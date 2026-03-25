25 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Alivio en los mercados: ADRs subieron hasta 4% y el riesgo país quebró un piso clave

En un mejor clima global, los activos argentinos estuvieron en sintonía y lograron escalar tanto en Wall Street como en la Bolsa porteña. En tanto, el índice del JP Morgan perforó el piso de los 600 puntos básicos nuevamente.

Por
Las acciones operaron al alza

Las acciones operaron al alza, llevando al S&P Merval a subir en 5 de las últimas 6 ruedas.

En un contexto internacional alentador, ante el anuncio del presidente de Estados Unidos de un principio de tregua en la guerra de Medio Oriente, los activos argentinos se sumaron a la ola global y extendieron su racha positiva tanto en Wall Street como en la Bolsa local. Los ADRs treparon hasta 4%, mientras el Merval volvió a subir y ya lleva 5 alzas en las últimas 6 ruedas. En tanto, el riesgo país volvió a perforar el piso de los 600 puntos básicos.

La incertidumbre global y los malos datos económicos de EEUU arrastran a la Argentina.
Te puede interesar:

Viernes negro: el Merval y los ADRs sufrieron fuertes bajas y el riesgo país alcanzó su máximo de 2026

El índice S&P Merval subió 0,98%, alcanzando los 2.805.316 puntos, mientras que medido en dólares estuvo en u$s1.938,65 (+1.8%). Las principales acciones argentinas mostraron movimientos mixtos, con subas destacadas en el sector energético y financiero, y algunas bajas puntuales.

Entre los avances, se destacó Banco BBVA (BBAR), que trepó 4,36%. También sobresalió YPF, con una suba del 4,03%, mientras que Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) avanzó 2,75%. En la misma línea, Grupo Supervielle (SUPV) ganó 2,21%.

Otros incrementos relevantes fueron los de Transener (TRAN) (+1,46%), Metrogas (METR) (+1,24%), Pampa Energía (PAMP) (+0,97%) y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) (+0,91%). Además, Ternium Argentina (TXAR) subió 0,95% y Central Puerto (CEPU) avanzó 0,70%.

merval 25-3-2026

En cuanto a los ADRs en Nueva York, avanzaron hasta 4% de la mano del sector bancario: BBVA Argentina (+4,1%), Grupo Supervielle (+3,2%), Banco Macro (+1,6%) e YPF (+1,4%). En el otro extremo, Loma Negra y Transportadora Gas bajaron 1,3% y 0,3%, respectivamente.

Por su parte, los bonos soberanos mostraron subas generalizadas, donde se destacaron los incrementos del Global 2041 (+0,9%), el Global 2038 y Global 2035, ambos con un avance de 0,8%, y el Bonar 2030 (+0,7%). A contramano, el Bonar 2041 cayó 1,1%.

Así, el riesgo país de JP Morgan descontó 13 unidades, en los 595 puntos básicos, y alcanzó un mínimo desde el 13 de marzo.

adrs 25-3-2026
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las acciones de Supervielle, Loma Negra y BBVA encabezaron las subas en Nueva York.

Tras la caída del precio del petróleo, treparon los ADRs y bonos argentinos en Wall Street y el riesgo país regresó a los 600 puntos

La ONU cuestionó el conflicto en Medio Oriente.

La ONU exigió que EEUU e Israel terminen la guerra con Irán: "Esto llegó demasiado lejos"

Algunos hinchas argentinos esperan la última tanda de entradas. 

FIFA lanza a la venta las últimas entradas para el Mundial 2026 y podría romper un récord

En el Lolita Express, muchas de las pasajeras tenían entre 14 y 16 años. 

Caso Epstein: una modelo brasileña dio detalles del vuelo "Lolita Express"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Estados Unidos advirtió que Trump "desatará el infierno" si Irán no acepta un acuerdo

Teherán, capital de Irán.

Cuáles son los 5 puntos que le propuso Irán a EEUU para finalizar la guerra

Rating Cero

El futbolista habría faltado al acuerdo que firmó con la empresaria por la escolaridad de sus hijas.

Mauro Icardi habría roto el acuerdo con Wanda Nara por sus hijas: "Ambas ausentes"

El Duki compartió un mensaje en respaldo a su novia, Emilia Mernes, tras la polémica con Tini Stoessel y otras famosas. 

El apoyo incondicional de Duki tras el descargo de Emilia Mernes: "Te amo con el alma"

Se instaló en España para tener mejores oportunidades en sus audiciones.

Qué fue de la vida de Nicolás Furtado después de El Marginal: todo sobre él

Hasta el momento, el actor no realizó declaraciones públicas sobre este vínculo.

¿Romance confirmado? Martín Bossi fue visto con una joven y sería su nueva novia

La serie se estrena el 26 de marzo en Netflix, con una estrategia pensada para generar conversación inmediata entre los espectadores.
play

Esta serie de terror tiene impronta argentina y ya causa sorpresa en Netflix: cómo es

Emilia Mernes estaría desbordada por el conflicto con Tini Stoessel y María Becerra. 

"Por favor, basta": Emilia Mernes rompió el silencio e hizo un fuerte descargo

últimas noticias

Mariano Bracamonte, de Riestra, pelea por el balón con Luciano Vietto.

San Lorenzo salvó un punto ante Riestra en el debut de Gustavo Álvarez

Hace 7 minutos
El futbolista habría faltado al acuerdo que firmó con la empresaria por la escolaridad de sus hijas.

Mauro Icardi habría roto el acuerdo con Wanda Nara por sus hijas: "Ambas ausentes"

Hace 9 minutos
El equipo de Luis Caputo tendrá un gran desafío en la próxima licitación.

El Gobierno sale al mercado con un bono en dólares y estira plazos más allá de su gestión

Hace 18 minutos
Nicolás Otamendi con la Selección argentina.

River elogió a un campeón del mundo y generó furor en los hinchas: "Las puertas están abiertas"

Hace 24 minutos
El Duki compartió un mensaje en respaldo a su novia, Emilia Mernes, tras la polémica con Tini Stoessel y otras famosas. 

El apoyo incondicional de Duki tras el descargo de Emilia Mernes: "Te amo con el alma"

Hace 41 minutos