26 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei recibió una distinción en España y resaltó su gestión: "Me rodeé de gente muy talentosa"

Durante su sexta visita a la capital española, al Presidente le dieron la Medalla de Honor de la Universidad CEU debido a "su relevante papel como economista y docente; a su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica".

Por
Javier Milei recibió una distinción en España y resaltó su gestión: Me rodeé de gente muy talentosa
Imagen compartida por CEU @FundacionCEU

Durante su visita a España, el presidente Javier Milei recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU debido a "su relevante papel como economista y docente; a su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica". En su discurso resaltó su gestión y aseguró que se rodeó de gente "muy talentosa".

Es un tipo honesto, aseguró Milei sobre Adorni. 
Te puede interesar:

Milei, sobre las denuncias contra Adorni: "Si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada"

En su sexta visita a Madrid, que se desde el 25 al 27 de junio, el jefe de Estado mantendrá reuniones con directivos de grandes firmas como Santander, Telefónica, BBVA e Iberia. Sin embargo, la tensión diplomática persiste y Milei no se reunirá con el presidente Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI, reflejando uno de los peores momentos en la relación bilateral.

Durante su discurso cargó contra el socialismo y realizó una mención sobre las "manos porosas o muy porosas" que tienen algunos políticos a quienes "les escapan un millón y medio en joyas", en referencia directa al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero investigado por la Justicia por la joyas entregadas por Arabia Saudita durante su mandato.

Contó también cómo cambió su vida leer a Murray Rothbard, figura central del movimiento libertario estadounidense, que lo llevó a tener "una posición en contra de la presencia del Estado y una de las cosas que me di cuenta es que cuando uno está en la tribuna es bastante más fácil que cuando está en el campo de juego".

Además llamó al rol de Presidente y al poder como "silla eléctrica". "Una vez que termine me voy a retirar totalmente de la política, me voy a ir a un campo alejado con mis hijitos de cuatro patas a leer, escribir y dar conferencias", sentenció Milei a lo que aseguró que "no debería opinar nada una vez que esté afuera de la silla eléctrica".

Javier Milei inició una gira internacional por España, Paraguay y EEUU sin agenda oficial

El itinerario continuará en Asunción, Paraguay, el próximo 30 de junio para participar de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Este encuentro es de especial relevancia por ser el primero tras la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre el bloque y la Unión Europea. Allí, Milei buscará capitalizar el nuevo escenario regional tras la reciente victoria electoral en Colombia de Abelardo de la Espriella, un aliado ideológico a quien el libertario felicitó por representar el camino de la "libertad económica".

La tercera escala será en Estados Unidos para participar de los actos por el 250° aniversario de la Declaración de Independencia el 4 de julio. La visita refuerza una de las prioridades de la política exterior argentina: el fortalecimiento de la relación con Washington y con sectores alineados al expresidente Donald Trump.

Finalmente, el viaje coincide con una reestructuración en la comunicación oficial tras la presentación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, quien asumirá formalmente el viernes. Milei ha definido a Ravier como una pieza fundamental para la "batalla cultural", concepto que atraviesa tanto su política interna como sus constantes desplazamientos internacionales. De esta manera, el mandatario vuelve a priorizar su agenda ideológica global en medio de frentes judiciales abiertos en su propio gabinete.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se esperan definiciones de parte del triunvirato de la CGT. 

La CGT descartó un paro general inmediato y definió un nuevo plan de lucha contra el Gobierno

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, apareció en redes sociales y realizó un anuncio.

Ravier tendrá su estreno como vocero: encabezará una actividad con periodistas en Casa Rosada

La visita a Madrid se extenderá del 25 al 27 de junio.

Milei inicia una gira internacional por España, Paraguay y EEUU sin agenda oficial

Flávio Bolsonaro, candidato a presidente de Brasil, junto a Javier Milei.

Milei recibirá a Flávio Bolsonaro en medio de la tensión con Lula da Silva

Abelardo de la Espriella y Javier Milei.

De la Espriella destacó su relación con Milei: "Latinoamérica se está levantando"

play

Un cráter en la Ruta 5 expone el deterioro vial y el abandono de la obra pública del gobierno de Milei

Rating Cero

Gaspi falleció tras un accidente en Río.

Se conoció un último video de Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale horas antes de morir

Zulma Lobato está en un delicado momento y pidió ayuda tras ser desalojada. 

El desgarrador pedido de Zulma Lobato tras ser desalojada de su casa: "Si pierdo a mi perra..."

El reconocido vocalista falleció este jueves.

Murió David Clayton-Thomas, el cantante de la histórica banda Blood, Sweat & Tears

Lowrdez sin filtro, respondió a las críticas.

Cansada de las críticas, Lowrdez de Bandana respondió sin filtros: "Amo mi cuerpo y soy un lechón contento"

Alfa lleva a la justicia a Telefe.

Alfa denunció a la producción de Gran Hermano y un exparticipante salió al cruce: "Viejo raro"

La famiia de Cinzia de GH se solidarizó con las víctimas de Venezuela.

El conmovedor mensaje de la familia de Cinzia Francischiello, la participante venezolana de Gran Hermano

últimas noticias

Es un tipo honesto, aseguró Milei sobre Adorni. 

Milei, sobre las denuncias contra Adorni: "Si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada"

Hace 57 minutos
El terremoto causó más de 230 muertes.

Tras los sismos, Venezuela destinará u$s200 millones del FMI para la reconstrucción

Hace 1 hora
¿A cuánto cotiza el dólar?

Tras dispararse, el dólar cierra la semana cerca de $1.500

Hace 1 hora
Milei recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU en España: Me rodeé de gente muy talentosa

Milei recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU en España: "Me rodeé de gente muy talentosa"

Hace 1 hora
Gaspi falleció tras un accidente en Río.

Se conoció un último video de Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale horas antes de morir

Hace 1 hora