25 de mayo de 2026 Inicio
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Javier Milei se derrumba en las encuestas: más del 60% de los argentinos no votaría su reelección

Un informe de la consultora CEOP Latam advirtió que la intención de voto al mandatario no llega al 30%. Según el estudio, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabeza las preferencias con un 30,3%, seguido por Milei y Myriam Bregman.

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El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei.

Una encuesta de la consultora CEOP Latam advirtió que el 62,2% de los argentinos no votaría una reelección del presidente Javier Milei y expuso que la mayoría elegiría un modelo económico peronista. Además, el peronismo-kirchnerismo fue la fuerza política más votada sobre los gustos y cercanía ideológica.

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El relevamiento marcó que apenas el 29,9% de los encuestados contestó que seguramente votaría a Milei, mientras que el 62,2% reconoció que se opondría a una reelección del jefe de Estado y el 6,9% señaló que podría votarlo. Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunió un 30,3% de intención de voto, el 53,3% lo descartaría y el 15,5% se mostró dispuesto a respaldarlo en las urnas.

En tanto, con respecto al expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, solo un 5,8% lo apoyaría, el 75,1% rechazaría su candidatura y el 17,1% no descartó votarlo. También sobre la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el 11,1% de los encuestados respondió que la votaría, el 64,8% lo negó y el 22,1% evaluaría respaldarla.

CEOP informe nacional mayo con conclusiones 26

En tal sentido, la referente de la Izquierda, Myriam Bregman, cosechó un 12,5% de personas que la elegiría, un 56,7% que lo rechazó y un 27,4% que podría votarla. Además, el exgobernador de Córdoba y actual diputado nacional, Juan Schiaretti, sumó apenas un 2,5% de encuestados que lo votaría, el 78,4% lo descartó y el 13% lo evaluaría.

Las preferencias de modelos económicos en Argentina

El análisis también expuso que el 32,7% se siente más cercano, identificado o le gusta más el peronismo-kirchnerismo y el 27% La Libertad Avanza. Por detrás se ubicaron "ninguno" (12,9%), la Izquierda (9,9%), el PRO (7,9%), "otro" (4,3%) y la UCR - radicalismo (3,8%).

En esta línea, el 46,5% contestó que respalda el modelo económico peronista, el 36,3% el mileista y el 15,5% respondió que ninguno. Por otro lado, el 38,3% señaló que se ubicaría en el centro izquierda o izquierda, el 36,1% en la derecha o centro derecha y el 9,5% en centro.

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