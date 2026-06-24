25 de junio de 2026 Inicio
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Adrián Ravier confirmó cuándo asumirá como vocero presidencial y anunció su primera conferencia de prensa

Tras la aceptación de su renuncia como diputado nacional por La Pampa, el economista detalló cómo será la presentación que se hará oficialmente en Casa Rosada y en la que responderá consultas de periodistas acreditados.

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El nuevo vocero presidencial

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, apareció en redes sociales y realizó un anuncio.

Adrián Ravier confirmó este miércoles los próximos pasos de su llegada al Gobierno como nuevo vocero presidencial. Luego de que la Cámara de Diputados aceptara formalmente su renuncia a la banca que ocupaba por La Pampa, el economista anunció que será presentado este viernes a las 11 en Casa Rosada y que la semana próxima brindará su primera conferencia de prensa.

La visita a Madrid se extenderá del 25 al 27 de junio.
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A través de una publicación en X, el flamante funcionario agradeció el respaldo recibido durante su etapa legislativa y destacó el rol que desempeñó desde diciembre de 2025. "Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su voz en el Congreso más reformista de la historia", expresó.

Además, precisó cómo será el inicio formal de sus funciones dentro de la administración de Javier Milei. "El viernes a las 11hs será mi presentación oficial en Casa Rosada, transmitida en vivo y abierta a la sala de periodistas", señaló en el mensaje que difundió a través de sus redes sociales.

El economista también adelantó que el próximo martes encabezará su primer contacto institucional con la prensa acreditada. "El próximo martes a las 11hs encabezaré mi primera conferencia de prensa como Vocero Presidencial, y estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige", afirmó.

Antes de cerrar su publicación, Ravier se refirió al desafío que afrontará en reemplazo de Manuel Adorni y remarcó el compromiso con la función pública. "Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero", concluyó.

Los cuestionamientos de Javier Milei a Ravier que reflotaron tras su designación

La llegada de Adrián Ravier a la Vocería Presidencial también volvió a poner en circulación antiguos mensajes de Javier Milei contra el economista. Tras conocerse su nombramiento, usuarios de redes sociales recuperaron publicaciones de 2018 en las que el entonces panelista de televisión cuestionaba con dureza la formación académica del actual funcionario.

"Muchas gracias excelentísimo Dr Adrián Ravier por estos tweets para el recuerdo. Los guardaré como recuerdo de tu profundo conocimiento del debate y de la matemática. Sos motivo de burla de quien tenga una formación neoclásica razonable, algo que te excede por flojo matemático!!!", escribió Milei en uno de los posteos que volvieron a viralizarse durante las últimas horas.

Las críticas apuntaban principalmente a sus capacidades profesionales. En otro mensaje, el actual Presidente sostuvo: "Es un pobre tipo que por ser muy limitado matemáticamente se hizo austríaco" y además aseguró que "carece de velocidad mental para ser parte de un debate". Pese a esos antecedentes, finalmente lo eligió para ocupar uno de los cargos de mayor exposición dentro del Gobierno.

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