Javier Milei llegó a España en pleno conflicto con Pedro Sánchez y fue rechazado por el Rey

El Presidente no podrá ver a Felipe VI, a pesar de haberlo solicitado formalmente, por cuestiones de protocolo. Indican que no recibirá a quien no quiera reunirse con el Presidente.

El mandatario iniciará una nueva gira por Europa que no tiene previstas reuniones bilaterales con autoridades del Gobierno. Debido a su enfrentamiento con Sánchez, el protocolo indica que no será posible reunirse con el rey de España Felipe VI, por lo que el monarca rechazó la audiencia solicitada formalmente.

Javier Milei y Pedro Sánchez Continúa el enfrentamiento entre Pédro Sánchez y Javier Milei por los dichos sobre Begoña Gómez, la esposa del mandatario español.

Después de su reunión con Isabel Díaz Ayuso se espera que alrededor de las 17 horas reciba el Premio Juan de Mariana 2024, en el Real Casino de Madrid y luego brinde una charla en una audiencia de 30 minutos.

La izquierda denunció que la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid con la que condecorarán al Presidente es ilegal porque no se cumplen requisitos incluidos en la ley que regula este tipo de homenajes.

El sábado Milei se dirigirá bien temprano hacia Hamburgo, Alemania, donde le entregarán el Premio de la Sociedad Hayek. Alrededor de las 10 viajará a Berlín para mantener una reunión bilateral con el canciller de ese país, Olaf Scholz.

La última parada del viaje será República Checa. Por la mañana se encontrará con el primer Ministro, Petr Fiala; al mediodía recibirá el Premio del Instituto Liberal y por la tarde mantendrá un encuentro privado con su par checo, Petr Pavel.

El martes emprenderá su regreso a la Argentina.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le agradeció al presidente Javier Milei el apoyo contra la inseguridad y le pidió por mayor obra pública en la provincia. Lo hizo durante el acto por el Día de la Bandera llevado a cabo este jueves en Rosario que contó con la presencia del Ejecutivo y el Gabinete nacional.

Al momento de pronunciar su discurso frente al emblemático Monumento a la Bandera, el mandatario provincial recordó cuando desde Nación "no miraron para otro lado" en "momentos de mucha dificultad". A su vez, resaltó que la provincia "necesita obras de infraestructura para explotar todo su potencial".

Tras el izamiento del Pabellón Nacional, Pullaro destacó “la presencia del Presidente, la vicepresidenta y el gabinete nacional, porque durante muchos años esta fecha patria, tan importante, fue ninguneada o politizada. Aquí, en Rosario, nos damos cita pueblo y gobierno, bajo un mismo cielo y bajo una misma Bandera, que une a los argentinos bajo un mismo objetivo”.

Los oradores del acto por el Dia de la Bandera fueron el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el gobernador Maximiliano Pullaro y el Presidente Javier Milei.

En el mismo sentido agradeció al Gobierno nacional y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el apoyo "en un momento de mucha dificultad, cuando fuimos víctimas de narcoterroristas que asesinaron a 4 trabajadores"." No miraron para otro lado, no comentaron la realidad, tomaron decisiones en conjunto con la provincia. No estuvimos ni estamos solos”, valoró el gobernador quien, también, destacó “la solidaridad de otras provincias”, como la brindada por su par bonaerense Axel Kicillof.

“En estos momentos tan complejos, con tantas frustraciones a cuestas pero con una esperanza que renace, nuestro pueblo espera que, como los hombres que constituyeron esta Nación. podamos estar a la altura de los tiempos”, agregó.

Maximiliano Pullaro le pidió a Javier Milei por obra pública en Santa Fe

En otra parte de su palabras durante el acto por el Día de la Bandera, el gobernador santafesino le pidió al Presidente que "mire a ese país que produce desarrollo e innova, que necesita obras de infraestructura para explotar todo su potencial; que necesita que sus jóvenes vayan a la universidad y le pongan cabeza al desarrollo tecnológico, uniendo la producción con el conocimiento; que necesita un país con equilibrio fiscal y eficiente, y una mirada productiva, de educación y más federal”.

El Ejecutivo Nacional y el Gabinete viajaron a Rosario para participar del acto patrio.

A su vez, destacó a Santa Fe como una provincia que es "campo, industria, comercio, río, puertos" y "el tractor que el país necesita para el cambio que todos los argentinos reclaman". "Vuelva cada 20 de junio, apueste al encuentro y a un proyecto de país con equilibrio en las cuentas, pero con producción y educación como ejes del desarrollo”, manifestó Pullaro.