierno que mira Excels y no personas"

Rating Cero

Según él, el personaje lo dejó encasillado y redujo sus oportunidades de participar en grandes producciones de Hollywood.

Qué fue de la vida del actor que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo

El hijo adoptado por el conductor y la locutora Marta Moreno se encuentra internado por una grave enfermedad mental.

El difícil momento del hijo de Silvio Soldán: "Silvito tiene un cuadro de salud irreversible"

La película estreno de HBO Max.
play

Esta es la película de terror que acaba de llegar a HBO Max y fue furor en más de 20 países

El futbolista profundizó sobre cómo impactaron esas acusaciones tanto en lo personal como en el día a día dentro de Boca.

Un famoso futbolista reveló cómo le afectaron los rumores sobre su nueva novia de cara al plantel

Luis Brandoni tiene 85 años.

Preocupación por la salud de Luis Brandoni: se cayó en su casa y está internado

Además de Coty Romero, este lunes ingresará Furia a La Cárcel de los Gemelos Dúo

Coty Romero protagonizó una violenta pelea con una participante en un reality de España

últimas noticias

La firma acumula 33 cheques rechazados por un valor de $44.978.000.

El fabricante de Reebok, Kappa y Kevingston entró en concurso preventivo

Hace 8 minutos
Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Hace 9 minutos
La localidad balnearia es perteneciente al partido de Mar Chiquita.

Turismo por Buenos Aires: el pueblo donde se pueden encontrar las mejores empanadas de la región

Hace 13 minutos
Apostó por la formación académica y eligió desarrollar una profesión totalmente distinta.

El futbolista que pasó de la cancha al estudio: la historia del campeón del mundo que se retiró para dedicarse a la abogacía

Hace 14 minutos
La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Nueva VTV: cuándo debes hacer el trámite por primera vez si tenés un 0 kilómetro de 2026

Hace 15 minutos