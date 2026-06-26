Javier Milei, sobre las denuncias contra Manuel Adorni: "Si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada"

El mandatario aseguró que el jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, es un tipo "honesto", aunque aclaró que serán los jueces quienes deberán resolver la situación. "Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho", señaló.

El presidente Javier Milei se refirió este viernes a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, y sobre quien es inminente su citación a declarar en Comodoro Py . " Si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada ", señaló el mandatario, previo a afirmar que lo considera un tipo "honesto", aunque aclaró que serán los jueces quienes deberán resolver la situación.

Milei recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU en España: "Me rodeé de gente muy talentosa"

En una entrevista con El Observador de España, previo a disertar en la Universidad CEU donde recibió la Medalla de Honor, Milei no tuvo reparos en referirse al presente judicial del exvocero, remplazado hace poco días por el nuevo portavoz presidencial Adrián Ravier.

Ante la consulta de si cree en la versión del pendrive y la inversión en criptomoneda, brindada por Adorni sobre el origen de su patrimonio, Milei señaló: “Lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema, a mi me parece absolutamente plausible, o sea, de vuelta, lo va a determinar la Justicia . Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho, me parece razonable, entendible en un país que hicieron todas las cosas que hicieron”.

En este marco, fue tajante al aclarar: “Si lo consideran culpable lo vuelo, lo eyecto yo de una patada . Digo de vuelta, es algo que tiene que hacer la Justicia. Yo creo en su honestidad. Es un tipo honesto” .

“ El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública ”, ironizó el jefe de Estado. “Digo, hay US$400.000 millones en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la ley de inocencia fiscal? O acaso, ¿el Estado no te estafó desde que se creó el Banco Central?“, concluyó. .

"Si lo consideran culpable a Adorni lo vuelo yo mismo. Lo eyecto de una patada" Consultado por El Observador España, Milei aseguró que la situación del jefe de Gabinete "la determinará la Justicia". En este sentido, desde Madrid, el presidente manifestó: "Ni siquiera soy… pic.twitter.com/J1a1Dj1AUR

Es inminente la citación de Manuel Adorni a Comodoro Py: piden nuevas medidas sobre su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso las últimas medidas de prueba antes de requerir al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicaciones para justificar su patrimonio. Se trata de una batería de medidas de prueba en la investigación patrimonial que involucra al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de reunir los elementos necesarios para evaluar la presentación de un “requerimiento de justificación patrimonial”.

Entre las medidas más relevantes, el fiscal solicitó información a las plataformas de criptomonedas Lemon Cash y Binance para reconstruir movimientos de criptoactivos realizados durante 2020 y 2021.

También requirió datos sobre alquileres vinculados al Lote 380 en Indio Cua antes de la compra del inmueble, una cuestión que busca esclarecer el origen y la trazabilidad de determinados fondos.

Además, Pollicita pidió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar si Adorni presentó durante este año declaraciones juradas rectificativas correspondientes a períodos anteriores a 2023. En paralelo, requirió explicaciones a DLP Capital Partners sobre transferencias realizadas al funcionario.

Otra de las medidas apunta a la relación de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. Para ello, el fiscal libró un requerimiento a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con el propósito de establecer la naturaleza de esos vínculos.