26 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei, sobre las denuncias contra Manuel Adorni: "Si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada"

El mandatario aseguró que el jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, es un tipo "honesto", aunque aclaró que serán los jueces quienes deberán resolver la situación. "Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho", señaló.

Por
Es un tipo honesto

"Es un tipo honesto", aseguró Milei sobre Adorni. 

El presidente Javier Milei se refirió este viernes a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, y sobre quien es inminente su citación a declarar en Comodoro Py. "Si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada", señaló el mandatario, previo a afirmar que lo considera un tipo "honesto", aunque aclaró que serán los jueces quienes deberán resolver la situación.

milei recibio la medalla de honor de la universidad ceu en espana: me rodee de gente muy talentosa
Te puede interesar:

Milei recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU en España: "Me rodeé de gente muy talentosa"

Ante la consulta de si cree en la versión del pendrive y la inversión en criptomoneda, brindada por Adorni sobre el origen de su patrimonio, Milei señaló: “Lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema, a mi me parece absolutamente plausible, o sea, de vuelta, lo va a determinar la Justicia. Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho, me parece razonable, entendible en un país que hicieron todas las cosas que hicieron”.

En este marco, fue tajante al aclarar: “Si lo consideran culpable lo vuelo, lo eyecto yo de una patada. Digo de vuelta, es algo que tiene que hacer la Justicia. Yo creo en su honestidad. Es un tipo honesto”.

El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública”, ironizó el jefe de Estado. “Digo, hay US$400.000 millones en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la ley de inocencia fiscal? O acaso, ¿el Estado no te estafó desde que se creó el Banco Central?“, concluyó. .

Es inminente la citación de Manuel Adorni a Comodoro Py: piden nuevas medidas sobre su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso las últimas medidas de prueba antes de requerir al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicaciones para justificar su patrimonio. Se trata de una batería de medidas de prueba en la investigación patrimonial que involucra al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de reunir los elementos necesarios para evaluar la presentación de un “requerimiento de justificación patrimonial”.

Entre las medidas más relevantes, el fiscal solicitó información a las plataformas de criptomonedas Lemon Cash y Binance para reconstruir movimientos de criptoactivos realizados durante 2020 y 2021.

También requirió datos sobre alquileres vinculados al Lote 380 en Indio Cua antes de la compra del inmueble, una cuestión que busca esclarecer el origen y la trazabilidad de determinados fondos.

Además, Pollicita pidió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar si Adorni presentó durante este año declaraciones juradas rectificativas correspondientes a períodos anteriores a 2023. En paralelo, requirió explicaciones a DLP Capital Partners sobre transferencias realizadas al funcionario.

Otra de las medidas apunta a la relación de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. Para ello, el fiscal libró un requerimiento a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con el propósito de establecer la naturaleza de esos vínculos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se esperan definiciones de parte del triunvirato de la CGT. 

La CGT descartó un paro general inmediato y definió un nuevo plan de lucha contra el Gobierno

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, apareció en redes sociales y realizó un anuncio.

Ravier tendrá su estreno como vocero: encabezará una actividad con periodistas en Casa Rosada

La visita a Madrid se extenderá del 25 al 27 de junio.

Milei inicia una gira internacional por España, Paraguay y EEUU sin agenda oficial

Flávio Bolsonaro, candidato a presidente de Brasil, junto a Javier Milei.

Milei recibirá a Flávio Bolsonaro en medio de la tensión con Lula da Silva

Abelardo de la Espriella y Javier Milei.

De la Espriella destacó su relación con Milei: "Latinoamérica se está levantando"

play

Un cráter en la Ruta 5 expone el deterioro vial y el abandono de la obra pública del gobierno de Milei

Rating Cero

Gaspi falleció tras un accidente en Río.

Se conoció un último video de Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale horas antes de morir

Zulma Lobato está en un delicado momento y pidió ayuda tras ser desalojada. 

El desgarrador pedido de Zulma Lobato tras ser desalojada de su casa: "Si pierdo a mi perra..."

El reconocido vocalista falleció este jueves.

Murió David Clayton-Thomas, el cantante de la histórica banda Blood, Sweat & Tears

Lowrdez sin filtro, respondió a las críticas.

Cansada de las críticas, Lowrdez de Bandana respondió sin filtros: "Amo mi cuerpo y soy un lechón contento"

Alfa lleva a la justicia a Telefe.

Alfa denunció a la producción de Gran Hermano y un exparticipante salió al cruce: "Viejo raro"

La famiia de Cinzia de GH se solidarizó con las víctimas de Venezuela.

El conmovedor mensaje de la familia de Cinzia Francischiello, la participante venezolana de Gran Hermano

últimas noticias

Es un tipo honesto, aseguró Milei sobre Adorni. 

Milei, sobre las denuncias contra Adorni: "Si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada"

Hace 1 hora
El terremoto causó más de 230 muertes.

Tras los sismos, Venezuela destinará u$s200 millones del FMI para la reconstrucción

Hace 1 hora
¿A cuánto cotiza el dólar?

Tras dispararse, el dólar cierra la semana cerca de $1.500

Hace 1 hora
Milei recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU en España: Me rodeé de gente muy talentosa

Milei recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU en España: "Me rodeé de gente muy talentosa"

Hace 1 hora
Gaspi falleció tras un accidente en Río.

Se conoció un último video de Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale horas antes de morir

Hace 1 hora