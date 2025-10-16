IR A
Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

La modelo recordó al cantante de One Direction en el lugar donde se conocieron y tuvieron su primera cita.

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

La expareja de Liam Payne, Kate Cassidy, homenajeó al cantante a un año de trágica muerte en Buenos Aires, tras la caída fatal desde un edificio en Palermo.

La mujer se defendió diciendo que es fotógrafa profesional pero sigue procesada.
Excarcelaron a la mamá de Ayelén Paleo: "Ya era hora de estar todos en familia"

La modelo fue al lugar donde se conocieron con el cantante de One Direction y subió a su cuenta de Snapchat los detalles del lugar: la mesa donde tuvieron su primera cita, el sitio donde él se reunió con sus amigos y el espacio donde ella trabajaba esa noche llamado Ritual.

La influencer aseguró en la red social: "Por favor, ignoren cómo me veo porque no estoy teniendo un buen día. Este es el lugar donde Liam y yo nos conocimos. Había una cabina, lo prometo. Él estaba sentado aquí, Connor estaba acá, y yo estaba parada justo aquí”.

La influencer subió un video contando los detalles del encuentro con Payne

Las imágenes se viralizaron rápidamente y los seguidores destacaron el gesto de la mujer en un día de profundo dolor: "Me partió el corazón”, fue uno de los comentarios.

La pareja se conoció en 2022 cuando Cassidy era camarera en Carolina del Sur. Comenzó lejos de las cámaras y los flashes, en un contexto sencillo. Cuando el cantante falleció, llevaban dos años de relación y compartían la responsabilidad de cuidar a su perra rescatada, Nala.

Payne y Cassidy

¿Qué pasó con Liam Payne?

Se cumple un año desde la trágica muerte del cantante Liam Payne, de 31 años, a causa de las lesiones sufridas al caer de un balcón del tercer piso de un hotel en un conocido barrio de Buenos Aires. Fue el 16 de octubre en el hotel Casa Azul Palermo.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un politraumatismo, aunque las pruebas toxicológicas revelaron la presencia de drogas en su organismo. El artista había viajado a la Argentina para ver a Niall Horan, amigo y ex compañero en One Direction, en uno de sus conciertos.

