Javier Milei volvió a defender a José Luis Espert: "No creo que tenga vínculos narco"

El Presidente respaldó al diputado libertario, quien renunció a la candidatura para renovar su banca por el narcoescándalo. Sin embargo, advirtió que "no respondió de la manera correcta".

El presidente Javier Milei respaldó nuevamente al diputado nacional de La Libertad José Luis Espert , luego de que renunciara a la candidatura para renovar su banca luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado.

En diálogo con A24, Milei defendió al diputado nacional y cruzó a la oposición. "No creo que Espert tenga vínculos narcos. Eso fue parte de una campaña sucia. Entiendo que no respondió, en su momento, de la manera correcta. Más allá de eso, esa operación lo que estaba haciendo era que no se discutiera lo que tenía que discutirse en la campaña. Se corrió. Listo, ya está", expresó.

En tal sentido, reconoció que La Libertad Avanza no encabeza las encuestas y pidió dar vuelta la página: "¿A mí qué me importa mirar para atrás? Necesito ir para adelante y ahora, con el Colo Santilli y Karen Reichardt, estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos. Basta de mirar para el pasado. ¿Qué quiere? ¿Que me ponga a llorar?"

"Nosotros trabajamos todos los días para achicar esa distancia y el trabajo que están haciendo Santilli, Reichardt y el resto de las personas que conforman el espacio es fenomenal. Nosotros trabajamos para ganar" , agregó en esta línea.

En tanto, en otra entrevista que había concedido el mismo día en el que Espert renunció a su candidatura, Milei elogió la decisión del diputado. "Me parece un gesto noble a raíz de lo que estaba sucediendo. El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto se lo hicieron a Enrique Olivera, a Francisco de Narváez, a Patricia Bullrich y a Fernando Niembro", afirmó en diálogo con LN+.

La Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas tras el escándalo por José Luis Espert

La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó que se reimpriman las boletas en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, ya que vencieron los plazos. De esta manera, el legislador del PRO Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza pero en la foto figurará el diputado libertario.

En un fallo firmado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, la CNE marcó que están "vencidos los plazos para la reimpresión de boletas". En tal sentido, el organismo señaló con la utilización de la Boleta Única Papel (BUP), se usa un diseño, aprobación e impresión que se encuentran regladas en el Código Nacional Electoral y que en este caso el proceso está "precluido".

En tanto, los magistrados consideraron el pedido de La Libertad Avanza como de "cumplimiento imposible" y señalaron que "carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada".

Las autoridades del Correo habían recordado que el 16 de octubre es el plazo máximo para comenzar a distribuir el material electoral en el territorio bonaerense y la reimpresión de las nuevas boletas demandaría al menos cinco días. Por este motivo, el tiempo para que vuelvan a emitirse venció el 10 de octubre y la apelación fue recibida por el Tribunal al día siguiente.