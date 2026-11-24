La empresa Arluchi dejará de fabricar en el país a partir del 30 de noviembre. Uno de los despedidos contó a C5N cómo recibió la noticia y describió el impacto de la crisis en las familias.

Uno de los despedidos contó a C5N cómo recibió la noticia y describió el impacto de la crisis en las familias.

La fábrica de calzado Arluchi , ubicada en el Parque Industrial de Chivilcoy, cerrará sus puertas y trasladará su producción a Brasil. La decisión dejará a 20 trabajadores sin empleo y marcará el final de la actividad industrial de la compañía en la ciudad bonaerense, donde operaba desde 2011.

La firma, que comercializa sus productos bajo la marca IDS Suelas y pertenece al Grupo Ruiz, continuará trabajando hasta el 30 de noviembre para completar los pedidos pendientes. Luego, la fabricación se concentrará en Campo Bom, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. En Argentina quedarán solamente tres empleados para administrar la comercialización de los productos importados.

Fidel Berdugo , uno de los trabajadores despedidos, habló con C5N y relató la difícil situación que atraviesa después de quedarse sin empleo. "Nos quedamos sin trabajo. Yo tengo hijas gemelas y alquilo", contó. También explicó que llevaba seis años en la empresa y que el deterioro de la actividad se produjo de manera progresiva: "Fue un cuentagotas. Fue mermando y llegamos a esto".

El trabajador advirtió que las consecuencias exceden a quienes perdieron su puesto dentro de la fábrica. "Los despidos están impactando fuertemente en la ciudad. Es toda una cadena" , señaló. Además, sostuvo que la crisis económica se siente en la vida cotidiana: "La gente necesita laburar".

Berdugo también reconoció la dificultad que representa volver a insertarse en el mercado laboral. "A mi edad es más complicado conseguir trabajo" , expresó, y agregó que, aunque los despedidos tuvieron la posibilidad de cobrar una indemnización, el golpe económico y familiar es muy grande.

"El calzado de Chivilcoy es muy bueno. Hay mucha gente capacitada", remarcó. En ese sentido, cuestionó la falta de oportunidades para los trabajadores y apuntó contra el rumbo económico del Gobierno nacional. "Por más voluntad que tengas, cuando hay un gobierno como este no te deja ir para adelante", afirmó.

Por último, manifestó su preocupación por el escenario laboral de la ciudad: "La desocupación que hay es muy grande. La gente está desesperada". Y concluyó: "La situación da miedo. Más cuando tenés hijos. Hay que cambiar al Presidente urgentemente porque no piensa en el trabajador, está a la vista".

La caída de los pedidos y el traslado de la producción

Entre los factores que explican el cierre aparece la fuerte reducción de la demanda. Según datos de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), Arluchi pasó de tener unos 200 clientes a apenas 3. La empresa fabricaba suelas de caucho y EVA para otras compañías del sector, varias de las cuales también redujeron su actividad o cerraron.

La reducción de personal había comenzado antes del anuncio definitivo. Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, la planta tenía alrededor de 100 empleados. En 2025 se concretaron 21 despidos y el plantel continuó achicándose por la falta de pedidos.