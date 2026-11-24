Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con Karol Nawrocki, el presidente de Polonia Ambos mandatarios mantuvieron un encuentro en Casa Rosada. El encuentro comenzó alrededor de las 11 de la mañana y también participaron la secretaria de la Pesidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Por Agregar C5N en









Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió este martes a su par de Polonia, Karol Nawrocki, en la Casa Rosada, donde mantuvieron una reunión bilateral para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. El encuentro se realizó en el despacho presidencial y contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El mandatario polaco llegó a la sede del Gobierno antes del mediodía y fue recibido con una ceremonia de honor en la explanada de la Casa Rosada. La Fanfarria Militar Alto Perú, perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo, interpretó la marcha Avenida de las Camelias durante su ingreso.

Posteriormente, Nawrocki saludó a Milei en el Salón Blanco y ambos se trasladaron al despacho presidencial para mantener la reunión. Durante la visita también se tomaron una fotografía junto a la motosierra dorada, uno de los símbolos de la gestión libertaria.

Entre los temas abordados estuvo la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que tiene especial relevancia para Polonia por su ubicación geográfica y su respaldo al gobierno de Volodímir Zelenski. En los últimos días, las autoridades polacas denunciaron la violación de su espacio aéreo por parte de misiles rusos durante una ofensiva contra territorio ucraniano.

Casa Rosada La agenda internacional también ocupó un lugar central en las conversaciones, particularmente por la próxima cumbre del G20, que se realizará el 14 y 15 de diciembre en Miami, Estados Unidos. La Argentina integra ese foro y Polonia busca ampliar su participación en los principales espacios de discusión económica internacional.

La visita de Nawrocki representa, además, un acontecimiento diplomático: es la primera vez desde 1995 que un presidente de Polonia llega oficialmente a la Argentina. El último había sido Lech Wasa, quien encabezó el gobierno polaco entre 1990 y 1995. El viaje también tiene un componente vinculado con la comunidad polaca radicada en el país. Según estimaciones de las autoridades de ese país, alrededor de 200.000 personas de origen polaco viven en la Argentina. Tras su paso por Buenos Aires, Nawrocki continuará su gira sudamericana en Chile, donde tiene previsto mantener reuniones con autoridades locales.