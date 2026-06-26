Javier Milei recibió una distinción en España y resaltó su gestión: "Me rodeé de gente muy talentosa"

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Durante su visita a España, el presidente Javier Milei recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU debido a "su relevante papel como economista y docente; a su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica". En su discurso resaltó su gestión y aseguró que se rodeó de gente "muy talentosa".

Discurso del Presidente Javier Milei en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo. pic.twitter.com/UL5Oqc4hTc — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 26, 2026 En su sexta visita a Madrid, que se desde el 25 al 27 de junio, el jefe de Estado mantendrá reuniones con directivos de grandes firmas como Santander, Telefónica, BBVA e Iberia. Sin embargo, la tensión diplomática persiste y Milei no se reunirá con el presidente Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI, reflejando uno de los peores momentos en la relación bilateral.

Durante su discurso cargó contra el socialismo y realizó una mención sobre las "manos porosas o muy porosas" que tienen algunos políticos a quienes "les escapan un millón y medio en joyas", en referencia directa al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero investigado por la Justicia por la joyas entregadas por Arabia Saudita durante su mandato.

Contó también cómo cambió su vida leer a Murray Rothbard, figura central del movimiento libertario estadounidense, que lo llevó a tener "una posición en contra de la presencia del Estado y una de las cosas que me di cuenta es que cuando uno está en la tribuna es bastante más fácil que cuando está en el campo de juego".

Además llamó al rol de Presidente y al poder como "silla eléctrica". "Una vez que termine me voy a retirar totalmente de la política, me voy a ir a un campo alejado con mis hijitos de cuatro patas a leer, escribir y dar conferencias", sentenció Milei a lo que aseguró que "no debería opinar nada una vez que esté afuera de la silla eléctrica".

Javier Milei inició una gira internacional por España, Paraguay y EEUU sin agenda oficial El itinerario continuará en Asunción, Paraguay, el próximo 30 de junio para participar de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Este encuentro es de especial relevancia por ser el primero tras la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre el bloque y la Unión Europea. Allí, Milei buscará capitalizar el nuevo escenario regional tras la reciente victoria electoral en Colombia de Abelardo de la Espriella, un aliado ideológico a quien el libertario felicitó por representar el camino de la "libertad económica". Hemos inaugurado una nueva edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, un foro de referencia para el análisis y el debate sobre los grandes retos políticos, económicos, sociales y culturales de nuestro tiempo.



La sesión inaugural ha contado con la participación del… pic.twitter.com/gd6rM4lcB1 — CEU (@FundacionCEU) June 26, 2026 La tercera escala será en Estados Unidos para participar de los actos por el 250° aniversario de la Declaración de Independencia el 4 de julio. La visita refuerza una de las prioridades de la política exterior argentina: el fortalecimiento de la relación con Washington y con sectores alineados al expresidente Donald Trump. Finalmente, el viaje coincide con una reestructuración en la comunicación oficial tras la presentación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, quien asumirá formalmente el viernes. Milei ha definido a Ravier como una pieza fundamental para la "batalla cultural", concepto que atraviesa tanto su política interna como sus constantes desplazamientos internacionales. De esta manera, el mandatario vuelve a priorizar su agenda ideológica global en medio de frentes judiciales abiertos en su propio gabinete.