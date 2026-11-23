Tomás Rebord mostró cómo Milei logró combinar lo peor de los dos modelos de gobierno del país Con su habitual tono burlón, Rebord desplegó en la pantalla de América todo su histrionismo para destrozar al gobierno libertario con un editorial cargado de ironía.







REBORD LE PASÓ EL TRAPO AL MODELO DE MILEI: "EL MILAGRO ARGENTINO, LOGRÓ COMBINAR TODAS LAS COSAS MALAS""Tenemos una inflación que bajó de ese 1500% que él calcula pero no baja del insoportable 30, 25, 35% anual, que era la asfixiante inflación de kukalandia""Sube el riesgo país, está más de mil puntos... el dólar le está subiendo, también la corrupción, no podemos ni empezar a hablar, uno más chorro que el otro"#DOMINBORD — Revolución Popular (@RPN_Oficial) November 23, 2026 Cuando menos se esperaba, Tomás Rebord llegó a la televisión. El conductor de streaming que conquistó su audiencia hablándole de peronismo y generando debates atractivos en Blender, volvió con un formato similar a las noches de los domingos en América.

Lo llamativo es que lo hizo sin cambiar su discurso -donde suele ser muy crítico del gobierno libertario y en especial de su presidente- y hasta se animó a un divertido editorial pegándole donde más duele.

Es la economía, estúpido Si el presidente Javier Milei aspiraba a sacarse un premio Nobel de Economía va a tener que seguir esperando porque con estos resultados a la vista va a ser difícil que se lo otorguen.