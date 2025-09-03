Javier Milei, en la previa del cierre de campaña en Moreno: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

En una entrevista con Louis Sarkozy, hijo del expresidente de Francia, el Presidente aseguró que la oposición quiere frenar su plan "a cualquier costo" en plena campaña.

El presidente Javier Milei dio una entrevista en Casa Rosada a Louis Sarkozy , hijo del expresidente francés, en la que apuntó contra "el kirchnerismo" y sostuvo que "su estrategia es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme" .

El mandatario habló en el marco del ciclo En Toute Liberté, del medio belga 21News. En el material, publicado este miércoles, trató varios temas, como el gasto público en Francia y Argentina, por qué se autodenomina "el primer presidente libertario de la historia", la inmigración en Europa, el accionar del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su relación con Donald Trump y Elon Musk .

El Presidente afirmó que la oposición, de cara a las elecciones, está aplicando la "estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada" . Agregó que esto también implica "inventar mentiras para tratar de desprestigiarme".

En otro tramo de la entrevista, y en medio del escándalo de los audios, el mandatario defendió a su hermana. "Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal" , destacó.

Milei también redobló sus críticas a "la izquierda" y se negó a negociar con ellos. "No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país" , sostuvo, y calificó a los socialistas del siglo XXI como "psicópatas".

Los dichos del Presidente se publican en la previa de un nuevo evento público, el cierre de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza en la localidad de Trujui, en un clima de tensión por la falta de garantías a su seguridad luego de varios incidentes en anteriores presentaciones que incluyeron lanzamiento de proyectiles como una piedra y un ramo de brócoli.

La entrevista fue grabada pocas horas después de la violenta agresión que sufrieron él y los candidatos de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora, donde un grupo de manifestantes arrojó piedras y otros objetos contundentes contra la caravana partidaria.

Axel Kicillof, sobre el cierre de campaña de La Libertad Avanza: "Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alertó este miércoles por el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del domingo, y aseguró hacer "responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia". Lo expresó en un extenso mensaje que compartió en sus redes sociales, donde apuntó por las malas condiciones del predio donde hablará el Presidente y los distintos referentes libertarios. "Tiene aspectos muy extraños y sospechosos", expuso.

En relación al evento, el economista advirtió: "Con escasa anticipación, nos enteramos de que La Libertad Avanza decidió hacer su cierre de campaña en Moreno. Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse".

"Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este Presidente!", completó Kicillof. A su vez, la máxima autoridad bonaerense pidió a los vecinos que no se acerquen al acto para "no caer en trampas y juegos perversos". "Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo", sentenció.

UN FRENO AL DESBORDE



En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir.



Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los…

"Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira. Hay que ponerle un límite a este desenfreno. Y es en las urnas", remarcó Kicillof, previo a recordar los incidentes ocurridos en la fallida caravana presidencial en Lomas de Zamora, que duró solo cinco minutos y la seguridad tuvo que retirar a la comitiva debido al repudio de los vecinos que arrojaron elementos sobre la figura del jefe de Estado.

"De no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica. Lo tuvo que reconocer la propia Ministra Bullrich", describió Kicillof en su cuenta de X. Además, para el gobernador, "el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación. Incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo".

"En lugar de reconocer la realidad, de aceptar el malestar social que ellos mismos causaron, el Presidente y sus funcionarios eligen provocar más a la gente, lanzar irresponsables acusaciones de fraude y desplegar un rostro autoritario y violento como no veíamos en décadas. Ante las denuncias prefieren aplicar censura antes que dar explicaciones", sumó en relación a los audios del escándalo atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, que derivaron en una denuncia a los periodistas de C5N Jorge Rial y Mauro Federico, por haberlos difundidos.