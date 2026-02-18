Choque diplomático en Suiza: Zelenski acusó a Rusia de bloquear acuerdos con Estados Unidos El presidente ucraniano sostuvo que "las reuniones fueron realmente difíciles" y que el país gobernado por Vladimir Putin coloca trabas en las negociaciones. Por + Seguir en







Zelenski informó que no se llegó a un acuerdo sobre cuestiones clave en el segundo día de conversaciones trilaterales. X @ZelenskyyUa

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó a Rusia de poner trabas en las negociaciones trilaterales con Estados Unidos y sostuvo que la primera jornada de esta nueva tanda de contactos en Ginebra fue "realmente difícil". Delegaciones de los tres países se reunieron en Suiza para una nueva jornada de conversaciones de paz.

Altos funcionarios de Rusia y Ucrania se encuentran reunidos en Ginebra, Suiza, para una nueva jornada de negociaciones de paz promovidas por el presidente Donald Trump. La reunión comenzó el martes y se extenderá por dos días. El encuentro se produce en el marco de las conversaciones celebradas a principios de mes en Abu Dhabi, donde participaron delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. En aquella primera instancia, los involucrados negociaron un intercambio de prisioneros, aunque las posibilidades de un acuerdo de paz integral siguen siendo inciertas.

Por su parte, el presidente ucraniano sostuvo a través de sus redes sociales que "las reuniones de ayer fueron realmente difíciles, y podemos afirmar que Rusia está intentando prolongar negociaciones que ya podrían haber llegado a la etapa final". A su vez, detalló que las delegaciones trataron tanto "cuestiones militares" como "político-militares". En ese sentido, Zelenski insistió en que el diálogo debe ser "productivo y aumentar las posibilidades de soluciones pacíficas", remarcando que esa es la "tarea clara" encomendada a la delegación ucraniana.

Por otra parte, el presidente de Ucrania valoró la gestión de Washington para mediar con Rusia y destacó la "atención al detalle y su paciencia" con los representantes de Moscú. A su vez, destacó que los representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Suiza estuvieran presentes en el Hotel Intercontinental y pudieran reunirse con los enviados de Ucrania.

Embed We are working together with the team to bring real peace closer. The priority is security guarantees for Ukraine. Ukrainian representatives have clear directives on every aspect of the negotiations. I expect a detailed report following all the meetings. pic.twitter.com/PCQpQwrnYO — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) February 18, 2026 El mandatario ucraniano consideró indispensable la participación de Europa en el proceso para la implementación exitosa de acuerdos: "Ucrania no tiene dudas de que los socios son capaces de garantizar la actitud constructiva en el proceso de negociación y, por lo tanto, un resultado digno", argumentó