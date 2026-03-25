Cae el turismo: en febrero viajaron casi 200 mil argentinos menos al exterior Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la caída representó un 10,7% de disminución en el turismo emisivo, mientras que el receptivo subió un 8%. Por + Seguir en







Cada vez menos argentinos pueden viajar al exterior por la crisis económica.

El turismo de los argentinos al exterior cayó más de un 10%. Así lo aseguró un reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el que se determinó que en febrero hubo casi 200 mil residentes menos que decidieron pasar sus vacaciones en países extranjeros, en comparación al mismo período del año anterior.

Según el reporte del INDEC, en febrero de 2026 se registró una contracción del 10,7% del turismo emisivo. En total, unos 1.629.200 argentinos viajaron fuera del país durante ese mes, lo que representa 194.600 personas menos respecto a 2025.

En paralelo a esta caída de los residentes que salieron del país en febrero, el turismo receptivo mostró un comportamiento inverso en términos interanuales. De esta manera, hubo un crecimiento del 8%, lo que representó 534.200extranjeros que viajaron por la Argentina.

Uno de los motivos del crecimiento del turismo receptivo es que los extranjeros llegan a Argentina con una moneda que tiene mayor valor. Según mediciones del Banco Central de la República Argentina, el índice que mide la evolución del tipo de cambio real multilateral (TCRM) pasó de medir 81 puntos en febrero de 2025 a 90,1 en febrero de este año.