La respuesta de Javier Milei a Jorge García Cuerva tras el Tedeum: qué dijo

El Presidente sostuvo que no se sintió agraviado por las críticas del arzobispo durante el Tedeum por el 25 de Mayo, valoró su intervención como un aporte al debate público, pero cuestionó la utilización del término “terrorismo” para describir la agresividad en redes.

El presidente Javier Milei se refirió a las palabras del arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva durante el Tedeum por el 25 de Mayo y afirmó que recibió sus críticas como parte de un intercambio válido de opiniones, sin sentirse atacado por el mensaje.

Durante una entrevista radial, el mandatario descartó una confrontación con el referente de la Iglesia y sostuvo que sus palabras aportan a la discusión pública. “Lo hace desde su posición, una opinión absolutamente válida” , expresó.

En la misma línea, Milei remarcó que no se sintió ofendido por los cuestionamientos y destacó el tono utilizado por García Cuerva. “Además, lo hace de manera educada. No tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate. Me parece que eso es supervalioso”, afirmó.

El Presidente también resaltó el papel que pueden asumir las autoridades religiosas en un contexto político y social atravesado por tensiones. “Hay posiciones que me parecen interesantes, positivas y constructivas cuando una autoridad religiosa trata de mediar en esta situación” , señaló.

Al analizar el escenario político, Milei planteó que existe una fuerte disputa entre sectores que impulsan cambios y otros que se oponen a esas transformaciones. “Entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, la discusión es bastante fuerte y áspera, y muchas veces hay una parte que no juega limpio” , sostuvo.

Sin embargo, el punto de mayor diferencia entre ambos apareció en relación con las expresiones del arzobispo sobre la violencia verbal y el clima en redes sociales. Milei cuestionó el uso del término “terrorismo” para referirse a publicaciones agresivas o ataques digitales.

“A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas, gente sembrando el terror”, sostuvo.

El mandatario calificó además como “exagerada” esa definición y afirmó que las redes sociales suelen convertirse en un espacio donde muchas personas expresan frustraciones o malestar.

“No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. Si usted pasea por Twitter y ve la lógica de Twitter, claramente no es la forma en la que después la gente se vincula”, agregó.

Finalmente, insistió en que existen herramientas para evitar situaciones de hostigamiento en plataformas digitales y sostuvo: “No me parece tan problemático. Lo más complicado son las cosas que de repente se hacen desde el Estado. Son mucho más complicadas que una persona despotricando en redes”.