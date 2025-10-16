16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La Matanza: una mujer fue detenida tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde

La Policía bonaerense encontró a la madre, de 37 años, junto al cuerpo sin vida de su hijo de un mes y 28 días, en el barrio de Villa Dorrego. El fiscal ordenó pericias psiquiátricas a la presunta homicida.

Por
La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.
La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.

Una mujer de 37 años fue detenida por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en González Catán, luego de que su bebé de un mes y 28 días fuera hallado sin vida dentro de un balde, sumergido de cabeza, en su vivienda.

La mujer se defendió diciendo que es fotógrafa profesional pero sigue procesada.
Te puede interesar:

Excarcelaron a la mamá de Ayelén Paleo: "Ya era hora de estar todos en familia"

El hecho que conmocionó a la zona, fue descubierto por una familiar de la madre del niño, que llegó a la casa y observó el trágico escenario, en el barrio de Villa Dorrego, cerca de las calles Cayetano Donizetti y Comodoro Py, lindera a las vías del Ferrocarril Belgrano Sur.

El caso es investigado por el fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios, quien caratuló la causa como homicidio agravado por el vínculo. También ordenó que la mujer sea sometida a pericias psiquiátricas para establecer si comprendía la criminalidad del hecho.

gonzalez catan posible filicidio

Según el relato de la denunciante, al ingresar a la propiedad, cerca del Km. 29 de la Ruta 3, observó a su cuñada “sentada en la cama, en estado aparente de ‘shock’”. Además, agregó más detalles de la escena trágica: “Dentro de un balde con agua, de posición parado de cabeza”.

La testigo alertó a la Policía Bonaerense y al SAME, cuyos médicos constataron el deceso del pequeño, identificado como Leonardo Cabrera. Fuentes de la investigación señalaron que se tomaron muestras de agua y objetos del lugar para determinar las condiciones en las que se produjo la muerte. Además, se espera el resultado de la autopsia, que confirmará si el niño falleció por asfixia por inmersión u otra causa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La condena fue resuelta por un tribunal de Bahía Blanca.

Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de una mujer de 87 años en su casa

El hecho se produjo en el colegio Guadalupe de Palermo.

La Justicia estableció la causa de la explosión en el colegio Guadalupe de Palermo

Imputaron a un médico de Corrientes por femicidio.

Un médico fue imputado por femicidio en Corrientes: investigan los chats de su expareja

Pablo Laurta se mostró completamente sereno y seguro que salvó a su hijo
play

Pablo Laurta se volvió a justificar tras el doble femicidio en Córdoba: "Fui a rescatar a mi hijo"

Delincuentes anda en un auto rojo con el que atropellan a sus víctimas para robarles

Peligro en las calles de Laferrere: atropellan a sus víctimas para robarles

El Tribunal consideró que se trató de una venganza contra el hermano de la víctima.

Tres hombres y una mujer fueron condenados por el asesinato de un nene con síndrome de Down

Rating Cero

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿.

Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito: "No puedo seguir..."

Cristian Pity Álvarez no toca en vivo desde abril de 2018.
play

Advierten que Pity Álvarez "está en bancarrota" y espera una autorización de la Justicia para poder tocar en vivo: "Tiene derecho a trabajar"

Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.
play

Telefe desplazó a Wanda Nara del 2026: cambiará la conducción de un exitoso programa

últimas noticias

Las periodistas contaron que fueron víctimas de un acosador sexual.

Soledad Larghi denunció la violenta amenaza de un acosador: "Te voy a ir a buscar"

Hace 32 minutos
La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.

La Matanza: una mujer fue detenida tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde

Hace 34 minutos
play

Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey en Salta

Hace 43 minutos
El presidente Javier Milei dijo que Luis Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo.

Milei volvió a defender el rumbo económico: "Todavía falta, pero vamos en el camino correcto"

Hace 44 minutos
Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt.

Polémicas declaraciones de Karen Reichardt sobre el peronismo: "Es una enfermedad mental"

Hace 1 hora