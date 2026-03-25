Cae el turismo: en febrero viajaron casi 200 mil argentinos menos al exterior

El turismo de los argentinos al exterior cayó más de un 10%. Así lo aseguró un reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el que se determinó que en febrero hubo casi 200 mil residentes menos que decidieron pasar sus vacaciones en países extranjeros, en comparación al mismo período del año anterior.
Según el reporte del INDEC, en febrero de 2026 se registró una contracción del 10,7% del turismo emisivo. En total, unos 1.629.200 argentinos viajaron fuera del país durante ese mes, lo que representa 194.600 personas menos respecto a 2025.
En paralelo a esta caída de los residentes que salieron del país en febrero, el turismo receptivo mostró un comportamiento inverso en términos interanuales. De esta manera, hubo un crecimiento del 8%, lo que representó 534.200extranjeros que viajaron por la Argentina.
Uno de los motivos del crecimiento del turismo receptivo es que los extranjeros llegan a Argentina con una moneda que tiene mayor valor. Según mediciones del Banco Central de la República Argentina, el índice que mide la evolución del tipo de cambio real multilateral (TCRM) pasó de medir 81 puntos en febrero de 2025 a 90,1 en febrero de este año.
Este salto del TCRM significa que que el dólar está más caro en el ámbito nacional, lo que incentiva la llegada de los extranjeros porque la divisa vale más en nuestro país que en el suyo. A su vez, esto desmotiva la salida de los argentinos al exterior.