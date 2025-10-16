IR A
A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

Estaba internado en estado crítico desde hacía unas semanas por un derrame cerebral sufrido luego de una caída. Fue parte de la banda estadounidense entre 1973 y 1982 y desde 1996 a 2002.

Ace Frehley

Ace Frehley, fundador de Kiss.

El guitarrista estadounidense Ace Frehley, uno de los fundadores de la icónica banda de rock Kiss, falleció este jueves a los 74 años. El músico, conocido por su personaje "Space Ace", se encontraba hospitalizado y conectado a soporte vital con pronóstico reservado a raíz de una caída sufrida hace dos semanas en su estudio de grabación, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.

La condición de Frehley se deterioró progresivamente tras el incidente. A pesar de haber sido conectado a un respirador artificial, el artista no mostró avances positivos en su estado de salud. Ante el complejo escenario clínico, su familia tomó la decisión de desconectarlo. Su deceso se produce en medio de una ola de desinformación, pues en días previos se habían propagado falsos rumores de su muerte a través de las redes sociales.

Tras la caída inicial, la información pública sobre su estado fue confusa. Inicialmente, se había publicado en la cuenta oficial de Instagram del músico que se encontraba "bien", aunque bajo la expresa recomendación médica de cancelar sus presentaciones. "Está bien, pero contra sus deseos, su médico insiste en que se abstenga de viajar en este momento", se comunicó en aquel entonces, buscando calmar a sus seguidores.

No obstante, su salud experimentó un rápido y grave declive. Hace aproximadamente una semana, su equipo de management se vio obligado a emitir un nuevo comunicado anunciando la cancelación de todas las fechas de conciertos que Frehley tenía programadas hasta finales de año, un indicador del crítico empeoramiento de su condición.

Ace Frehley fue parte del núcleo original que dio vida a Kiss, junto con el bajista Gene Simmons, el vocalista y guitarrista Paul Stanley y el baterista Peter Criss. Integró la banda en su etapa formativa entre 1973 y 1982. Si bien se alejó de la agrupación por diferencias creativas, regresó para la altamente exitosa gira de reunión de la formación clásica en 1996, permaneciendo como miembro activo hasta el año 2002.

