Alivio en los mercados: ADRs subieron hasta 4% y el riesgo país quebró un piso clave
En un mejor clima global, los activos argentinos estuvieron en sintonía y lograron escalar tanto en Wall Street como en la Bolsa porteña. En tanto, el índice del JP Morgan perforó el piso de los 600 puntos básicos nuevamente.
Las acciones operaron al alza, llevando al S&P Merval a subir en 5 de las últimas 6 ruedas.
En un contexto internacional alentador, ante el anuncio del presidente de Estados Unidos de un principio de tregua en la guerra de Medio Oriente, los activos argentinos se sumaron a la ola global y extendieron su racha positiva tanto en Wall Street como en la Bolsa local. Los ADRs treparon hasta 4%, mientras el Merval volvió a subir y ya lleva 5 alzas en las últimas 6 ruedas. En tanto, el riesgo país volvió a perforar el piso de los 600 puntos básicos.
El índice S&P Merval subió 0,98%, alcanzando los 2.805.316 puntos, mientras que medido en dólares estuvo en u$s1.938,65 (+1.8%). Las principales acciones argentinas mostraron movimientos mixtos, con subas destacadas en el sector energético y financiero, y algunas bajas puntuales.
Entre los avances, se destacó Banco BBVA (BBAR), que trepó 4,36%. También sobresalió YPF, con una suba del 4,03%, mientras que Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) avanzó 2,75%. En la misma línea, Grupo Supervielle (SUPV) ganó 2,21%.
Otros incrementos relevantes fueron los de Transener (TRAN) (+1,46%), Metrogas (METR) (+1,24%), Pampa Energía (PAMP) (+0,97%) y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) (+0,91%). Además, Ternium Argentina (TXAR) subió 0,95% y Central Puerto (CEPU) avanzó 0,70%.
En cuanto a los ADRs en Nueva York, avanzaron hasta 4% de la mano del sector bancario: BBVA Argentina (+4,1%), Grupo Supervielle (+3,2%), Banco Macro (+1,6%) e YPF (+1,4%). En el otro extremo, Loma Negra y Transportadora Gas bajaron 1,3% y 0,3%, respectivamente.
Por su parte, los bonos soberanos mostraron subas generalizadas, donde se destacaron los incrementos del Global 2041 (+0,9%), el Global 2038 y Global 2035, ambos con un avance de 0,8%, y el Bonar 2030 (+0,7%). A contramano, el Bonar 2041 cayó 1,1%.
Así, el riesgo país de JP Morgan descontó 13 unidades, en los 595 puntos básicos, y alcanzó un mínimo desde el 13 de marzo.