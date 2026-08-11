11 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: "Es fácil hablar de superávit cuando es a costa del pueblo"

El gobernador bonaerense cargó contra el Presidente por la falta de inversión en la red vial. "¿Dónde están los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse a mejorar nuestras rutas?", remarcó.

Por
El fuerte mensaje de Kicillof a Milei.

El fuerte mensaje de Kicillof a Milei.

Redes Sociales

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a cuestionar a la administración de Javier Milei por el deterioro de la red vial ante la falta de inversión y remarcó que el Gobierno logró el superávit fiscal "a costa de los intereses y las necesidades del pueblo". Además, recordó que los fondos del impuesto a los combustibles "deben destinarse a mejorar nuestras rutas".

Te puede interesar:

Kicillof dijo presente en San Cayetano y aseguró que "el Gobierno sufrió una inmensa derrota"

En la red social X, Kicillof cargó contra la administración libertaria por el estado de las rutas, ya que varias se encuentran dañadas: "¿Dónde están los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse a mejorar nuestras rutas? En la timba, en la especulación financiera, en cualquier lado menos en donde realmente tienen que estar. Es fácil hablar de superávit fiscal cuando se logra a costa de los intereses y las necesidades del pueblo".

En tal sentido, el gobernante recordó un discurso que brindó en febrero en el que amplió sobre la postura del Gobierno. "Cada vez que alguien carga nafta, cada vez que alguien llena el tanque, paga un impuesto nacional. Impuesto a los combustibles. Del impuesto nacional, por ley, hay una parte que se debe destinar al mantenimiento y ampliación de la red vial argentina en todo el país. Se lo roban", expresó.

También cruzó a la gestión de Milei por las condiciones del saldo positivo en el Estado: "Lo cobran, no lo ponen ahí. Y después dicen 'tenemos superávit'. Claro, si dejan de gastar compromisos que tienen, generan una deuda, por un lado, que no reconocen. ¿Qué pasa con este fondo para Vialidad, por ejemplo? Bueno, se lo han absorbido. Hoy estará en los intereses que paga el Toto Caputo, en las operaciones financieras. No está más en las rutas".

La Justicia ordenó al Gobierno reparar de manera urgente tres rutas nacionales

Un juez federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo y ordenó la reparación integral de los tramos de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López en Santa Fe. El Juzgado Federal ordenó al Estado Nacional que se ocupe de las rutas nacionales 7, 8 y 33, al considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento.

La decisión fue adoptada por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, en el marco de una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La demanda había planteado la necesidad de reparar las rutas para garantizar la seguridad y la libre circulación de quienes las utilizan.

El magistrado señaló que el estado de las rutas requiere una intervención urgente y destacó que la propia documentación de Vialidad permitió comprobar el deterioro existente.

En particular, sobre la Ruta Nacional 33, el fallo menciona la presencia de “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos”, que implican “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios y usuarias”.

El juez concluyó que las distintas reparticiones encargadas de los corredores viales “han incumplido con los deberes mínimos de mantenimiento y conservación”, situación que, según señaló, genera un peligro para quienes circulan por ellos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Axel Kicillof asistió a la movilización en el Congreso.

Kicillof celebró la marcha atrás del Gobierno con la Ley de Tierras: "Milei quiere vender nuestro territorio"

El gobernador bonaerense.

Kicillof, sobre la visita de León XIV: "Su mensaje en defensa de la justicia social es muy necesario para la Patria"

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof advirtió que Milei está extorsionando a los gobernadores para suspender las PASO

El Gobierno reunió a la mesa política.

Tras la caída de la Ley de Tierras, el Gobierno reunió a la mesa política por la agenda legislativa

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El vicerrector de la UBA adelantó que "las puertas estarán abiertas" durante el paro nacional del miércoles

Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente Renovador.

Diputados le pidieron al Gobierno que precise el grado de preparación de Argentina ante riesgos sísmicos

Rating Cero

El canal oficial del exlíder de Soda Stereo lanzó una transmisión especial de 24 horas. 

El conmovedor homenaje a Gustavo Cerati en el día que hubiera cumplido años: "Qué difícil el camino sin vos"

Tini mostró detalles de los preparativos de su boda.

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: el emocionante video

Ella estuvo casada con él durante varios años.

Estuvo 14 años en pareja y ahora su ex se casará: la sugestiva reacción de una famosa

María Becerra se celebró el regreso de Historias del Corazón a la pantalla chica. 

Un crossover inesperado: María Becerra y Virginia Lago intercambiaron saludos en redes sociales

La pareja dara el sí en diciembre de este año.

Con un video, Tini mostró en sus redes los preparativos para su boda con Rodrigo de Paul: "Y un día.."

David Bisbal se encontraba en Bogotá cuando ocurrió el sismo. 

"Por favor, virgencita": el estremecedor video de David Bisbal durante el terremoto en Colombia

últimas noticias

Los mercados tambalearon durante este martes. 

Alerta financiera: las acciones argentinas se desplomaron y el riesgo país quedó cerca de los 470 puntos

Hace 28 minutos
El canal oficial del exlíder de Soda Stereo lanzó una transmisión especial de 24 horas. 

El conmovedor homenaje a Gustavo Cerati en el día que hubiera cumplido años: "Qué difícil el camino sin vos"

Hace 34 minutos
Tini mostró detalles de los preparativos de su boda.

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: el emocionante video

Hace 41 minutos
Carlos Luis Cáceres fue localizado en buen estado de salud.

Colombia: encontraron con vida a Carlos Cáceres, el argentino buscado tras el terremoto

Hace 48 minutos
El Gobierno reunió a la mesa política.

Tras la caída de la Ley de Tierras, el Gobierno reunió a la mesa política por la agenda legislativa

Hace 55 minutos