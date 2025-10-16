El Gobierno informó que en septiembre el superávit primario fue de casi $700.000 millones Pese a la caída de la recaudación, en los primeros nueve meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,3% del PBI. "Frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo. Por







El ministro de Economía anunció superávit fiscal primario.

El Gobierno brindó los resultados fiscales del Sector Público Nacional (SPN) de septiembre y registró un superávit primario de $696.965 millones tras congelar el gasto y pese a la caída de la recaudación. Así, en los primeros nueve meses del año, acumuló superávit del 1,3% del PBI y un superávit financiero de $309.623 millones de aproximadamente 0,4% del PBI.

En su cuenta de X, el ministro de Economía, Luis Caputo destacó que "en los primeros nueve meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,3% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PIB". De esta manera, solo tendría que sumar 0,2 puntos para lograr la meta de 1,5 del PBI de este año marcada por el Presuepuesto 2026.

En septiembre de este año, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $696.965 millones y un superávit financiero de $309.623 millones.

Caputo aseguró que "en el mes, el gasto primario se mantuvo estable en términos reales frente a septiembre de 2024" e indicó que "a nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 8,9% interanual, la Asignación Universal para Protección Social, 17,9% y las transferencias a universidades 3,2%" .

"El superávit financiero de $309.623 millones contrasta con el resultado de septiembre de 2023, donde se había registrado un déficit de $511.533 millones, equivalente a casi $2.100.000 millones ajustados por inflación", indicó el ministro de Economía.