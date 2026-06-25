25 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Es inminente la citación de Manuel Adorni a Comodoro Py: piden nuevas medidas sobre su patrimonio

El fiscal espera que se concreten las nuevas y últimas medidas solicitadas para terminar de redactar el requerimiento de justificación patrimonial para el jefe de Gabinete. Buscan hacer foco en movimientos de criptomonedas, transferencias y sus propiedades.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Es inminente la citación de Manuel Adorni a Comodoro Py: piden nuevas medidas sobre su patrimonio
Redes sociales (imagen optimizada por IA)

El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso las últimas medidas de prueba antes de requerir al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicaciones para justificar su patrimonio. Se trata de una batería de medidas de prueba en la investigación patrimonial que involucra al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de reunir los elementos necesarios para evaluar la presentación de un “requerimiento de justificación patrimonial”.

La senadora apuntó contra el kirchnerismo.
Te puede interesar:

Patricia Bullrich culpó al "kirchnerismo" por la falta de quorum en el Senado: "No se sentaron, no vinieron""

Entre las medidas más relevantes, el fiscal solicitó información a las plataformas de criptomonedas Lemon Cash y Binance para reconstruir movimientos de criptoactivos realizados durante 2020 y 2021.

También requirió datos sobre alquileres vinculados al Lote 380 en Indio Cua antes de la compra del inmueble, una cuestión que busca esclarecer el origen y la trazabilidad de determinados fondos.

Además, Pollicita pidió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar si Adorni presentó durante este año declaraciones juradas rectificativas correspondientes a períodos anteriores a 2023. En paralelo, requirió explicaciones a DLP Capital Partners sobre transferencias realizadas al funcionario.

Otra de las medidas apunta a la relación de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. Para ello, el fiscal libró un requerimiento a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con el propósito de establecer la naturaleza de esos vínculos.

Un informe clave para definir los próximos pasos

Uno de los ejes de la presentación está centrado en un extenso pedido a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), organismo al que Pollicita encomendó la elaboración de un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.

“El informe deberá individualizar y cuantificar, con sustento en la documentación examinada, las inconsistencias que puedan advertirse, distinguiendo las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que aparezcan parcialmente respaldadas, no puedan ser conciliadas o requieran una explicación adicional”.

Además, deberá señalar los extremos concretos que resulten necesarios esclarecer para determinar “si existe un desbalance patrimonial apreciable y contar con elementos suficientes para evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial”.

“En tal sentido, todo importe, operación, vínculo o inconsistencia deberá ser corroborado por esa Dirección mediante las constancias objetivas incorporadas a la causa. El análisis deberá presentarse tanto de manera individual respecto de cada una de las personas examinadas como en forma consolidada respecto del grupo familiar”.

El fiscal pidió que se analicen de manera conjunta “la totalidad de los elementos incorporados a la causa”, incluyendo ingresos, bienes, inversiones, créditos, deudas y gastos, con el objetivo de detectar inconsistencias y determinar si existe un eventual desbalance patrimonial.

En uno de los pasajes del requerimiento, Pollicita indicó que el informe deberá señalar “los extremos concretos que resulten necesarios esclarecer para determinar si existe un desbalance patrimonial apreciable y contar con elementos suficientes para evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial”.

La DAFI deberá reconstruir la evolución de los bienes y deudas de ambos, identificar ingresos respaldados y acreditaciones cuyo origen no pueda ser explicado, analizar gastos, consumos y movimientos financieros, comparar declaraciones juradas y sus rectificaciones, y elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada del grupo familiar.

Foco en las criptomonedas

Uno de los capítulos centrales del requerimiento de justificación patrimonial estará dedicado a los activos virtuales. El fiscal ordenó integrar toda la operatoria realizada en plataformas y billeteras digitales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas, intercambios y transferencias, para luego contrastar esa información con las declaraciones juradas, antecedentes bancarios y datos fiscales incorporados al expediente.

También solicitó que se determine el costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados al patrimonio investigado, así como la capacidad económica de quienes hubieran otorgado préstamos u otras formas de financiamiento.

Con estas medidas, la fiscalía busca completar la reconstrucción patrimonial del funcionario y reunir evidencia suficiente para avanzar hacia una instancia formal de justificación patrimonial, la antesala de una eventual indagatoria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Seguí en vivo la sesión del Senado: el oficialismo busca aplazar la interpelación a Adorni

Sin quorum, no hubo sesión en el Senado de la Nación. 

Se cayó la sesión en el Senado en la que la oposición buscaba la interpelación a Adorni

El PRO enfrenta el dilema de cómo tomar distancia del tema Adorni y posicionarse a la vez. 

El PRO marca distancia de Adorni en Diputados y el Senado

La Cámara de Diputados transita una sesión caliente.
play

Súper RIGI y acuerdo con fondos buitre: reviví la caliente sesión en Diputados

play

Bullrich anunció que se cancelaba el informe de gestión en el Senado, pero Adorni la desmintió

Manuel Adorni reunió a legisladores libertarios, sin Patricia Bullrich.

Sin Bullrich, Adorni reunió a legisladores de La Libertad Avanza en medio del escándalo

Rating Cero

La actriz vuelve a protagonizar una ficción jutno a dos colegas reocnocidas.

Jimena Barón vuelve a la ficción y anunciaron que será junto a dos actrices de lujo

Nueva crisis de pareja entre la artista y el jugador de fútbol por la aparición de una tercera persona.

Se supo la reacción de la China Suárez cuando Mauro Icardi pidió volver a ver a otra mujer

La artista fue sancionada por brindar información del afuera.

Andrea del Boca sigue sumando polémicas en Gran Hermano: ahora sufrió una dura sanción

La modelo rusa fue tentada para el ciclo de cocina en Telefe.

Escándalo Icardi-China Suárez: ¿Wanda Nara lleva a la tercera en discordia a MasterChef?

En el programa también se refirió a su relación con sus padres.

Charlotte Caniggia rompió el silencio en Gran Hermano: ¿sigue de novia?

Una reconocida panelista aseguró que sigue los pasos de su pareja.

Una modelo llamó al aire a su marido para ver dónde estaba: "Si no atiende, se pudre"

últimas noticias

La actriz vuelve a protagonizar una ficción jutno a dos colegas reocnocidas.

Jimena Barón vuelve a la ficción y anunciaron que será junto a dos actrices de lujo

Hace 18 minutos
Nueva crisis de pareja entre la artista y el jugador de fútbol por la aparición de una tercera persona.

Se supo la reacción de la China Suárez cuando Mauro Icardi pidió volver a ver a otra mujer

Hace 27 minutos
La artista fue sancionada por brindar información del afuera.

Andrea del Boca sigue sumando polémicas en Gran Hermano: ahora sufrió una dura sanción

Hace 41 minutos
El Comité Especial de Descolonización adoptó por consenso la resolución por Malvinas. 

Malvinas: la ONU aprobó una resolución que pide a Reino Unido reanudar las negociaciones por la soberanía

Hace 54 minutos
La modelo rusa fue tentada para el ciclo de cocina en Telefe.

Escándalo Icardi-China Suárez: ¿Wanda Nara lleva a la tercera en discordia a MasterChef?

Hace 1 hora