Alivio en los mercados: ADRs subieron hasta 4% y el riesgo país quebró un piso clave En un mejor clima global, los activos argentinos estuvieron en sintonía y lograron escalar tanto en Wall Street como en la Bolsa porteña. En tanto, el índice del JP Morgan perforó el piso de los 600 puntos básicos nuevamente. Por + Seguir en







Las acciones operaron al alza, llevando al S&P Merval a subir en 5 de las últimas 6 ruedas.

En un contexto internacional alentador, ante el anuncio del presidente de Estados Unidos de un principio de tregua en la guerra de Medio Oriente, los activos argentinos se sumaron a la ola global y extendieron su racha positiva tanto en Wall Street como en la Bolsa local. Los ADRs treparon hasta 4%, mientras el Merval volvió a subir y ya lleva 5 alzas en las últimas 6 ruedas. En tanto, el riesgo país volvió a perforar el piso de los 600 puntos básicos.

El índice S&P Merval subió 0,98%, alcanzando los 2.805.316 puntos, mientras que medido en dólares estuvo en u$s1.938,65 (+1.8%). Las principales acciones argentinas mostraron movimientos mixtos, con subas destacadas en el sector energético y financiero, y algunas bajas puntuales.

Entre los avances, se destacó Banco BBVA (BBAR), que trepó 4,36%. También sobresalió YPF, con una suba del 4,03%, mientras que Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) avanzó 2,75%. En la misma línea, Grupo Supervielle (SUPV) ganó 2,21%.

Otros incrementos relevantes fueron los de Transener (TRAN) (+1,46%), Metrogas (METR) (+1,24%), Pampa Energía (PAMP) (+0,97%) y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) (+0,91%). Además, Ternium Argentina (TXAR) subió 0,95% y Central Puerto (CEPU) avanzó 0,70%.

merval 25-3-2026 En cuanto a los ADRs en Nueva York, avanzaron hasta 4% de la mano del sector bancario: BBVA Argentina (+4,1%), Grupo Supervielle (+3,2%), Banco Macro (+1,6%) e YPF (+1,4%). En el otro extremo, Loma Negra y Transportadora Gas bajaron 1,3% y 0,3%, respectivamente.