Axel Kicillof cruzó a Javier Milei: "Es fácil hablar de superávit cuando es a costa del pueblo" El gobernador bonaerense cargó contra el Presidente por la falta de inversión en la red vial. "¿Dónde están los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse a mejorar nuestras rutas?", remarcó. Por Agregar C5N en









El fuerte mensaje de Kicillof a Milei. Redes Sociales

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a cuestionar a la administración de Javier Milei por el deterioro de la red vial ante la falta de inversión y remarcó que el Gobierno logró el superávit fiscal "a costa de los intereses y las necesidades del pueblo". Además, recordó que los fondos del impuesto a los combustibles "deben destinarse a mejorar nuestras rutas".

En la red social X, Kicillof cargó contra la administración libertaria por el estado de las rutas, ya que varias se encuentran dañadas: "¿Dónde están los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse a mejorar nuestras rutas? En la timba, en la especulación financiera, en cualquier lado menos en donde realmente tienen que estar. Es fácil hablar de superávit fiscal cuando se logra a costa de los intereses y las necesidades del pueblo".

¿Dónde están los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse a mejorar nuestras rutas? En la timba, en la especulación financiera, en cualquier lado menos en donde realmente tienen que estar.



Es fácil hablar de superávit fiscal cuando se logra a costa de… pic.twitter.com/PsDXMCBJzj — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 11, 2026 En tal sentido, el gobernante recordó un discurso que brindó en febrero en el que amplió sobre la postura del Gobierno. "Cada vez que alguien carga nafta, cada vez que alguien llena el tanque, paga un impuesto nacional. Impuesto a los combustibles. Del impuesto nacional, por ley, hay una parte que se debe destinar al mantenimiento y ampliación de la red vial argentina en todo el país. Se lo roban", expresó.

También cruzó a la gestión de Milei por las condiciones del saldo positivo en el Estado: "Lo cobran, no lo ponen ahí. Y después dicen 'tenemos superávit'. Claro, si dejan de gastar compromisos que tienen, generan una deuda, por un lado, que no reconocen. ¿Qué pasa con este fondo para Vialidad, por ejemplo? Bueno, se lo han absorbido. Hoy estará en los intereses que paga el Toto Caputo, en las operaciones financieras. No está más en las rutas".

La Justicia ordenó al Gobierno reparar de manera urgente tres rutas nacionales Un juez federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo y ordenó la reparación integral de los tramos de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López en Santa Fe. El Juzgado Federal ordenó al Estado Nacional que se ocupe de las rutas nacionales 7, 8 y 33, al considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento.