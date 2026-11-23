Cuando menos se esperaba, Tomás Rebord llegó a la televisión. El conductor de streaming que conquistó su audiencia hablándole de peronismo y generando debates atractivos en Blender, volvió con un formato similar a las noches de los domingos en América.
Lo llamativo es que lo hizo sin cambiar su discurso -donde suele ser muy crítico del gobierno libertario y en especial de su presidente- y hasta se animó a un divertido editorial pegándole donde más duele.
Es la economía, estúpido
Si el presidente Javier Milei aspiraba a sacarse un premio Nobel de Economía va a tener que seguir esperando porque con estos resultados a la vista va a ser difícil que se lo otorguen.
Rebord se encargó de enunciar cómo logró el mandatario sintetizar lo peor de los dos modelos -el peronista y el liberal- en una sola gestión para tener lo peor de cada uno.