El nuevo casco de Franco Colapinto: homenaje a una hazaña histórica del automovilismo argentino

Franco y su flamante estreno en el Gran Premio de Estados Unidos.

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en una nueva oportunidad para demostrar su calidad de cara a la tan ansiada renovación de contrato en la escudería Alpine en 2026. Y en la presentación del nuevo diseño del monoplaza, con un sponsor argentino, el bonaerense sorprendió con un detalle que volvió loco a sus fanáticos.

El oriundo de Pilar no deja pasar oportunidad para homenajear a pilotos argentinos históricos. Y en esta oportunidad, Colapinto usará un novedoso casco con un guiño a un hito nacional: la Misión Argentina, que con tres coupé Torino compitió en las 84 horas de Nürburgring, la Marathon de la Route, en 1969.

En el video del anuncio oficial, el argentino se mostró caminando junto a su manager Maria Catarineu y sus seguidores puntualizaron en el casco que tenía en la mano, diferente al que suele utilizar. Se supo horas después, que sería un homenaje, con tonos blancos y amarillos, al Toro de Nürburgring, que tenía a Juan Manuel Fangio como jefe de equipo en 1969. El auto era blanco con el frente pintado de amarillo con la bandera argentina en el capot y participó de las “84 Horas”, en la llamada “Misión Argentina”.

La épica historia, quien tenía como director deportivo a Oreste Berta, se componía de tres unidades del Torino 380W, ícono de la producción nacional. El objetivo de aquellos corredores era demostrar la calidad de la industria automotriz nacional, y fue por eso que fueron a competir al país alemán.