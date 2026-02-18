18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Choque diplomático en Suiza: Zelenski acusó a Rusia de bloquear acuerdos con Estados Unidos

El presidente ucraniano sostuvo que "las reuniones fueron realmente difíciles" y que el país gobernado por Vladimir Putin coloca trabas en las negociaciones.

Por
Zelenski  informó que no se llegó a un acuerdo sobre cuestiones clave en el segundo día de conversaciones trilaterales.

Zelenski  informó que no se llegó a un acuerdo sobre cuestiones clave en el segundo día de conversaciones trilaterales.

X @ZelenskyyUa

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a Rusia de poner trabas en las negociaciones trilaterales con Estados Unidos y sostuvo que la primera jornada de esta nueva tanda de contactos en Ginebra fue "realmente difícil". Delegaciones de los tres países se reunieron en Suiza para una nueva jornada de conversaciones de paz.

Zelensky habló en la conferencia de Seguridad de Múnich. 
Te puede interesar:

Zelensky denunció nuevos ataques rusos y aseguró que Putin es un "esclavo de la guerra"

Altos funcionarios de Rusia y Ucrania se encuentran reunidos en Ginebra, Suiza, para una nueva jornada de negociaciones de paz promovidas por el presidente Donald Trump. La reunión comenzó el martes y se extenderá por dos días. El encuentro se produce en el marco de las conversaciones celebradas a principios de mes en Abu Dhabi, donde participaron delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. En aquella primera instancia, los involucrados negociaron un intercambio de prisioneros, aunque las posibilidades de un acuerdo de paz integral siguen siendo inciertas.

Por su parte, el presidente ucraniano sostuvo a través de sus redes sociales que "las reuniones de ayer fueron realmente difíciles, y podemos afirmar que Rusia está intentando prolongar negociaciones que ya podrían haber llegado a la etapa final". A su vez, detalló que las delegaciones trataron tanto "cuestiones militares" como "político-militares". En ese sentido, Zelenski insistió en que el diálogo debe ser "productivo y aumentar las posibilidades de soluciones pacíficas", remarcando que esa es la "tarea clara" encomendada a la delegación ucraniana.

Por otra parte, el presidente de Ucrania valoró la gestión de Washington para mediar con Rusia y destacó la "atención al detalle y su paciencia" con los representantes de Moscú. A su vez, destacó que los representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Suiza estuvieran presentes en el Hotel Intercontinental y pudieran reunirse con los enviados de Ucrania.

Embed

El mandatario ucraniano consideró indispensable la participación de Europa en el proceso para la implementación exitosa de acuerdos: "Ucrania no tiene dudas de que los socios son capaces de garantizar la actitud constructiva en el proceso de negociación y, por lo tanto, un resultado digno", argumentó

No obstante, refiriéndose a la segunda ronde de negociaciones en Ginebra, sostuvo que habrá discusiones en el ámbito humanitario, en cuanto al intercambio de prisioneros de guerra y la liberación de civiles. Por su parte, el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, dijo que las conversaciones se dieron en grupos de trabajo por zonas dentro de las vías política y militar y se centraron en "aclarar los parámetros y mecanismos de las decisiones discutidas ayer".

En cuanto a Rusia, todavía no han salido de forma a oficial a dar declaraciones al respecto. Sin embargo, el vocero, Dimitri Peskov, defendió que la delegación enviada a Suiza cuenta con línea directa con Vladimir Putin, en medio de las críticas por que Moscú haya enviado en esta ocasión a Vladimir Medinski, asesor e ideólogo de Putin.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vladyslav Heraskevych llevaba en su casco las imágenes de la halterófila Alina Perehudova, de 14 años, el boxeador Pavlo Ischenko y el jugador de hockey Oleksiy Loginov. 

Un ucraniano fue expulsado de los Juegos Olímpicos de invierno por usar un casco con fotos de deportistas asesinados

El Congreso peruano votará al nuevo presidente tras la destitución de Jerí.

Quiénes son los cuatro candidatos que podrían reemplazar a José Jerí en Perú

La mujer y su hija fueron encontradas en la vivienda que compartían. 

Hallaron degolladas a una mujer y su hija: el asesino se sacó una selfie con los cuerpos y compartió la foto

Cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con la cápsula de tripulación Orión. 

La NASA anunció el ensayo final de Artemis II: cuándo partirá la misión a la Luna

El Comando Sur de Estados Unidos se despliega por el mar Caribe y el océano Pacífico. 

Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe: hundió tres embarcaciones

El Congreso destitiyó este miércoles a José Jerí. 

Destituciones, suicidios y denuncias: historia de la crisis presidencial de Perú desde la caída de Alberto Fujimori

Rating Cero

La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix

La escena fue rápidamente comentada por usuarios en distintas plataformas.
play

Juanita Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance: cómo fue el anuncio

La serie se apoya en un caso real que durante años permaneció rodeado de silencio y negación oficial. En la Polonia comunista de aquel entonces, admitir que la industria estatal estaba enfermando a la población implicaba un costo político enorme. 
play

De qué se trata Niños de plomo, la nueva miniserie de Netflix que está sorprendiendo a todos con su historia real

La modelo habló de sus pasiones encontradas: la moda de alta costura y el fútbol de potrero.

Chechu Bonelli, tras su divorcio con Darío Cvitanich, reveló secretos de su pasado: "Llegaba repleta de moretones"

Tom Cruise y Brad Pitt protagonizan un video hiperrealista creado con IA. 

Video: la polémica pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt creada con IA que revolucionó las redes y despertó preocupación

últimas noticias

Solange e Isaías se casaron el 28 de enero en la Parroquia del Fray Fernando Luis Gómez en Corrientes.

Un sacerdote casó a una pareja trans y ahora el Arzobispado lo quiere anular: "Biológicamente somos varón y mujer"

Hace 26 minutos
La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

Hace 37 minutos
Cámara de Diputados.

Reforma laboral: Diputados convocó a sesionar este jueves a la tarde

Hace 46 minutos
La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

Hace 1 hora
Octavio  Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), el triunvirato de la CGT.

La CGT en Diputados: "No traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento"

Hace 1 hora