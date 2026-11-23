El lamentable estado de forma en que dio la cara Demian Reidel es como para pedirle que se deje asesorar y no vuelva a repetir esta experiencia nunca más.
Como si le estuvieran entrevistando un domingo a la mañana después de una noche larga y muy condimentada, el expresidente de la empresa generadora de energía eléctrica pública nacional que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha l y ll, respondió al cuestionario con el motor fuera de borda.
El lamentable estado de forma en que dio la cara Demian Reidel es como para pedirle que se deje asesorar y no vuelva a repetir esta experiencia nunca más.
Visiblemente alterado, acelerado, sudado y hablando a borbotones, el ex jefe de Gabinete del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei dejó una imagen lamentable.
Como si esto fuera poco, su discurso a favor del gobierno libertario fue tan confuso -yendo de lo técnico a lo político en vaivenes constantes- que no hizo más que enredarlo en sus propios fantasmas.