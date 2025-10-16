El nuevo casco de Franco Colapinto: homenaje a una hazaña histórica del automovilismo argentino

El piloto argentino Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en una nueva oportunidad para demostrar su calidad de cara a la tan ansiada renovación de contrato en la escudería Alpine en 2026. Y en la presentación del nuevo diseño del monoplaza, con un sponsor argentino, el bonaerense sorprendió con un detalle que volvió loco a sus fanáticos.
El oriundo de Pilar no deja pasar oportunidad para homenajear a pilotos argentinos históricos. Y en esta oportunidad, Colapinto usará un novedoso casco con un guiño a un hito nacional: la Misión Argentina, que con tres coupé Torino compitió en las 84 horas de Nürburgring, la Marathon de la Route, en 1969.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1978972898300694809&partner=&hide_thread=false
En el video del anuncio oficial, el argentino se mostró caminando junto a su manager Maria Catarineu y sus seguidores puntualizaron en el casco que tenía en la mano, diferente al que suele utilizar. Se supo horas después, que sería un homenaje, con tonos blancos y amarillos, al Toro de Nürburgring, que tenía a Juan Manuel Fangio como jefe de equipo en 1969. El auto era blanco con el frente pintado de amarillo con la bandera argentina en el capot y participó de las “84 Horas”, en la llamada “Misión Argentina”.
La épica historia, quien tenía como director deportivo a Oreste Berta, se componía de tres unidades del Torino 380W, ícono de la producción nacional. El objetivo de aquellos corredores era demostrar la calidad de la industria automotriz nacional, y fue por eso que fueron a competir al país alemán.
Con respecto a los pilotos argentinos, el equipo, conformado por Rubén Luis Di Palma, Carmelo Galbato, Oscar Fangio, Eduardo Rodríguez Canedo, Jorge Cupeiro, Gastón Perkins, Eduardo Copello, Oscar Mauricio Franco y Alberto Rodríguez Larreta, terminó en cuarto lugar, con solo un auto en pie que dio 334 vueltas. Una de las hazañas más recordadas del automovilismo argentino.
Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1
La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana, abandonando Europa y se mudarán a América. La 19° fecha será el Gran Premio de Estados Unidos (Austin), en el conocido Circuito de las Américas el domingo 19 de octubre y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14.30
- Clasificación Sprint: 18.30
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14 horas
- Clasificación: 18
Domingo 19 de octubre