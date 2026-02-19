El Gobierno estimó pérdidas por u$s600 millones y calificó el paro nacional como "extorsivo" El ministro del Interior, Manuel Adorni, aseguró que son "extrañas" las motivaciones que tuvo la central obrera para llevar a cabo la medida de fuerza. “El tema del acatamiento es perverso. Si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo", arremetió. Por + Seguir en







El Gobierno apuntó contra la CGT por el paro nacional.

El Gobierno estimó este jueves que el paro nacional organizado por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) arrojará pérdidas por u$s600 millones. Lo aseguró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien calificó como "extrañas" las motivaciones la central obrera para llevar a cabo la medida de fuerza contra la reforma laboral, que desde las 14 buscará ser aprobada, con cambios, en la Cámara de Diputados.

“El tema del acatamiento es bastante perverso, en definitiva si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo. No hay nada más extorsivo, en contra de la libertad y la democracia, que es lo que están haciendo los sindicalistas. Por algo la gente los odia ¿no?”, afirmó Adorni en una entrevista por La Casa Stream.

Para Adorni, "es extraño que en otras administraciones, sin ir más lejos en la de Alberto Fernández, que tenías 200% de inflación, casi 60% de pobres, un país devastado y no había paro". "Evidentemente las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles”, analizó el ministro.

En ese marco, enfatizó en que "el problema es cómo le explican al que vive de la diaria, a un vendedor ambulante, que hoy no lo dejan llegar a su lugar de trabajo y que no hoy no va tener algo que llevar a la casa para poner arriba de la mesa”.

paro cgt febrero 2026 Paro nacional en todo el país contra la reforma laboral. Camila Alonso Suarez “El tema del acatamiento es bastante perverso, en definitiva si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo. No hay nada más extorsivo, en contra de la libertad y la democracia, que es lo que están haciendo los sindicalistas. Por algo la gente los odia ¿no?”, se preguntó luego Adorni.

En otra parte de la entrevista, el funcionario del Gobierno destacó que la administración libertaria tiene diálogo con "todos los sectores", aunque aclaró al apuntar contra la CGT: "Hay momentos donde el diálogo se corta porque no podés hablar con alguien que le hace daño a la Argentina. Esta gente lo único que hace es hacerle daño al país". El Gobierno negó un salvataje y ayuda financiera a FATE Manuel Adorni afirmó que la administración libertaria "de ninguna manera" va a ayudar a la empresa de neumáticos que el miércoles cerró su planta de Virreyes, en San Fernando, y despidió a más de 900 trabajadores. El ministro remarcó que "se terminó el ganar por precio, ahora es con volumen" y adelantó: "Vas a tener que vender más con menos margen". El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por el conflicto y obligó a las partes a reunirse para intentar alcanzar una solución dentro de un plazo de 15 días.