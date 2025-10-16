La Matanza: una mujer fue detenida tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde La Policía bonaerense encontró a la madre, de 37 años, junto al cuerpo sin vida de su hijo de un mes y 28 días, en el barrio de Villa Dorrego. El fiscal ordenó pericias psiquiátricas a la presunta homicida. Por







La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.

Una mujer de 37 años fue detenida por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en González Catán, luego de que su bebé de un mes y 28 días fuera hallado sin vida dentro de un balde, sumergido de cabeza, en su vivienda.

El hecho que conmocionó a la zona, fue descubierto por una familiar de la madre del niño, que llegó a la casa y observó el trágico escenario, en el barrio de Villa Dorrego, cerca de las calles Cayetano Donizetti y Comodoro Py, lindera a las vías del Ferrocarril Belgrano Sur.

El caso es investigado por el fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios, quien caratuló la causa como homicidio agravado por el vínculo. También ordenó que la mujer sea sometida a pericias psiquiátricas para establecer si comprendía la criminalidad del hecho.

gonzalez catan posible filicidio

Según el relato de la denunciante, al ingresar a la propiedad, cerca del Km. 29 de la Ruta 3, observó a su cuñada “sentada en la cama, en estado aparente de ‘shock’”. Además, agregó más detalles de la escena trágica: “Dentro de un balde con agua, de posición parado de cabeza”.