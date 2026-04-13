Javier Milei protagonizó un corto futbolero animado al estilo de Supercampeones

El Presidente compartió el video en Instagram para repasar sus logros de gestión con tono humorístico. La oposición aparece representada con cucarachas y el jefe de Estado juega solo al fútbol la mayoría del tiempo.

El presidente Javier Milei resumió sus logros de gestión en un video, realizado con Inteligencia Artificial (IA) con el estilo del anime Supercampeones, donde aparece como arquero de Argentina . El gobierno anterior está representado por cucarachas con remeras de argentina que salen de la cancha para que el jefe de Estado se enfrente con la inflación, el gasto público, la pobreza, el cepo cambiario, barrabravas y delincuentes .

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Los dos detalles más llamativos son que el mandatario juega la mayor parte del partido solo y que el relator que decidieron utilizar para narrar las jugadas hizo referencias al relato del gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986 que realizó Víctor Hugo Morales .

"Sale jugando desde abajo, avanza por la derecha el genio por la libertad mundial ", describe el relator en el video y segundos después agrega: "¿De qué planeta viniste?".

El ministro de Economía, Luis Caputo , aparece brevemente para recibir un pase y la "inversión" y el "crédito" hipotecario son los únicos otros dos compañeros de equipo de Milei que ingresan a la cancha, pero no juegan. Alcanza para un partido de cuatro contra cuatro. Recién al final aparecen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , para celebrar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , también tuvo una participación especial como animador en el público cuando el video resalta la presencia del Gobierno en el mundo por su vínculo con el empresario republicano.

Supercampones Supercampones, anime y manga de fútbol creado por Yoichi Takahashi en 1981.

"Qué lindo sentir que todas las promesas las cumple, hay un proyecto a largo plazo que no busca resultados inmediatos", definió la voz del relator y concluyó: "Con Javier Milei pegamos la vuelta y Argentina es grande nuevamente".

El mandatario publicó el video en medio de una caída de su imagen pública vinculada con la causa por enriquecimiento ilícito iniciada contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a sus viajes y viviendas sin declarar.

El paso de Javier Milei por las inferiores de Chacarita

Hijo de un padre colectivero y madre ama de casa, Milei nació el 22 de octubre de 1970 en la Ciudad de Buenos Aires e incursionó de joven en el fútbol y en la música.

A los 18 años fue arquero en las inferiores de Chacarita Juniors e integró una banda que hacía covers de los Rolling Stones y componía "temas propios", según una entrevista publicada en el 2018 por el diario Perfil bajo el título La insólita vida privada y familiar de Milei, el economista más polémico.

Quien lo acercó al club de San Martín fue el ya fallecido Armando Cacho Alejos. "A él lo traen para que forme parte del plantel entre los 13 y los 14 años, puede ser a los 12. Siempre al arco, exactamente igual como es en la vida era de arquero. Se tiraba para todos lados, no le importaba nada, era de esos tipos fuertes, grandote, medio loco, porque le decíamos El Loco Milei. Buen arquero encima", había descripto el ex futbolista Gabriel Bonomi, integrante de aquella categoría 70 del Funebrero, a Infobae.