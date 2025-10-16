Advierten que Pity Álvarez "está en bancarrota" y espera una autorización de la Justicia para poder tocar en vivo: "Tiene derecho a trabajar" Por primera vez, la productora PopArt reconoció públicamente que viene trabajando en el esperado regreso del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. Serán dos shows de estadio, por el momento sin fecha definida.







Cristian "Pity" Álvarez no toca en vivo desde abril de 2018.

A fines de septiembre, C5N dio la primicia de que Cristian "Pity" Álvarez no tocaría en el estadio de Vélez Sarsfield el 5 de diciembre, tal como había anunciado él mismo en un video publicado en Instagram. Tanto desde el club de Liniers como desde la productora PopArt Music, a la que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está vinculado desde hace veinte años, contradijeron el anuncio que había hecho el músico a comienzos de agosto al advertir que no había "ningún show confirmado".

Sin embargo, hace unos días, en un canal de streaming mexicano, el director de PopArt, Alberto Moles, reconoció que la productora viene trabajando en el esperado regreso de Pity. Serán dos shows de estadio, aunque por el momento las fechas no están definidas, ya que todo dependerá de lo que disponga la Justicia.

Moles reveló que el cantante "está en bancarrota" (no genera ingresos por shows en vivo desde hace siete años) y "tiene derecho a trabajar", ya que sobre él no pesa ninguna condena hasta el momento.

"Está fuera de la cárcel y nosotros queremos hacer unos shows, que los tenemos ya programados, pero no le dan la autorización, para hacer dos estadios de fútbol", comentó Moles, en diálogo con el músico y productor mexicano Javier Paniagua.

"¿Qué es lo que pasa? Él salió de la cárcel porque no estaba apto (para afrontar el juicio). O sea, no era peligroso si salía de la cárcel, pero tiene que cumplir una sentencia, porque no cumplió todo lo que le correspondía. Entonces, si él no sigue preso, por cómo está con su tema mental, ¿por qué puede tocar en un show y no puede estar cumpliendo una sentencia? Pero él tiene derecho a trabajar también, y su trabajo es ese. Está en bancarrota, imaginate, un artista que estuvo preso cinco años", agregó el director de PopArt.

Embed - #360 - ALBERTO MOLES (Popart Discos) | Babasónicos, Cerati Y La Escuela Del Rock Argentino Pity Álvarez está acusado de homicidio por haber disparado y matado a Cristian Maximiliano Díaz en julio de 2018, en el barrio de Villa Lugano. El músico estuvo preso en el Penal de Ezeiza, en el programa PRISMA (para personas con padecimientos psiquiátricos). En 2022, la Justicia le otorgó el arresto domiciliario mientras se preparaba el juicio oral. En marzo de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 decidió suspender el juicio de manera indefinida y cesar su arresto, basándose en informes que declararon su incapacidad sobreviniente debido a su deteriorado estado de salud mental, lo que le impedía comprender el proceso y enfrentar un juicio oral. Desde entonces, el músico permanece sin condena y bajo tratamiento ambulatorio controlado por la justicia civil, con seguimiento constante y evaluaciones médicas trimestrales, manteniéndose sin condena.