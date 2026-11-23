El lamentable estado en el que el amigo y asesor de Milei, Demian Reidel, se presentó en la televisión Como si le estuvieran entrevistando un domingo a la mañana después de una noche larga y muy condimentada, el expresidente de la empresa generadora de energía eléctrica pública nacional que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha l y ll, respondió al cuestionario con el motor fuera de borda.







A quién se le ocurrió mandar a la tele al amigo falopero de Milei? https://t.co/CVm0zwJGdB — Marian Herrera (@marianherrrera) November 23, 2026 El lamentable estado de forma en que dio la cara Demian Reidel es como para pedirle que se deje asesorar y no vuelva a repetir esta experiencia nunca más.

Visiblemente alterado, acelerado, sudado y hablando a borbotones, el ex jefe de Gabinete del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei dejó una imagen lamentable.